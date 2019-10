Scharf: Mehr Lärmschutzfür A 94-Anwohner

Die Anwohner an der Isentalautobahn sollen keinesfalls dauerhaft schlaflose Nächte haben. Dass den mit der Eröffnung der A 94 lärmgeplagten Bürgern geholfen wird, dafür setzt sich die CSU-Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf ein.

Dorfen – „Lärmschutz muss kommen“, schreibt die Heimatabgeordnete. „Für Isen und Schwindkirchen bedeutet die Eröffnung des neuen Autobahnabschnitts große Entlastung beim Durchgangsverkehr, wohingegen die Menschen in Dorfen mit mehr Verkehr und in Lengdorf vor allem mit dem Lärm zu kämpfen haben“, fasst Scharf die Situation zusammen, über die die Heimatzeitung ausführlich berichtet hat. Es sei gut, dass die A 94 zwischen Pastetten und Heldenstein fertiggestellt worden sei und einige Orte erheblich vom Durchgangsverkehr entlastet würden. Dennoch müssten „die Sorgen und Probleme der Menschen entlang der Trasse ernst genommen werden“.

Lesen Sie auch: A94 bringt viel Lärm, aber auch viel Ruhe

Lärmpegel soll geprüft werden

Scharf kündigte an, sich bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer für die Prüfung eines zusätzlichen Lärmschutzes einzusetzen. „Die Lärmemissionen, die von der A 94 ausgehen, müssen gemessen werden.“ Eine Prüfung eines zusätzlichen Lärmschutzes etwa in Außerbittlbach in der Gemeinde Lengdorf sei unumgänglich.

B 15 neu muss schnell kommen

Auch beim derzeit noch ungeklärten Verlauf der B 15 neu müsse es schnellstens ein Ergebnis geben. „Städte wie Dorfen und die anderen betroffenen Kommunen Taufkirchen und Sankt Wolfgang müssen vom Verkehr entlastet werden. Eine zügige Verkehrserschließung mit Hilfe der raumgeordneten Trasse der B 15 neu ist unumgänglich“, fordert Scharf.

Auch interessant: Eklat bei A94-Eröffnung