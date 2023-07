Sparkassen-Festival Dorfen: Erste und letzte Auftritte

Von: Fabian Holzner

Teilen

Mit starker Stimme und lockerem Auftritt begeisterte die zwölfjährige Lea Bleymeyer die zahlenmäßig überschaubaren Zuschauer, die dem Regen trotzten. © Fabian Holzner

Überragende Beiträge von jungen und erfahreneren Musikern waren zu hören beim Sparkassen-Festival in Dorfen. Aber nur wenige Zuhörer fanden im Regen den Weg ins Publikum.

Dorfen – Erste Auftritte und letzte Auftritte bot das Sparkassen-Festival auf dem Unteren Markt im Rahmen der Dorfener 1250-Jahrfeier. Querflötenspieler, Solo-Sänger und Bands der Kreismusikschule zeigten in einem fast vierstündigen Programm, was aus der Kombination von Talent, Fleiß und Mut entstehen kann. Den organisatorischen und finanziellen Rahmen stellte die Sparkasse. Die circa 400 Besucher bestärkten die jungen Künstler mit viel Applaus, lediglich der Beitrag von Petrus hätte etwas freundlicher ausfallen können.

„Bei den vielen unterschiedlichen Musikstilen von ruhig bis rockig macht es richtig Spaß zuzuhören“, freute sich die 23-jährige Hanna Pekarek, die mit ihrem Freund aus Dorfen das Festival besuchte. Ihr persönlicher Höhepunkt war die zwölfjährige Sängerin Lea Bleymeyer, die mit Songs wie „Faded“ von Alan Walker den Darbietungen der Pop-Gesangsklasse von Marcella Haubrich einen krönenden Abschluss verlieh. „Richtig süß, da hab ich ein paar Tränchen verdrückt“, sagte Pekarek. Und Christian Spötzl, der mit seinen Freunden die Auftritte in der ersten Reihe verfolgte, fasste den Eindruck vieler Zuschauer zu den Solo-Shows der jungen Sängerinnen in Worte: „Ich finde es fantastisch, dass die jungen Leute so viel Selbstvertrauen haben. Toll, dass ihnen hier eine Bühne geboten wird, das hat man sonst selten – auch, dass das vom Publikum so gewürdigt wird“.

Kinogutscheine verteilte Hermann Seiler, Marketingchef der Sparkasse Erding, an die Flötengruppe von Claudia Gondola de Hackel unter den Augen von Moderator Alex Wangler von der Rock-Antenne (r.). © Fabian Holzner

Gestärkt vom positiven Feedback hatte Bleymeyer, die von Haubrich unterrichtet wird, ihre Zukunft nach ihrem bislang größten Auftritt fest vor Augen: „Ich möchte Sängerin werden, meine Vorbilder sind Sarah Connor und Adele.“

Stolz war Gesangslehrerin Haubrich ebenso auf Yelva Blauth, Sylvia Hirsch, Milena Mizael Moser, Nina Geiger und Anna Hermann. Letztere coverte unter anderem den kanadischen Swing Sänger Michael Bublé. Viel Vorbereitung und Übung stecke in den Darbietungen, sagte die 16-jährige Erdingerin, die wie die Vorgruppe „Silverflutes“ ABBA im Repertoire hatte.

Ebenfalls Versionen der schwedischen Poplegende gaben die elf Schülerinnen und Schüler von Querflötenlehrerin Claudia Gondola de Hackel zum Besten. Lisa Mathea und Eva Korber hatten dabei „viel Spaß“ und sahen die einzige Herausforderung darin, nicht über die vielen Kabel auf der Bühne zu stolpern.

Diese warteten auf die E-Gitarren der Junior-Projektband und der Profi-Band der Kreismusikschule, die das Finale gaben. Zum letzten Mal trat dabei Dieter Geitz als Gitarrenlehrer auf, nach 44 Jahren verabschiedet sich der Mentor ganzer Gitarristen-Generationen des Landkreises in den Ruhestand. Gemeinsam mit ihm spielte bereits sein Nachfolger Max Pfaff, der ab September neben den Schülern auch das Bandprojekt übernehmen wird. In den vergangenen Monaten hatte der 24-jährige Gitarrenlehrer, der aus Moosinning stammt, bereits bei seinem Vorgänger hospitiert.

Moderiert wurde das Festival von DJ und Rock-Antenne-Stimme Alex Wangler, der neben Organisator Hermann Seiler auch Sparkassen-Vorstandsmitglied Michael Utschneider auf die Bühne holte. „Wir sind davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, junge Menschen an Musik heranzuführen. Es ist etwas, das Gemeinschaft schafft und uns Menschen gut tut. Ein super Lehrer-Team ist dazu das eine, manchmal klemmt es aber an der finanziellen Stelle“, erläuterte er die Förderung. Die jährlich 50 000 Euro Zuwendung werden unter anderem für Instrumente verwendet, sagte KMS-Leiter Peter Hackel.