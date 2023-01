Spaziergang durch die Dorfener Wirtshausgeschichte

Von: Michaele Heske

Stopp im Johanniscafé: an der Theke der ehemalige Wirt Peter Willim mit seiner Frau Heidi Oberhofer-Franz. Nazis-Treff und Ort des Widerstands Eine andere Seite der Heimat © heske

30 Neugierige haben an der ersten Wirtshaus-Tour der Geschichtswerkstatt Dorfen teilgenommen. Der nächste Termin ist schon ausgebucht.

Dorfen – Geselligkeit und Gräueltaten: Die Gastronomie hat in Dorfen eine ganz besondere Geschichte. Bei einer Wirtshaus-Tour zogen am Sonntag über 30 Dorfener um die Häuser und besuchten die Wirtschaften in der Stadt, ehemalige und heutige – dazu wurden Geschichten erzählt. Eingeladen hatte die Geschichtswerkstatt Dorfen, weitere Rundgänge sind geplant.

Das Bier hat der Stadt bereits im 17. und 18. Jahrhundert zu Wohlstand verholfen, als Dorfen nach Altötting der meist besuchte Wallfahrtsort in Süddeutschland war. Insgesamt vier Millionen Pilger sollen damals die Dorfener Wallfahrtskirche besucht haben, hungrig und durstig nach der langen Wanderung. Sechs Brauereien und 21 Wirtshäuser konnten in der Blütezeit gut davon leben.

„Leider existieren nicht mehr viele davon“, bedauerte Schorsch Wiesmaier, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt. Beispielsweise die „Dorfener Stuben“ und der „Streiblsaal“, der heute mit altem Gerümpel vollgestellt ist. „Als Kind war ich hier bei den Faschingsveranstaltungen“, erinnert sich Sebastian Dallmeier. „Ich kenne zwar viele Wirtshäuser, von deren Geschichte weiß ich aber nicht viel“, meinte der 33-jährige Oberdorfener.

Wirtschaften, das ist allseits bekannt, sind Orte, in denen nicht nur Geschichten erzählt werden, sondern wo zudem lokale Geschichte geschrieben wurde. „Bevor es den Jakobmayersaal gab, haben im Streiblsaal alle großen Feste und Versammlungen stattgefunden“, erklärte Doris Minet. Beispielsweise die Treffen der „Aktionsgemeinschaft gegen die Isentalautobahn“, zu denen mehr als 500 Besucher kamen. „Gasthaus und Saal dienten den Nazis aber auch als Stammlokal und für Parteiversammlungen, später war hier ein Lager für Zwangsarbeiter“, erfuhren die Spaziergänger von ihr.

Weiter ging es zu einer der berühmtesten Dorfener Wirtshaus-Institutionen, der ehemaligen „Soafa“. Anno 1717 wurde die Gaststätte am Kirchtorplatz erstmals erwähnt. 1910 wurde die „Soafa“ dann während des Bierkriegs angezündet und brannte ab. Später führte das legendäre Wirtsehepaar Leni und Richard Widl das Wirtshaus, heute beherbergt der frühere Gastraum vor allem eine Badausstellung, aber auch das Vereinslokal der Geschichtswerkstatt.

Wiesmaier selbst hat ein „äußerst inniges Verhältnis“ zu den Gasthäusern in der Stadt, sagte er schmunzelnd. Er ist passionierter Wirtshaus-Besucher – so wie andere, die sich regelmäßig beim Stammtisch, zum Mittagessen oder zum Bier in einem der Dorfener Lokale treffen. Etwa im Johanniscafé, das es zwar erst seit 1990 gibt, aber seither ein beliebter Treffpunkt für Schüler, Studenten und Alternative ist.

„Vielen Dorfenern war das Jo suspekt“, erzählte der ehemalige Wirt Peter Willim den Besuchern, der die Kneipe fast 30 Jahre lang betrieb, bevor diese in eine Genossenschaft umgewandelt wurde. „Bombenleger-Café, Müsli- oder Vollkorn-Café wurde es genannt – hier trafen sich Freigeister und Linke.“ Es gibt und gab seither viele Konzerte und Kunst, wilde Partys und politische Veranstaltungen sowie Vorträge in dem „Schanz-Haus“, das 1902 gebaut wurde und direkt am Johannisplatz liegt.

Beim „Lebzelter“ endete dann die Führung, die gut zwei Stunden dauerte, mit einem gemeinsamen Essen. Die Schenke an der Apothekergasse hat ebenfalls eine überaus dramatische Geschichte. 1865 wurde der „Lebzelter“ ein Opfer der Flammen. Und auch Verbrechen geschahen hier: Matthias Kreitmayer, übrigens ehemaliger Wirt der „Dorfener Stuben“, erstach im Juni 1966 den Händler Andreas Ostermeier, der aktives KPD-Mitglied in der Weimarer Republik gewesen war.

Für die Wahl-Dorfenerin Judith Ritter waren die Wirtshaus-Geschichten nahezu unbekannt, sagte sie nach der Führung. „Ich lebe erst seit 2001 in Dorfen – da habe ich meine Heimat mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt.“

Die nächste Führung sei schon komplett ausgebucht, sagte Wiesmaier. Da der Andrang enorm groß ist, bietet die Geschichtswerkstatt im März noch mindestens eine weitere Tour an, eine Voranmeldung ist nötig. „Alle anderen können die vielen Geschichten auch in unserem Dorfener Wirtshaus-Kalender nachlesen“, warb der Lokalhistoriker.