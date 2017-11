Saisoneröffnung auf Russisch

Dorfener Faschings Deife

Echte Faschingsfreunde hält auch schlechtes Wetter nicht vom Feiern ab. So versammelte sich am Samstag, dem 11.11., trotz Regen eine große närrische Gästeschar zur heißen Faschingsparty der Dorfener Faschings Deife am Kirchtorplatz.