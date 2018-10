Rewe-Markt wird zum Dorfener Postamt

„Wir bewegen Welten!“, heißt ein Werbeslogan der Post. In Dorfen bewegt die Post DHL Group derzeit vor allem eines: die Gemüter.

Dorfen – Am 2. Dezember schließt die Postbank-Filiale im Marienhof. Das ist auch das Ende der Postdienstleistungen im Zentrum der Stadt.

Im Schaltervorraum der Postbank-Filiale hängt seit einige Tagen ein Plakat, das Fakten schafft. „Diese Postbank Filiale steht Ihnen ab 03.12.2018, 12 Uhr, leider nicht mehr zu Verfügung.“ Was die Heimatzeitung Ende Juli bereits exklusiv berichtet hat, wird jetzt Realität. Die Postbank und damit letztendlich auch die Post in gewohner Form zieht sich aus Dorfen zurück. Für Postbank-Kunden bedeutet dies, dass sie ihre Bankgeschäfte entweder online oder bei der Postbank in Erding erledigen müssen.

„Unser Kerngeschäft sind, wie sich das aus unserem Namen schon ableitet, Bankdienstleistungen. Die Postdienstleistungen, die wir in unseren Filialen auch anbieten, sind ein Zusatzgeschäft“, so Iris Laduch-Reichelt, Pressesprecherin der Postbank, auf Anfrage der Heimatzeitung. Aber dieses Zusatzgeschäft in Dorfen sei „nicht in dem Maße wertschöpfend“, wie man vielleicht aufgrund oft langer Schlagen vor dem Schalter vermuten könnte. Die Geschäftsstelle könne nicht mehr gewinnbringend betrieben werden. Denn an den Postdienstleistungen verdiene die Postbank „relativ wenig“.

Dass Postbank-Kunden in Dorfen von der Schließung hart betroffen sind, glaubt die Pressesprecherin nicht. „Ich denke schon, dass auch in Dorfen die Digitalisierung angekommen ist.“ Der Kunde habe viele verschiedene Kanäle für Bankgeschäfte, der Gang in die Filialen würde immer seltener. Wenn jemand Geld abhebe, gehe er nicht mehr in die Bank. Das sei auch im Rahmen des Cashback-Verfahrens beim Einkaufen im Rewe-Markt möglich. Für Beratungsgespräche oder Finanzierungsberatungen stünde das Telefon, aber auch die Postbank-Filiale in Erding zur Verfügung. Über die Postbank-Finanzberatung könne der Kunde auch einen Berater zu sich nach Hause beordern, so Laduch-Reichelt.

Die Deutsche Post verlagert ihre Filiale in den Rewe-Markt. Dort werden auch die Postfächer aufgestellt. Im Markt können laut Carolin Oelsner von der Rewe-Pressestelle München unter anderem Pakete und Briefe aufgegeben und abgeholt sowie nationale und internationale Expresslieferungen versandt werden. Auch Postident (persönliche Identifikation) und die Antragsannahme Rentenservice werden dort geboten. Brief- und Paketsendungen, die nicht zugestellt werden konnten, werden dort ebenfalls hinterlegt. Auch Geschäftskundenbedienung ist im Markt möglich – das heißt, dort können auch Postwurfsendungen eingeliefert werden. Eine weitere Partnerfiliale wird bei Schreibwaren Meier-Hammerschmid in der Innenstadt eröffnet. Dort werden aber nur Privatkunden bedient.