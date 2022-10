Rotarier retten den Dorfener Christkindlmarkt

Zauberhafte „Stadt in der Stadt“: Die wie die Häuser am Markt gestalteten Buden sind ein Hingucker. Archiv Doggs-Verlosung und Baumpaten Beleuchtung wird heruntergedimmt

Christkindlmarkt Dorfen

Von Michaele Heske schließen

Nach der Pandemie und der Auflösung des Kulturellen Arbeitskreises war die Zukunft des Christkindlmarkts in Dorfen ungewiss. Der Rotary Club übernimmt als Veranstalter.

Dorfen – Zwei Jahre fiel der Christkindlmarkt wegen der Pandemie aus: Im Advent 2022 gibt es aber wieder einen Budenzauber – und das obwohl der Markt auch heuer auf der Kippe stand. Bis vor kurzem war ungewiss, wer die Verantwortung übernimmt. Denn nach der Auflösung des Kulturellen Arbeitskreises, der über 40 Jahre für die Organisation verantwortlich zeichnete, fand sich zunächst kein Nachfolger. Nun übernimmt der Rotary-Club.

Die Losbude der Rotarier vor der Marktkirche hat seit Club-Gründung im Jahr 2001 Tradition. „Unsere Tombola stand ja irgendwie immer im Zusammenhang mit dem Christkindlmarkt“, sagt Ludwig Rudolf, aktueller Rotary-Präsident. Da sich kein anderer Organisator gefunden habe, sei es sozusagen Ehrensache für den Club, sich dieser Aufgabe anzunehmen. „Wir fördern ja soziale und kulturelle Projekte, vor allem hier lokal und vor Ort in Dorfen.“

Mit den von Annemarie Werhazy bemalten Buden, die die Fassaden der historischen Häuser am Unteren Markt darstellen, ist der Dorfener Christkindlmarkt „eine Stadt in der Stadt und fraglos einer der schönsten Märkte seiner Art weit und breit, unvergleichlich in seiner Art“, erklärt Ludwig, der auch Kulturreferent der Stadt ist.

Das Besondere daran: „Es geht nicht nur um Glühwein und Kulinarisches, sondern an den Ständen gibt es hochwertiges Kunsthandwerk und weihnachtliche Angebote.“

Für Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreises Dorfen, ist die Veranstaltung im Herzen der Stadt, zudem ein jährlicher Publikumsmagnet. „Gerade in diesen Zeiten, die geprägt von schlechten Nachrichten sind, können die Besucher unbeschwert über den Markt bummeln und Weihnachtsmusik hören.“ Das Schöne daran: „Es ist ein Markt ohne viel Halligalli.“ Zudem werde die Innenstadt belebt, was der Gastronomie zugute kommt.

In diesem Jahr findet die Verlosung der Dorfener Geschäfts-Gutscheine (Doggs) nicht wie gewohnt beim Martinimarkt statt, sondern während des Christkindlmarktes: „Da haben wir umdisponiert, im Advent haben wir mehr Aufmerksamkeit“, sagt Tremmel. Der Wert der Preise liege in der Summe bei 1300 Euro.

Erstmals wird es heuer eine sogenannte Baum-Patenschaft geben. „Jeder Betrieb kann einen Christbaum erwerben und diesen in seinem Design schmücken, die Sparkasse beispielsweise in Rot, wir, der Heuschneider Elektromarkt in Schwarz“, erklärt Geschäftsführer Tremmel die neue Idee. Nach dem Budenzauber gehen die Bäume in die entsprechenden Betriebe und werden dort die Räume schmücken. Kostenpunkt 100 Euro, die an den Rotary-Club gehen, der damit wiederum soziale Projekte in der Stadt finanzieren wird.

Auch Bürgermeister Heinz Grundner freut sich, dass der Rotary-Club gemeinsam mit dem Förderkreis den Christkindlmarkt reanimiert: „Der Wegfall dieser Tradition wäre äußerst bedauerlich gewesen.“ Durch die Abbildung der Stadt in der Stadt entstehe ein Zauber, eine ganz besondere Stimmung.“ Diese wird in diesem Jahr allerdings ein wenig gedimmt, so Rudolf: „Aus energetischen Gründen werden nicht ganz so viele Licher leuchten.“