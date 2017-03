Neun Verletzte, darunter fünf Kinder

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Abend auf der Staatsstraße Dorfen-Erding bei Schachtenseeon neun Personen, darunter fünf Kinder, zum Teil schwer verletzt worden.

Schachtenseeon – An dem Unglück waren drei Fahrzeuge beteiligt. Zum Unfallhergang konnte die Dorfener Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Vermutlich geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn und löste so den verhängnisvollen Unfall aus. Zum Unfallort wurde ein Großaufgebot des Rettungsdienstes alarmiert. Neben Notarzt, Rettungshubschrauber und neun Rettungswägen wurden auch die Feuerwehren Eschlbach, Matzbach, Kirchasch, Lengdorf, die Kreisrandinspektion, der Einsatzleiter Rettungsdienst sowie die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzgruppe alarmiert. (Ausführlicher Bericht folgt).