Sanierung der Klinik Dorfen: Bis zu 600 Prozent teurer

Von: Hans Moritz

Ein Sanierungsfall ist die Klinik Dorfen. Vor allem in den Patientenzimmern besteht Handlungsbedarf. Das 4,3-Millionen-Projekt soll im Frühjahr 2023 starten und im Spätherbst beendet werden. © Hermann Weingartner

Inflation, Materialmangel, Lieferengpässe – der Krisenmix hat Bauen noch teurer gemacht. Das bekommt nun auch der Landkreis zu spüren – bei der Sanierung der Klinik Dorfen.

Dorfen - Wegen exorbitanter Preissteigerungen musste er nun die Reißleine ziehen, will das Projekt aber dennoch zügig durchziehen.



Im Bauausschuss des Kreistags teilte Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung bezüglich der Krankenhaussanierung mit, „dass wir bei der Ausschreibung entweder gar keine Angebote erhalten haben, oder diese bis zu 600 Prozent über der Kostenberechnung lagen“. Die logische Konsequenz: „Wir haben die Ausschreibungen aufgehoben und neu ausgeschrieben“, so Huber.



Ein kluger Schritt, denn nun meldeten sich mehr Firmen als im ersten Anlauf, und deren Angebote enthielten keine Mondpreise mehr. Dennoch wird die Sanierung deutlich teurer als geplant. Die Mehrkosten bezifferte Huber mit einer knappen Million Euro. Ursprünglich waren 3,4 Millionen Euro angesetzt worden, nun dürften es rund 4,3 Millionen Euro werden. Abziehen kann der Landkreis die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage.



Huber erklärte, bei Heimen und Kliniken wirke sich die Preissteigerung besonders drastisch aus, „weil es sich in der Regel um sehr komplexe Bauvorhaben handelt, für die es am Markt wenige Anbieter gibt“. Und die könnten dann entsprechend hinlangen.



Der Klinik Dorfen steht, wie berichtet, eine Generalsanierung ins Haus. Im ersten Stock entstehen Hubers Angaben zufolge barrierefreie Patientenzimmer. Dazu müssen die vorhandenen Nasszellen herausgerissen und alle Installationen im Erd- und im ersten Obergeschoss erneuert werden. „Auf diese Weise wollen wir 20 Plätze schaffen“, so Huber – acht Doppelbettzimmer mit barrierefreier Nasszelle, ein Doppelbettzimmer mit behindertengerechtem Bad sowie zwei Einzelzimmer. Zugleich ist eine Sanierung vorgesehen. Neu hinzukommen werden ein Aufenthalts- und ein Therapieraum sowie vier bis sechs Büroarbeitsplätze.



Ferner kündigte Huber an, die Beleuchtung in den Patientenzimmern und auf den Fluren auf LED umzustellen, um Strom und Kosten zu sparen. Hier winkt dem Landkreis eine Förderung des Bundesumweltministeriums von 25 Prozent. Im Zuge des Umbaus erhält die Klinik Dorfen nicht nur eine neue Lüftung, sondern auch den seit Jahren geforderten Aufzug, über den dann auch die Kapelle barrierefrei erreichbar sein wird. Huber kündigte an, dass mit der Sanierung im Frühjahr 2023 begonnen werden solle. Mit der Fertigstellung rechnet er im Spätherbst desselben Jahres.



Die Klinik Dorfen ist eine Außenstelle des Erdinger Klinikums. Hier sind eine internistische Station mit 29 Betten und drei Intermediate-Care-Betten, Gastroenterologie, Kardiologie, Hämatologie und Onkologie sowie die stationäre Schmerztherapie angesiedelt.



Trotz Kostensteigerungen stimmte der Ausschuss einhellig und ohne Debatte dem Vorhaben zu. Die gute Nachricht für den angespannten Haushalt 2023: Abgerechnet wird vermutlich erst im Jahr darauf. ham