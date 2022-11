Schmankerl-Tipps von Isenern für Isener

Alte und neue Rezepte von Isener Bürgern bietet der Werbering an. Über die ersten druckfrischen Exemplare freuen sich (v. l.) Stefan Böld, Martin Weiderer, Thomas Hiemer, Georg Wimmer, Walter Hämmerle und Franz Nußrainer. © huber

Der Werbering aktualisiert Rezeptsammlung aus den 90ern. Mit dem Erwerb gibt es ein kostenloses Abo.

Isen – Alt-Isener Rezepte hat der Werbering neu aufgelegt. Die Rezeptsammlung „Isen genießen – Rezepte aus der Region“, die es im attraktiven Schuber zu kaufen gibt, wird in unregelmäßigen Abständen durch die Lieblingsrezepte von Isener Bürgern ergänzt. Die alten Rezepte stammen aus einer Aktion, die der Werbering bereits in den 90er Jahren durchgeführt hat. „Als wir im Vorstand auf die Idee kamen, Rezepte von Isener Bürgern zu sammeln, hab ich mich erinnert, dass es das schon einmal gegeben hat“, erzählte Franz Nußrainer bei der Vorstellung der Rezeptsammlung.

Rezepte von Isenern konnten damals in den Werbering-Geschäften abgeholt und in einem schlichten Papierordner gesammelt werden. Zwölf dieser alten Rezepte bilden den Grundstock der neuen Sammlung. Wer allerdings „Rehschlegel in der Rahmsoß“ oder „Gebratenen Hecht mit Senftunke“ nachkochen will, muss erfinderisch werden: Zeitangaben fehlen meist gänzlich. Auch der „gut gereinigte Hecht“ wird zusammen mit Butterstückelchen, 1 Esslöffel Mehl, 3 Esslöffel Rahm und deutschem Senf so lange gebraten, bis er eine „schöne Farbe“ angenommen hat.

Auf Authentizität haben die Herausgeber auch bei der Rechtschreibung gelegt und haben Fehler übernommen. Ergänzt werden soll die Sammlung durch neue Rezepte von Isener Bürgern. „Das sollten Leute sein, die man im Ort kennt“, erklärte Thomas Hiemer. Deswegen steuert Bürgermeisterin Irmgard Hibler ein Rezept für ein Kürbis-Kartoffel-Gemüse bei, Georg Spielberger sen. verrät, wie er Tiroler Gröstl am liebsten mag, Irmi Sattler lädt zum Nachkochen von Brasato al Barolo, der König der Schmorbraten, ein und bei Uschi Grimmeisen geht es um Ramadama im Gemüsefach.

Mit dem Schuber erwirbt man ein kostenloses Abo für neue Rezepte, die in unregelmäßigen Abständen in Werbering-Geschäften ausgelegt werden. „Wir denken, dass wir vor allem vor Feiertagen neue Rezeptkarten ausgeben werden“, sagte Walter Hämmerle, verantwortlich für die Gestaltung.

Die Idee, die Rezepte in einem praktischen Schuber aufzubewahren, hatte Franz Nußrainer. Thomas Hiemer machte sich auf die Suche nach ambitionierten Isener Köchen und ihren Rezepten. Die praktischen und formschönen Holzständer, in denen Schuber und Rezeptkarten beim Kochen immer ohne lästiges Suchen bereit stehen, fertigte Zimmerer Georg Wimmer an.

Besonders freut man sich beim Werbering, dass sie Isener Gastronomen und das Team des Bauernmarkts gewinnen konnten, die alten Rezepte nachzukochen und -backen. So wird Denis Faroß vom Café Eins den Glühwein ausschenken, und das Bauernmarktteam wird am Nikolausmarkt und bei „Advent im Park“ Alt-Isener Plätzchen anbieten. Als „Gericht des Monats“ wird Wirt Thomas Klement ab Januar ein Gericht der alten Rezepte auf der Karte haben. ANNE HUBER

Einführungspreis:

Den Schuber mit zwölf alten und einem neuen Rezept gibt es beim Nikolausmarkt und Advent zum Einführungspreis von 12,75 Euro, mit Ständer 15 Euro zu kaufen. Danach sind Schuber und Ständer in ausgewählten Geschäften und der Druckerei Nußrainer zum Preis von 15 Euro und 19,90 Euro erhältlich. Die teilnehmenden Geschäfte werden auf der Website des Werberings veröffentlicht. Daneben werden auch Tassen mit neuem Isenmotiv und Schokolade von Konditor Markus Solchenberger zum Preis von neun Euro sowie Gutscheine angeboten.