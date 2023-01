Solarpark für die Dorfener Bürger

Von: Timo Aichele

Eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage wie hier in Niederding soll an der A94 bei Dorfen entstehen. © Peter Gebel

Gemeinsam mit zwei weiteren Unternehmen entwickeln die Stadtwerke Dorfen eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage an der A 94. Geplant sind ein Bürger-Beteiligungsmodell und ein Elektrolyseur.

Dorfen – Ab März 2024 soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage direkt an der Autobahn nahe Dorfen Sonnenstrom produzieren. Baurechtlich ist das Verfahren auf dem Weg, der Stadtrat hat die Änderung des Flächennutzungsplans für das fast sechs Hektar große Areal in Unterstollnkirchen beschlossen – in seltener Einmütigkeit mit einem einstimmigen Votum. Nun haben die Stadtwerke mit ihrem Projekt viel zu tun. Ein wichtiger Schritt ist die Gründung einer Betreibergesellschaft. Arbeitstitel: Solarpark Dorfen GmbH.

Drei Partner sollen hier zusammenarbeiten: die Stadtwerke, Energie Südbayern und die Firma Solea. Geplant ist eine installierte Leistung von 5,1 Megawatt Peak (MWp). Der Netto-Jahresertrag werde bei 5,7 Millionen Kilowattstunden liegen, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner im Gespräch mit unserer Zeitung. „Damit können wir 2000 durchschnittliche Haushalte versorgen“, verdeutlicht er. Die Investition schätzt er auf vier Millionen Euro.

Bis zur Inbetriebnahme sei es noch „ein strammer Plan, was zu leisten ist“. Baurechtlich fehlen noch ein Blendgutachten und eine Vogelkartierung. Für die Gründung der Betreibergesellschaft brauche es noch Beschlüsse der kommunalen Gremien.

Die Finanzierung soll auf drei Säulen stehen: Bankdarlehen, Eigenkapital der drei Partner und Bürgerbeteiligung. Aus praktischen Erwägungen habe man sich gegen Aktien oder eine Genossenschaft und für sogenannte Nachrangdarlehen entschieden, erläuterte Steiner. „Das heißt, man kriegt sehr ordentliche Zinsen dafür. “ Allerdings könne man nicht unbegrenzt investieren, geplant seien Anteile im vierstelligen Euro-Bereich. „Das Angebot ist zunächst beschränkt auf Dorfener Bürger“, erklärt der Energiemanager. Erst im zweiten Schritt werde es eventuell auf den Landkreis Erding ausgedehnt. Solche Modelle hätten auch den zweck, die Akzeptanz zu steigern. „Die Bürger müssen ja auch damit leben, dass eine Veränderung des Landschaftsbilds stattfindet.“

Ein großer Diskussionspunkt bei PV-Projekten ist – gerade auch im Donrfener Stadtrat – die Stromabnahme. Wegen der Überlastung von Umspannwerken und Stromleitungen könnten Kraftwerke vom Netz genommen werden. Gerade bei den wetterabhängigen Erneuerbaren Energien ist das ein Thema – laut Steiner aber kaum bei PV-Anlagen. „Das betrifft fast zu 100 Prozent Windkraftanlagen in Norddeutschland“, sagt Steiner m Himblick auf aktuelle Zahlen.

„Die Netzanschlusszusage liegt vor“, berichtet der Geschäftsführer. Das Bayernwerk als Netzbetreiber habe diese für das direkt daneben liegende Umspannwerk erteilt. Dennoch bleibe das eine Herausforderung, die sich beim Zuwachs von Öko-Strom immer weiter verschärfe. „Das Bayernwerk hat sich hier auf den Weg gemacht und will bis 2030 400 neue Umspannwerke errichten“, erläutert Steiner.

Mit Speichern kann man diese Probleme abmildern. Ein Batteriespeicher – nötig wäre ein Akku im Megawatt-Bereich – werde in Unterstollnkirchen dennoch nicht gebaut. „Das ist im Moment wirtschaftlich nicht darstellbar. Eine solche Batterie würde sich nicht in 20 Jahren amortisieren“, so Steiner.

Durchaus geplant sei dagegen ein Elektrolyseur – eine Anlage, die Wasserstoff herstellt und damit Strom quasi gasförmig speichert. „Im Moment sind wir dabei, eine Projektskizze zu erstellen“, berichtet Steiner. Ein großes Hindernis sei freilich auch hier die Wirtschaftlichkeit wegen des gestörten Strom-Markts und der Übergewinnsteuer. Mit einer Förderung als „Leuchtturm-Projekt“ könne man das aber realisieren. „Unser Ziel ist ein ganz kleiner ökologischer Fußabdruck. Dafür wollen wir auch die Abwärme aus dem Elektrolyse-Prozess in unser Nahwärmenetz einspeisen.“