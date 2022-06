Söders nervöse Tingel-Tour: Kommentar zum sehr frühen Landtagswahlkampf

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Termin an Termin reiht der Ministerpräsident. Auch sein Koalitions-Konkurrent Aiwanger sucht jede Kamera. Ist die Angst vor der Landtagswahl schon so groß? Kommentar.

Dorfen - Vereinsjubiläen, Volksfeste, große und kleine Feiern – überall treffen sich die Menschen in fröhlicher Runde. Für Kommunalpolitiker ist diese Welle der Geselligkeit sicher eine Freude, aber eben auch ein hartes Stück Arbeit. Landrat und Bürgermeister eilen von Veranstaltung zu Veranstaltung.

Und dann kommt der Meister des Parallel-Termins: Ministerpräsident Markus Söder. Das muss auch die lokale Politprominenz noch schnell in den Kalender quetschen. Gerade hat man seine Statements zu Atom- oder Kohlestrom verdaut, schon sieht man den CSU-Chef in einem Stall Kälber streicheln. Die Medienaufmerksamkeit haben sich freilich auch die Landwirtschaftsministerin sowie die FW-Politiker Aiwanger und Glauber nicht entgehen lassen. Ja, ist denn schon Wahlkampf?

Söders Tingel-Tour läuft in hoher Frequenz weiter. Allein am Donnerstag war er gegen 8 Uhr in einer Kita in Anzing angekündigt, eine Stunde später im Kinderhaus am Sonnenhügel in Dorfen – hier jeweils als Begleiter von Familienministerin Ulrike Scharf. Die politische Message: Die Arbeit in der Kinderbetreuung muss mehr wertgeschätzt werden.

Doch dann der krasse Schnitt: Um 10 Uhr ging es am Flughafen im Beisein der Medien um synthetische Kraftstoffe. Dort rückten sich Söder und sein FW-Koalitionsfreund und Wahlkampfkonkurrent Aiwanger ins rechte Kameralicht. Am gleichen Tag buhlten die beiden beim nächsten Termin an einem Gasspeicher in Oberpframmern weiter um Zeilen und Sendeminuten.

Ja, es ist schon Wahlkampf – auch wenn die Landtagswahl erst im Herbst 2023 ist. Die hohe Termindichte über ein Jahr davor zeigt: Die CSU ist bereits jetzt hochnervös.