Schulfach Energie kommt gut an

Aktionswoche an Dorfens Schulen

Ein Lernerlebnis für mehr als 1000 Schüler bietet die Aktionswoche zum Thema Energie an Dorfener Schulen. Initiator sind die Stadtwerke Dorfen.

Dorfen – Mehr als 1000 Schüler in Dorfen haben in dieser Woche ein Lernerlebnis ganz besonderer Art: Der Spielpädagoge Friedhelm Susok unterrichtet nämlich die Kinder im Gemeindegebiet im Fach „Energie“. Initiator dieser lehrreichen und dennoch lustigen Schulstunden sind die Stadtwerke Dorfen.

Vorbild für Moderator Susok ist die Sendung mit der Maus. In der Aula der Dorfener Grundschule Nord begeistert er die Mädchen und Buben mit Lach- und Sachgeschichten. Eifrig strecken die Kinder ihre Finger in die Höhe und beantworten die kniffligen Rätselfragen. Dabei geht es um Energie – um Elektromobilität und Photovoltaik, aber auch um Wasser- und Windkraft. Infotainment nennt man das Konzept, das Grundschüler ebenso anspricht wie Gymnasiasten, für letztere wurde der Stoff freilich altersgemäß adaptiert.

Mathias, Letizia und Jan gehen in die Klasse 4a in der Grundschule Nord. Heimat- und Sachkunde finden sie deutlich spannender als Deutsch und Mathe, erzählen die Schüler nach der Veranstaltung. „Wir hatten schon mal das Thema Energiesparen in HSU“, sagt Letizia (10). Und Mathias, ebenfalls zehn Jahre alt, ergänzt: „Wir haben heute trotzdem ganz viel Neues gelernt – wie man die Umwelt bewahren kann, damit es nicht zu heiß auf der Erde wird.“ Dass der Planet irgendwann kaputt geht, wenn man die Erde immer weiter verschmutzt, das ist Jan (9) längst bewusst.

Auch Energiesparen steht für die drei Kids aus Dorfen längst auf der Tagesordnung. Gerade jetzt wo Krieg ist, sei es wichtig, darauf zu achten, in der Nacht den Stecker von Fernseher und Computer zu ziehen, damit die Geräte nicht Strom ziehen, oder die Heizung runter zu drehen, sagen sie. Jan hat auf der Bühne zusammen mit dem Moderator sogar den Urknall mit Luftballons demonstriert. „Da haben wir richtig viel gelernt – das war total cool“, findet er.

+ Spannend finden Letizia, Mathias und Jan aus der Klasse 4 a das Thema „Energie“ (v. l.). Auch Rektor Gerhard Maintok begrüßte die Aktion (r.) © Michaele Heske

Die Kinder sollen außerdem Botschafter werden, für die Eltern und Großeltern, aber auch bei Freunden, das sei Ziel und Zweck dieser Veranstaltung, so Klaus Steiner, Geschäftsführer der Stadtwerke Dorfen. Denn je mehr über das Thema Energie gesprochen und diskutiert werde, desto mehr bewege sich in der Gesellschaft.

Die Stadtwerke Dorfen setzen schon lange auf regenerative Energiegewinnung, forcieren die Energiewende, die Dorfener Stadtwerke haben zweifelsohne eine Vorreiterrolle in der Region.

Auf die Idee, diese Aktion auch nach Dorfen zu holen, kam Prokurist Sebastian Heiß, selbst Vater. Früh übt sich, meint er, denn je eher man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, desto mehr verfestigten sich Umweltschutz und Energiewende in den Köpfen.

„Wir sind die Zukunft“, sagen Mathias, Letizia und Jan unisono. „Die Leute früher, die haben noch nicht so sehr auf die Erde geachtet – aber wir leben noch lange auf dieser Welt und wollen es besser machen“, sind sich die drei einig.