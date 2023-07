Bufdi Svenja am Gymnasium Dorfen: Sie springt ein, wo es brennt

Von: Michaele Heske

„Die Arbeit mit Kindern macht Spaß“: Das sagt Svenja Kendzia über ihre Zeit am Gymnasium Dorfen. © heske

Bundesfreiwilligendienst am Gymnasium Dorfen: Svenja Kendzia ist eine Stütze fürs Kollegium.

Dorfen – Nach dem Abi im vergangenen Jahr wusste Svenja Kendzia nicht, was sie studieren soll. Eigentlich wollte sie schon immer Lehrerin werden. „Aber ob das tatsächlich der richtige Beruf für mich ist?“ Die 19-jährige Dorfenerin war sich unsicher. Deshalb absolvierte sie am Gymnasium Dorfen den Bundesfreiwilligendienst und wurde hier die erste „Bufdi“. Über ihre ersten Erfahrungen im Schuldienst sprach die Leistungssportlerin mit der Heimatzeitung.

Es sei komisch gewesen, als sie zu Schuljahresbeginn im Lehrerzimmer saß, erinnert sich Kendzia. Wenige Wochen zuvor hatte sie noch die Schulbank gedrückt, plötzlich war sie „Kollegin“ und mit den Lehrern, die sie acht Jahre unterrichtet hatten, auf du und du. „Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, obwohl ich eigentlich nie zu den sehr guten Schülern gehörte und eher einen mittelmäßigen Abi-Schnitt hatte.“ Und sie fügt an: „Ich war nicht sehr strebsam, eher lernfaul.“

„Svenja ist ein heller Kopf – sie hat uns während ihres Praxisjahrs in vielen Bereichen hervorragend unterstützt, war sehr gut im Team integriert“, so das Zeugnis von Wolfgang Lanzinger, dem stellvertretenden Schulleiter am Dorfener Gymnasium. „Bufdis nehmen mittlerweile im Lehrberuf eine wichtige Rolle ein. An den Grundschulen sind sie sogar noch wichtiger als am Gymnasium, weil sie dort auch Unterricht auffangen müssen.“

Lanzinger bezeichnet Kendzia als Troubleshooter, Problemlöserin. Im vergangenen Schuljahr wurde sie immer dort eingesetzt, wo es gerade brannte. Sei es im Sekretariat oder als zusätzliche Begleitperson im Schullandheim und bei Ausflügen. „Unsere Lehrer konnten die junge ‚Kollegin light’ buchen.“ Vor allem haben die Sportlehrer Kendzia eingespannt, sie ist Leistungssportlerin.

Seit sie fünf Jahre alt ist, spielt sie Fußball, aktuell in der SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf. „Ich habe den Schülern die Technik beim Weitwurf beigebracht oder Superball mit den Fünftklässlern gespielt“, sagt sie. „Die Arbeit mit den Kindern macht richtig Spaß, wir haben viel gelacht. Ich war ja Aushilfslehrkraft und musste nicht so streng sein.“

Zudem wurde sie als Hilfskraft in der Brückenklasse eingesetzt. „Die ukrainischen Kinder haben sehr schnell Deutsch gelernt.“ Vor Weihnachten hätten sie Sterne gebastelt, darauf ihre Wünsche geschrieben. „Dass der Krieg beendet wird, dass sie wieder in die Heimat zurück können, stand drauf – da habe ich schon Gänsehaut bekommen.“

Kendzia will später Sport studieren, Gymnasiallehrerin werden. „Aber noch nicht jetzt, ich fühle mich noch nicht so weit.“ Erst mal werde sie eine Ausbildung machen. „Vielleicht Friseurin oder Schreinerin. Ich bin ja noch jung, kann überall rein schnuppern.“

Für das kommende Schuljahr sucht das Gymnasium in Dorfen wieder jemanden, der hier den Bundesfreiwilligendienst absolvieren möchte. Ein Bufdi bekommt 423 Euro im Monat. „Wer mit dem Lehrerberuf liebäugelt, aber noch nicht so richtig weiß, ob das der richtige Beruf ist, kann sich bei uns austesten“, wirbt Lanzinger.