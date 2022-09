Spaltende Energie: Die Debatte über den Atomausstieg bewegt auch die Dorfener

Von: Michaele Heske

Eine Vorreiterin des Atomwiderstands im Landkreis war Dorette Sprengel. Sie zeigt ein altes Protestplakat. © Michaele Heske

Dorfener erinnern sich an den Atomprotest der 80er und 90er Jahre.

Dorfen – Die aktuelle Energiekrise hat die Debatte um den Atomausstieg neu angefacht. Zwei Reaktoren sollen als Notreserve dienen und im Streckbetrieb maximal bis Mitte April weiter laufen. Eines dieser beiden Atomkraftwerke ist Isar 2 im niederbayerischen Ohu – 50 Kilometer von Dorfen entfernt. Den einen geht diese Entscheidung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht weit genug – sie halten einen längeren Weiterbetrieb zur Lösung des Energieproblems für geboten. Andere, wie die Dorfenerin Dorette Sprengel, sehen keine Alternative zum Ausstieg.

Dorfen – und damit auch Sprengel – galt ab Ende der 80er Jahre im Landkreis als Vorreiter des Atomprotests. Hier war die Gruppe „Mütter gegen Atomkraft“ über viele Jahre sehr aktiv. Zu den ersten Mitgliedern gehörte die heute 71-Jährige.

Für die engagierte Kernkraftgegnerin und ehemalige Umweltreferentin der Stadt Dorfen ist eine Verlängerung der Laufzeit nach wie vor keine Option. „Theoretisch ist die Technik sicher“, sagt die promovierte Agrarwissenschaftlerin, die für die Grünen von 1996 bis 2018 im Stadtrat saß. Einen Flugzeugabsturz überlebe ein Reaktor aber nicht, auch keinen Terroranschlag, erklärt sie.

Deutschland sei nicht nur von Gas- und Ölimporten abhängig, sondern müsse auch Uran einführen, hebt Sprengel hervor. „Die Atomenergie übernimmt nur noch circa sechs Prozent der gesamten Stromerzeugung und kann deshalb das derzeitige Problem nicht lösen“, sagt sie über eine mögliche Laufzeitverlängerung der Atommeiler. Außerdem werde zwar Strom produziert, „aber Unmengen an Energie werden als Abwärme vernichtet“.

Zehntausende demonstrierten gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf in der Oberpfalz. Ein Höhepunkt der Proteste war an Pfingsten 1986 (Bild o.). Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl verstärkte sich der Widerstand allerorts. © dpa

„Über den Winter noch, doch dann muss Schluss sein“, meint auch Heiner Müller-Ermann. „Wir sind keine verbitterten alten Atomkraftgegner, aber Kernenergie hinterlässt über tausende von Jahren strahlenden Abfall. Man vermacht den kommenden Generationen extrem gefährliche und ungelöste Probleme“, sagt das Dorfener SPD-Urgestein.

Schon damals sei er bei den Demos in Wackersdorf dabei gewesen, erinnert sich Müller-Ermann im Gespräch mit der Heimatzeitung. Freilich nicht an vorderster Front: „Beim Sturm auf den Bauzaun war ich natürlich nicht dabei, das wäre auch mit meinem Job nicht vereinbar gewesen“, so der ehemalige BR-Redakteur.

Ein altes Plakat illustriert Sprengels Sicht. „50 Jahre Atomkraft – 100 000 Jahre radioaktiver Müll. Nach 24 000 Jahren ist erst die Hälfte des Plutoniums zerfallen“, steht darauf. „Hätte der Neandertaler Atomkraft gehabt, würden wir jetzt noch unter den Folgen leiden“, sagt sie und verweist auf die Endlagerdiskussion. „Die Endlagerkosten werden uns und die Folgegenerationen noch teuer zu stehen kommen.“ Zudem hinterlasse der Uranabbau in den Herkunftsländern riesige verstrahlte Flächen, Brennelemente würden zur Aufbereitung hin und her durch Europa gekarrt, bevor sie in den Meilern ankommen: „Eine brandgefährliche Fracht.“

Sprengel denkt mit Entsetzen an den 26. April 1986, als der Block IV des Kernkraftwerks in Tschernobyl explodierte. Und an die Folgen der Katastrophe. Vor dem GAU sei die Mutter dreier Kinder politisch nicht sehr interessiert gewesen, danach merkte sie, dass man sich mehr mit der Thematik beschäftigen müsse. „Wir realisierten plötzlich alle, dass Tschernobyl nicht weit weg ist, der Wind stand so, dass wir auch im Landkreis reichlich atomaren Niederschlag abgekriegt haben.“

Ihr Mann Heinz-Peter, ein Physiker, habe einen Geigerzähler gebastelt: „Der hat getackert wie eine Maschinenpistole, als wir Gras aus dem Garten davorgehalten haben.“ Milch, Käse und Gemüse waren radioaktiv kontaminiert: „Was konnten wir den Kindern zu essen geben?“

Gemeinsam mit Stadtratskollegin Hanna Ermann stand sie an vorderster Front der Kernkraftgegner. Der Kontakt zu Kindern aus Tschernobyl machte die Mütter mehr als betroffen: „Wir haben Kinder getroffen, die hatten kahle Köpfe. Der Krebs hat sie zerfressen.“

Auf Betreiben der Gruppe richtete die Stadt im Rathaus eine Messstelle für Radioaktivität in der Luft ein, die von der Gesellschaft für aktives Umweltbewusstsein (GaU e.V.) aus Landshut betreut wurde. „Damit wir rechtzeitig feststellen konnten, falls die Radioaktivität steigt – wir hatten wenig Vertrauen, dass uns Politiker über Gefahren informieren“, so Sprengel.

Nach der Katastrophe in Fukushima am 11. März 2011 war der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland eine beschlossene Sache. „Hut ab vor Angela Merkel, dass sie sich konsequent durchgesetzt hat und den Kurswechsel einläutete“, sagt Sprengel. Die ehemalige Bundeskanzlerin sei ja selbst promovierte Physikerin.