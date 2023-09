Schönstes Geschenk zur Gnadenhochzeit: Erster Urenkel

Von: Hermann Weingartner

Ein besonderes Jubiläum: Gnadenhochzeit feierten Liesl und Heinz Anneser, hier mit Tochter Andrea Hönninger (l.). © Weingartner

Liesl und Heinz Anneser sind seit 70 Jahren verheiratet und in Dorfen bestens bekannt, denn sie waren beide 50 Jahre in der Karnevalsgesellschaft und Liedertafel aktiv.

Dorfen – Das fast unglaubliche Jubiläum der Gnadenhochzeit durften jetzt Liesl und Heinz Anneser feiern. Dazu gab’s noch ein besonders schönes Geschenk: die Geburt ihres ersten Urenkels Moritz.

Das Dorfener Jubelpaar ist seit sieben Jahrzehnten glücklich miteinander verheiratet. Das zu erleben, wird als eine „Gnade Gottes“ verstanden, weshalb dieser Hochzeitsjahrtag auch Gnadenhochzeit genannt wird. Der hatte für die Jubilare vor 70 Jahren mit dem Eheversprechen am Altar in Birkenstein begonnen.

Ihr besonderes Jubiläum feierten die Annesers im kleinen Rahmen mit der Familie. Gratulationen gab’s natürlich dennoch viele – und auch ganz besondere Glückwunschschreiben. So freute sich das Paar über die persönlich unterzeichnete Gratulation vom Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx. In seinem Brief bezeichnete er 70 Jahre Ehe als „ein wahrlich und ganz seltenes Geschenk des Himmels“. Er wünschte weiterhin „Kraft und Zuversicht“. Ministerpräsident Markus Söder sandte ebenfalls herzliche Glückwünsche und dazu zwei goldene Tassen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war das Jubiläum nicht entgangen, und freilich übermittelten auch Landrat Martin Bayerstorfer sowie Bürgermeister Heinz Grundner ihre besten Glückwünsche.

So viel Aufmerksamkeit freute das Jubelpaar, aber wichtiger ist es den beiden, dass sie in ihrem hohen Alter noch „soweit ganz fit“ sind, auch wenn’s natürlich hier und da zwickt, schließlich sind beide 93 Jahre alt. So weit es geht, versorgen sich die Jubilare selbst. Liebevoll unterstützt werden sie von der Familie, und wann immer nötig, hilft Tochter Andrea Hönninger, die mit ihrem Mann Sepp auch im elterlichen Haus wohnt.

Gefunkt hatte es beim Jubelpaar in der früheren Tanzgaststätte Felizenzell, das war 1950. Aus der Liebelei wurde etwas Ernstes, und schon bald folgte die Hochzeit. Zwei Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen. Später wurden sie Oma und Opa von zwei Enkeln und sind jetzt erstmals Urgroßeltern geworden. Nach seiner Hochzeit wohnte das Paar zunächst in Velden. Dort ist die Jubilarin, eine geborene Rundbichler, zuhause. Seit 1956 wohnen die Annesers im eigenen Haus in Dorfen.

In der Isenstadt sind die beiden zumindest bei den älteren Generationen noch bestens bekannt. Mehr als 50 Jahre lang waren sie in der Karnevalsgesellschaft (KG) und in der Liedertafel sehr aktiv. Der Jubilar übernahm von seinem bekannten „Onkel Franz“ 1977 das KG-Präsidentenamt und war in der Hemadlenzenstadt 15 Jahre lang selbst für die alljährliche Faschingsgaudi maßgeblich verantwortlich. Die sympathischen Jubilare waren auch Prinzenpaar (1959), und Tochter Andrea war Prinzessin (1982). Mit seinem trockenen Humor, den sich der Jubilar bis heute bewahrt hat, war er prädestiniert für den Fasching. Bei der Liedertafel war das Paar mehr als 60 Jahre lang sehr aktiv dabei und wirkte mit tragenden Rollen bei den legendären Opern-Aufführungen des Chors im früheren Jakobmayersaal mit.

Auch überzeugender Bürgermeister war der Jubilar, wenn auch nur gespielt während der drei Aufführungen des „Dorfener Bierkriegs“. Und eine große Leidenschaft war der Sport, besonders Rennradfahren, Skifahren und Bergwandern. Auch mit über 80 Jahren saß Heinz Anneser noch begeistert im Sattel auf seinem Rennradl. „Und i hob ois mitg’macht“, sagt seine Gattin.

Vom Vater hatte der Jubilar Schäftemacher (Oberteile für Schuhe) gelernt. Das Handwerk gibt’s längst nicht mehr. Später war er mehr als 30 Jahre lang in München bei Leder Walter als Zuschneider beschäftigt. Das war praktisch, denn so konnte er seine Frau unterstützen. Sie war Schneidermeisterin und hatte sich im eigenen Haus selbstständig gemacht. Sie hat sogar mehrere Lehrlinge ausgebildet in den 40 Jahren, in denen sie Lederbekleidung und Kostüme genäht hat. Heute genießt das Jubelpaar den Lebensabend: „Mia san froh, dass’ uns no guad geht.“ HERMANN WEINGARTNER