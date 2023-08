Die Dorfener Rotarier heben sich ab: Corinna Joswig-Hofmeister ist die vierte Präsidentin

Von: Michaele Heske

Stecken in den Vorbereitungen für den Christkindlmarkt: der Vorstand mit (v. l.) Claudius Siebert, Alexius Schubert, Ludwig Rudolf, Hans Baumgartner, Corinna Joswig-Hofmeister, Marianne Ehrler, Jürgen Holz, Michaela Meister, Dirk Anders und Josef Sterr. Nicht auf dem Bild: Eberhard Wildgrube, Stefan Georgi und Thomas Dötsch. © verein

Wechsel beim Rotary Club in Dorfen: Corinna Joswig-Hofmeister ist neue Präsidentin. Mit ihr steht bereits die vierte Frau an der Spitze der Rotarier. Dabei war Rotary International vor 34 Jahren noch ein reiner Männerverein.

Dorfen – Bis heute tun sich manche Clubs schwer, die rotarische Amtskette an weibliche Mitglieder zu übergeben. Ganz anders in Dorfen: Mit Annamarie Werhazy wurde schon 2009 erstmals eine Frau Präsidentin des RC Dorfen, der damals gerade mal acht Jahre alt war. 2016 war dann Michaela Meister an der Reihe, zwei Jahre später übernahm Monika Hagl den Vorsitz.

„Frauen waren bei uns von Anfang an dabei – das war nie ein Thema“, erinnert sich Altbürgermeister Josef Sterr. Denn: „Frauen haben oft einen anderen Blick auf die Dinge, sie sind absolut wichtig in einer Gemeinschaft, die sich sozial engagiert.“ Thomas Dötsch, bei den Rotariern zuständig für den Jugenddienst, geht sogar noch weiter: „Ob Frau oder Mann – da machen wir gar keinen Unterschied.“ „Wir waren schon immer ein offener Club“, sagt auch Corinna Joswig-Hofmeister.

In Dorfen ist indes bloß ein Viertel der Mitglieder weiblichen Geschlechts, deutschlandweit sollen es sogar nur 11,6 Prozent sein. „Die Vereinbarkeit von Beruf, Kindern und zusätzlichem ehrenamtlichen Engagement bei Rotary lässt viele Frauen an ihre Grenzen stoßen – das ist eine Doppelbelastung“, sagt Joswig-Hofmeister. Die erste Amtshandlung der Dorfenerin: „Ich habe eine weitere Frau vorgeschlagen, die jetzt auch in den Club aufgenommen wird.“ Ihr ist klar: „Ein Club braucht viele Frauen, sonst überlebt er auf Dauer nicht.“

Die Aufnahme in einen Rotary Club erfolgt nur auf Einladung, man kann sich also nicht einfach bewerben und Rotarier werden. Jeder Club bestimmt im Rahmen seines Aufnahmeausschusses, welche Berufsbilder und Persönlichkeiten die bestehende Clubgemeinschaft ergänzen. „Rotary ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger Männer und Frauen. Von seinen Mitgliedern werden herausragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement erwartet“, heißt es in den Statuten. Hier spiegelt sich die gesellschaftliche Entwicklung wider: „Es gibt in Dorfen immer noch deutlich weniger Frauen in adäquaten Positionen“, bedauert Hans Baumgartner, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Joswig-Hofmeister (64) machte Karriere in der Fachambulanz für Suchterkrankungen der Caritas in Ebersberg, sie arbeitet dort als Therapeutin. Die Sozialpädagogin engagiert sich seit 2013 beim Rotary Club Dorfen. Ihr Fokus liegt im kommenden rotarischen Jahr auf dem Thema Umwelt. „Da sind wir gefordert – wir müssen Verantwortung tragen, weiterhin ein Bewusstsein für den Klimawandel schaffen.“

Nach der Auflösung des Kulturellen Arbeitskreises richteten die Rotarier im vergangenen Advent erstmals den Dorfener Christkindlmarkt aus. Mit Tombola und anderen Aktionen sammelten sie rund 16 000 Euro an Spenden ein, 13 800 Euro verteilten sie an hiesige Einrichtungen und Vereine wie das Dorfener Zentrum für Integration und Familie, die Nachbarschaftshilfe oder das Marienstift. „Nach dem Christkindlmarkt ist vor dem Christkindlmarkt. Man kann nie früh genug mit der Vorbereitung anfangen“, so Joswig-Hofmeister. „Auch wenn es noch keinen Lebkuchen und Glühwein gibt – die Mitglieder sind schon voll dabei.“