Ritter und Räuber in Dorfen

Von: Michaele Heske

„Herzerfrischend“ waren laut Schulleiter Gerhard Maintok die musikalischen Darbietungen des Chores anlässlich der Projekttage zum Thema Geschichte. Den Chor hatte Elisabeth Morlock (am Klavier) ins Leben gerufen, Andrea Kugi begleitete mit der Gitarre. © Michaele Heske

Schüler der Grundschule Nord beschäftigten sich eine Woche lang mit Dorfens Geschichte und präsentierten ihr Gelerntes in der vollen Aula vor Publikum.

Dorfen – Das Dorfenjubiläum war der Grund, warum sich die Schüler der Grundschule Nord eine ganze Woche lang intensiv mit der Geschichte Dorfens beschäftigten – auf spielerische Art. Mit viel Musik und noch mehr Theater präsentierten die Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe am Freitagnachmittag in der Aula, was sie während der vergangenen Tage einstudiert hatten.

„In der Stadt der Hemadlenzn soll Humor und Gaudi glänzen“, das lernt in Dorfen jedes Kind. Natürlich auch die Mädchen und Buben, die sich auf der Bühne in der Aula eifrig im Kreis drehten, dabei lautstark sangen – zwar nicht die Nationalhymne der Isenstadt, sondern ein eigens von ihnen getextetes Faschingslied.

Andere gaben Räubergeschichten zum Besten, erzählten von Rittern, die einst in Dorfen lebten. Nach jeder Nummer gab es lang anhaltenden Applaus für die vielen kleinen Stars der Grundschule Nord. Die Aula war voll besetzt, alle Eltern wollten sehen und hören, was der Nachwuchs in der Projektwoche gelernt hatte. „Chapeau – das hat mir narrisch gut gefallen“, lobte auch Schulleiter Gerhard Maintok nach der Aufführung seine Schüler.

Besonders der Gesang habe den Rektor im Innersten berührt: „Herzerfrischend“, kommentierte er und verwies auf das „Kamishibai“, ein Erzähltheater mit Musik und Bildern, gleichzeitig auch pädagogisches Instrument zur Sprachförderung.

Denn schließlich sollten die Schüler während der Projekttage auch vieles lernen. Dafür wurden die Klassenverbände aufgehoben. „Die Viertklässler ziehen die Kinder aus der 1. Klasse mit, die Kleinen profitieren von den Großen – man achtet aufeinander“, so Maintok.

Ihr neues Wissen haben die Kinder dann in einer Schülerzeitung veröffentlicht, dabei wurden sie von ihren Klassenkameraden interviewt, schrieben außerdem eigene Artikel, immer unterstützt von den Lehrkräften. „Schule ist mehr, als nur im Klassenzimmer zu sitzen – mehr als die Summe aus Rechnen, Lesen und Schreiben“ erklärt Elisabeth Morlock, die nicht nur Lehrerin an der Grundschule Nord ist, sondern zudem klassischen Gesang studiert hat. Deshalb hat sie jetzt auch einen Chor gegründet, geplant sind Auftritte der Kinder vor Publikum, etwa heute im Marienstift vor den Bewohnern.

„Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert Morlock. „Als nach der Pandemie wieder der normale Schulalltag begann, freuten sich die Kinder allesamt auf das gemeinsame Singen. Sonst hätte es Projekttage dieser Art schon viel früher gegeben. Nach dieser ersten interaktiven Veranstaltungen werden Projekttage in unserer Einrichtung jedenfalls Schule machen“, verspricht die Pädagogin.