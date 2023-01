Schaurig schöne Chansons

Von: Michaele Heske

Zum Neujahrskonzert bläst Hornist Ulrich Haider aus Hubenstein. Das Ensemble GoldMund spielt am Sonntag, 15. Januar, ab 11 Uhr im Jakobmayer. © Birgit Lang

Das Ensemble GoldMund gibt sein Debüt am Sonntag, 15. Januar, mit einer Matinee im Jakobmayer.

Dorfen – Eine Matinee der Meisterklasse steht am Sonntag, 15. Januar, im Jakobmayer auf dem Programm: GoldMund spielt ab 11 Uhr ein Neujahrskonzert. Sängerin Anna Veit sowie sechs Münchner Philharmoniker, darunter der Hubensteiner Hornist Ulrich Haider sowie Trompeter Bernhard Peschl aus Dorfen, zünden hier ein Feuerwerk aus Blech, Stimme und Schlag.

Der Name „GoldMund“ stehe für sich, meint Haider. „Scharfe Zungen, weiche Lippen und dazu noch die goldene Stimme von Anna Veit“, präzisiert der Musiker dann aber doch. Außerdem seien Blasinstrumente gemeinhin aus güldenem Blech. Das Septett gibt es seit vier Jahren, aber wegen Corona mussten viele Auftritt verschoben werden – so auch das Debüt im Dorfener Kulturzentrum.

„Schaurig schöne Chansons von überirdischer Lebenslust“, kündigt Haider an. Das Repertoire changiere dabei zwischen „Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß“ und „La Solitude“. Beim Pressegespräch präsentierte Haider zudem die CD „Fürs Erste“ – mit Liedern von Georg Kreisler oder auch Jacques Brel, ein Vorgeschmack auf das kommende Konzert. Wir haben reingehört.

Auch bei GoldMund geht es um die ganz großen Themen: Sehnsucht und Liebesleid, mit märchenhaften Melodien. Aus „Aschenbrödel“ etwa spielen die Musiker, die zu Deutschlands besten Blechbläsern gehören. Kirchenmusiker Ernst Bartmann hat „Hänsel und Gretel“ für den Auftritt von GoldMund arrangiert. Ebenso stehen Wiener Schmählieder auf dem Programm.

Mit sanft klagendem Timbre singt Anna Veit, begleitet von traurig tönendem Xylophon- und elegisch einsetzenden Trompetentönen. „Instrumentale Höhenflüge und vokale Abgründe, die kein Auge trocken und kein Ohr kalt lassen“, verspricht Haider. Es ist die ungewöhnliche Kombination, die den Dialog zwischen Klang und Text hier als neue Ausdrucksmöglichkeit von Stimmungen und Emotionen auslotet. „Eine Mischung aus Blech und Gesang gibt es in dieser Art und Weise nicht.“

Der Jakomayer-Saal sei für diese Besetzung prädestiniert „Gesang hat etwas Intimes, das schafft eine besondere Verbindung zum Publikum.“ Und er ergänzt: „Ich wünsche mir, dass die Leute beseelt nach der Matinee rausgehen und die Stimmung den ganzen Tag über bleibt.“

Seit Haider elf Jahre ist, bläst er ins Horn. Mit vollem Erfolg, denn seit 30 Jahren ist der Berufsmusiker mit festem Engagement stellvertretender Solohornist bei den Münchnern Philharmonikern und gehört somit zu den besten Bläsern seiner Zeit. Er lebt mit seiner Frau und den zwei Söhnen in Hubenstein, ist aber viel unterwegs – mal in Tokyo, mal in Paris oder auch Madrid, je nachdem, wo die Meisterkonzerte gerade stattfinden. Auch im Vatikan haben sie schon für Papst Benedikt gespielt. „Das war glaube ich 2007“, erinnert sie der Katholik an den vor wenigen Tagen verstorbenen ehemaligen Papst.

Haider lebt für die Musik: „Wenn das Publikum und wir Meister eins werden, dann sind wir alle ganz nahe am Göttlichen“, sagt er. „Oft sind die Zuschauer so innerlich bewegt, dass sie Tränen in den Augen haben. Und wenn die Musik endet, dann herrscht zwei, drei Minuten Stille – bevor der Applaus losdonnert.“

Das Publikum werde auch den Jakobmayer nach dem Konzert geläutert verlassen, prophezeit er. „Wer uns gehört hat, der weiß: Im Grunde könnte alles viel schlimmer sein“, witzelt Haider.

Karten

Karten kosten rund 24 Euro im Vorverkauf und sind erhältlich bei Ticket Treff Dorfen unter Tel. (0 80 81) 13 93 oder unter www.jakobmayer.de

Publikum mit Tränen in den Augen