25 000 Euro Spenden für geflüchtete Ukrainer in Dorfen – das passiert damit

Von: Michaele Heske

Teilen

Freuen sich über die Spenden: (v. l.) Monika Rudolf, Paulina Stimmer (Nachbarschaftshilfe)sowie Ingo ter Meulen und Michaela Meister (Flüchtlingshilfe). Lebensmittelzukauf für die Tafel Ein Grabstein als Mahnmal © Michaele Heske

Die Hilfsbereitschaft der Dorfener gegenüber den ukrainischen Geflüchteten hat viele Hilfsgelder zusammen kommen lassen. Diese sollen nun unter anderem für Sprachkurse eingesetzt werden.

Dorfen – Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Not der Geflüchteten löste bei den Dorfenern eine riesige Spendenwelle aus. Hilfsgelder weit über 25 000 Euro gingen seither an Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfe.

Viele Spendenläufe wurden organisiert – so haben auch 218 kleine Leichtathleten von der Dorfener Grundschule am Mühlanger 9600 Euro erlaufen. Kuchenverkauf und Bazar brachten nochmals Geld ein und so konnte Schulleiter Thomas Emrich der Nachbarschaftshilfe Dorfen kurz vor den Sommerferien einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro überreichen.

Nachbarschaftshilfe: „Eine so großzügige Spende – unglaublich!“

„Wir dachten erst, wir haben uns verhört: eine so großzügige Spende – unglaublich!“, freut sich Paulina Stimmer, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Dorfen. Das Geld kommt, wie von den Schülern gewünscht, den Kindern aus ärmeren Familien zugute. Allerdings werden sich wegen der explodierenden Energiekosten schon bald viele Bedürftige an den Verein wenden, glaubt Stimmer: „Da werden wir dann zuzahlen.“

Auch der Lions-Club in Erding spendete spontan 1000 Euro, als er hörte, dass sich die Kundschaft der Tafel in Dorfen verdoppelt hat. 90 Berechtigte holen sich aktuell Lebensmittel im Tafel-Laden ab: „Da hängen dann oft bis zu sechs Personen dran“, erklärt Monika Rudolf, stellvertretende Leiterin der Nachbarschaftshilfe Dorfen, die seit vielen Jahren mit dem Ehrenamtlichen-Team für die Abholung und Ausgabe von Nahrungsmitteln aus Supermärkten und vom Bäcker oder Metzger sorgen, die sonst im Müll landen würden.

Tafel Dorfen: Lebensmittel müssen zugekauft werden

Die Kunden warten derzeit bis zu zwei Stunden vor der Ausgabestelle, um einmal in der Woche Salat und Gemüse, aber auch Nudeln, Joghurt oder auch Brot vom Vortag abzuholen – und keiner soll leer ausgehen. „Wir müssen mittlerweile von Spendengeldern zukaufen“, erklärt Rudolf.

Auch die Flüchtlingshilfe Dorfen berichtete von ihren großen Wow-Erlebnissen: Vorstand Ingo ter Meulen nahm in Eibach 7000 Euro entgegen. Dirndlschaft und Freizeitclub Eibach hatten Ende April zusammen einen Spendenlauf organisiert. 119 Teilnehmer legten zusammen 291 Kilometer für die Ukraine zurück.

Mittelschule Dorfen: 1800 Euro Spenden für die Flüchtlingshilfe

Und auch die Dorfener Mittelschüler rannten für den guten Zweck, übergaben 1800 Euro an Flüchtlingshelferin Michaela Meister. „Der Krieg in der Ukraine hat die Leute erschüttert“, sagt Meister, Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Dorfen. Egal ob das Schuhhaus Schmitt, der Dorfener Notgroschen oder eine Kunstaktion im Johanniscafé, die jeweils 1000 Euro einbrachten oder eine Spende des Landmaschinenfachbetriebs Gruber in Wasentegernbach über 1500 Euro – nach wie vor wollen die Dorfener die ukrainischen Geflüchteten unterstützen, die ihre Heimat ohne Hab und Gut verlassen mussten.

Auch das Soli-Wochenende Ende April in der Innenstadt brachte mehr als 1000 Euro ein. „Das sind unglaubliche Summen, die da zusammengekommen sind.“

Spenden sollen in Sprachkurs investiert werden

Der Vorstand der Flüchtlingshilfe will die zweckgebundenen Spenden in einen Sprachkurs investieren, in Zusammenarbeit mit dem DZIF. Das Dorfener Zentrum für Integration und Familie kann dadurch einen zusätzlichen Sprachkurs anbieten.

„Ansonsten müssten die ukrainischen Flüchtlinge bis November warten, um Deutsch zu lernen“, so DZIF-Sprecher Matthias Maus. Die Geflüchteten brauchen eine Perspektive, Sprache ist der Schlüssel zur Integration: „Egal ob im Job oder beim Einkaufen.“ Ukrainische Flüchtlinge können sofort arbeiten, wenn sie eine Stelle finden: „Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt, wo beispielsweise viele Bäckereien oder die Gastronomie händeringend Mitarbeiter suchen, bietet vielen Ukrainern eine Chance.“

Flüchtlingshilfe: Grabstein für 42-jährige Kongolesin

Erfahrungsgemäß lasse die Spendenbereitschaft mit der Zeit nach, so ter Meulen. „Dann sind wir froh, wenn wir noch ein bisschen Geld in petto haben, um die eine oder andere Notsituation abzufedern.“

Eine Herzensangelegenheit der Flüchtlingshilfe war zudem ein Grabstein für die in Dorfen an Krebs verstorbene Thérèse Mbombo, gerade 42 Jahre alt, die schwerst traumatisiert und misshandelt aus dem ostkongolesischen Krisengebiet nach Deutschland floh. „Es wurden 2500 Euro gesammelt. Damit errichten wir ein Mahnmal – für Frieden und für alle durch Krieg und Elend Verfolgten“, erklärt Meister.

Bufdi gesucht: Flüchtlingshilfe hofft auf Bundesfreiwilligen

Die Flüchtlingshilfe sucht aktuell noch einen sogenannten Bufdi – jemand, der bei ihnen einen Bundesfreiwilligendienst leisten möchte. „Das wäre eine enorme Unterstützung – gerade jetzt, wo so viele Flüchtlinge aus der Ukraine hier sind“, sagt ter Meulen. Und leise ergänzt er: „Wir dürfen aber auch nicht die Flüchtlinge aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten vergessen, diese brauchen mehr denn je unsere Hilfe.“

Stimmer und Rudolf von der Nachbarschaftshilfe sowie die Flüchtlingshelfer Meister und ter Meulen sagen schlicht: „Herzlichen Dank an alle Unterstützer.“ Damit meinen sie freilich nicht nur die Großspender, sondern alle, die die beiden Vereine in Dorfen regelmäßig unterstützen – mit kleineren monetären Zuwendungen, aber auch durch ehrenamtliche Arbeit.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.