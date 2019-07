Rampensäue schnüffeln im Jakobmayer

„Das große Jakobmayer Kabarett-Brettl 2.0“ steigt am Freitag, 12. Juli mit drei Rampensäuen im Programm.

VON BIRGIT LANG

Dorfen– Wehe, wenn sie losgelassen: Die Rampensäue werden sich am Freitag, 12. Juli, wieder durch den Jakobmayer-Saal in Dorfen wühlen. Denn ab 20 Uhr findet dort „das große Jakobmayer Kabarett-Brettl 2.0“ statt.

Voller Vorfreude sind Kulturmanagerin Birgitt Binder und Kabarettist Alfred Mittermeier, die dieses Format gemeinsam ins Leben gerufen haben und es heuer zum zweiten Mal organisieren. Denn es gelang ihnen erneut, etablierte Künstler dafür zu engagieren: Carmela de Feo, Werner Koczwara und Niko Formanek. „Die Drei treten eigentlich nur solo auf, haben aber Lust auf diese gemischte Geschichte“, sagt Mittermeier. Zusammen mit ihm, dem Lokalmatador, werden sie abwechselnd den Jakobmayersaal rocken. Wichtig sei bei einer Rampensau die Bühnenpräsenz, die sie alle haben oder „das Rampensau-Gen“, wie es Binder nennt. „Damit hast du das Publikum sofort auf deiner Seite.“

Es sollte ein kurzweiliges Programm werden, nicht nur reines Wortkabarett und auch nicht thematisch ähnlich, so ihre Prämisse. Und so ist es denn auch: Jeder der vier Künstler wird „eine Essenz aus seinem Programm spielen und sicherlich nicht die schlechtesten Nummern“, erklärt Mittermeier. „Für den Zuschauer ist das eine super Geschichte.“ Carmela de Feo sei ein „Glückfall. „Sie hat eine unglaubliche Musikalität und Bühnenpräsenz und geht direkt auf das Publikum zu“, beschreibt sie der 55-Jährige. Im süddeutschen Raum sei sie noch nicht so bekannt. Sie tritt im Fräulein Rottenmeier-Gouvernanten-Graufrack und ihrem Akkordeon auf und gibt Pink- oder Wham-Hits mit eingedeutschten Texten zum Besten.

„Koczwara spielt wochenlang in der Lach & Schieß“, führt Mittermeier weiter aus. Er gilt als „Erfinder des juristischen Kabaretts“ und sorgt mit realsatirischen Paragrafen und unfreiwillig komischen Urteilen für Schenkelklopfer.

Der Österreicher Formanek wiederum hat seinen Wiener Schmäh auf politischer Ebene geschliffen. Seit 2010 verbreitet der sympathische Wiener seine Fröhlichkeit auf den Kabarettbühnen.

Das Besondere an dem Brettl sei zudem, dass die vier Vollblutkabarettisten erstmals gemeinsam einen Abend gestalten, obwohl sie sich teilweise noch gar nicht kennen. Mittermeier ist in der Region bestens bekannt. Er schreibt gerade an einem neuen Programm. „Paradies“ soll es heißen. Inspiriert wurde er dazu von einigen Trauerreden, die er in letzter Zeit halten durfte. Themen werden Tod, Testament, Beerdigung und Paradies sein. Am 12. Juli gibt es jedoch noch einmal Auszüge aus seinem aktuellen Programm „Ausmisten!“.

Glücklich schätzt sich Binder, dass der Jakobmayer in der Szene mittlerweile den besten Ruf genießt, wie ihr Kollege Till Hoffmann vom Münchener Lustspielhaus oder Kabarettist, Musiker und BR-Moderator Hannes Ringlstetter auch von anderen Kollegen bestätigt hätten. Das ermöglicht ihr, so qualitativ hochwertige Künstler nach Dorfen zu bringen. „Wir haben ein super Team und eine super Betreuung, einen schönen Raum, wo sie spielen können, gute Technik, die Akustik passt, und wir machen ordentlich Werbung, das hat sich rumgesprochen“. Das kann Mittermeier bestätigen: „Die Künstler fühlen sich hier wohl, diese positive Stimmung tragen sie mit auf die Bühne. Das Publikum merkt das, daraus entwickeln sich Synergien.“