SPD will Autoverkehr in Stadt verringern

Mobilität und Verkehr bewegen die Menschen immer mehr. Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen, gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Doch mit zunehmendem Alter schwindet die Mobilität. Die SPD-Fraktion im Stadtrat greift das Thema auf. Sie hat die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für Dorfen und das gesamte Gemeindegebiet beantragt.

Dorfen – Fraktionssprecherin Simone Jell will das Konzept „auf möglichst breite Beine stellen“. Neben Stadtverwaltung, Bürgern und Interessensvertretern soll auch ein auf Mobilitätskonzepte für Kleinstädte spezialisiertes Büro daran beteiligt werden. Die SPD will mit einem solchen Konzept „die sanfte Mobilität fördern und Klima- und Umweltziele stärker berücksichtigen. Ein Mobilitätskonzept kann Ideen und Optimierungsvorschläge liefern, wie man in Dorfen und seinen Außenbezirken besser, umweltfreundlicher und schneller von A nach B kommen kann. Ziel muss es sein, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die Potenziale des nicht motorisierten Verkehrs zu erschließen“, begründet Jell den Antrag. Eine stärkere Förderung von Carsharing könne dabei genauso eine Rolle spielen wie etwa der Einsatz von Lastenrädern für Lieferdienste oder öffentliche Fahrradmietstationen und gegebenenfalls ein Ausbau des Stadtbusangebots.

Sinnvoll und umweltfreundlich koordinieren will die SPD auch die Mobilität innerhalb neu geplanter Stadtquartiere. Dabei müsse auch der überörtliche Verkehr, der durch das Gemeindegebiet fließe, berücksichtigt werden. Als Grundlage für das Konzept soll die Stadt eine Mobilitätsumfrage unter den Dorfener Bürgern durchführen. „Der Mobilität kommt eine wichtige Rolle zu. Deshalb ist es auch wichtig, die Bevölkerung in das Konzept einzubinden“, argumentiert Jell. Gerade Anregungen von Menschen, die beispielsweise mit Kindern oder Senioren arbeiteten, könnten wichtige Beiträge dazu liefern.

Zahlreiche Kommunen arbeiten seit Jahren schon an Mobilitätskonzepten – darunter auch die Große Kreisstadt Erding. Ziel ist es, Anreize zu schaffen, alternative Verkehrsmittel wie Fahrrad, ÖPNV, Carsharing und ähnliches vermehrt zu nutzen. Damit soll der motorisierte Individualverkehr verringert werden. Wichtig dabei ist die Schaffung einer Infrastruktur, die es der Bevölkerung ermöglicht, den Alltag ohne eigenes Auto zu bewältigen. Von Land und Bund gibt es dazu auch verschiedene Förderprogramme. Freising etwa ist gerade dabei, ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Die Stadt ist dazu der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V. (AGFK) beigetreten. Ein besonderes Augenmerk des Mobilitätskonzepts soll in Freising auf der Förderung des Radverkehrs liegen. München etwa nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Die Landeshauptstadt unterstützt die Anschaffung von Pedelecs im Rahmen des Programms „München mobil“. Neben Unternehmen, Freiberuflern und gemeinnützigen Vereinen können auch Privatpersonen einen Zuschuss zu den Anschaffungskosten beantragen. Die Förderhöhe beträgt aktuell 25 Prozent der Nettokosten – bei herkömmlichen Pedelecs maximal 500 Euro, bei E-Lastenrädern maximal 1000 Euro.