Staatsstraße 2086 bleibt umstritten

Von: Timo Aichele

Mitten durch die Stadt führen die Staatsstraße 2086 (gelb) und die B 15 (grau). Diskutiert wurde nun über eine Verlegung der St 2086 aus Dorfen heraus und eine Verbindung südlich der Stadt (orange). Der DB-Konzern schlägt eine Straßenführung zwischen Hausmehring und dem Bahnübergang Rutzmoos vor (obere Linie), im Stadtrat diskutiert wurde ein Abzweig vom Gewerbegebiet (unten). Beide orangefarbenen Geraden geben auf der Grafik nur die Richtung an, nicht die genaue Streckenführung. © google Maps / Aichele

Würde eine Verlegung der Staatsstraße 2086 Dorfen entlasten? Das Thema wurde im Stadtrat ein weiteres Mal vertagt. Eine neue Beratung soll Anfang 2023 stattfinden.

Dorfen – Der Straßenkampf im Dorfener Stadtrat geht weiter. Das verkehrspolitische Streitthema ist dieses Mal die Staatsstraße 2086 – und das zum wiederholten Mal. Die überörtliche Verkehrsverbindung führt mitten durch die Innenstadt, im Nordosten von Grüntegernbach herein und nach Südwesten Richtung Isen wieder hinaus. Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) plädiert schon lange dafür, dass die Stadt die bisherige Straße in kommunale Trägerschaft übernimmt und dafür eine neue Straße im Süden gebaut wird. Doch in der Stadtratssitzung sorgte Grundner nun selbst für Vertagung.

Eine Umgehungsstraße im Zuge des Bahnausbaus sei die Lösung, argumentieren die einen Volksvertreter. Die Staatsstraße vom jetzigen Bahnübergang Rutzmoos würde dann südlich der Bahntrasse bis zur B 15 bei Oberhausmehring führen und den Verkehr umleiten. Andere Stadträte wiederum finden, dass es in und um Dorfen schon genügend Verkehrsadern gebe. Sie fürchten um Naherholungsgebiete zwischen Bahntrasse und Autobahn. Außerdem ist unbestritten im Ortskern ein großer Teil des Verkehrs auf dieser Straße „hausgemacht“, also zum Beispiel von und aus der Isener Siedlung.

Grundner war im Oktober 2021 im Stadtrat mit seinem Vorstoß für eine Verlegung der Staatsstraße gescheitert. Doch nicht alle Räte argumentierten damals inhaltlich. Sie fühlten sich für diese weitreichende Entscheidung zu schlecht informiert und überrumpelt. Das Thema gärte weiter – nicht nur unter Stadträten.

Mitte November 2022 meldete sich dazu in der Bürgerversammlung Evi Festl zu Wort. „Ich möchte, dass erneut über die Verlegung der Staatsstraße 2086 im Stadtrat verhandelt wird“, forderte die Dorfenerin. Denn die Planung für den Bahnausbau im Zuge des Jahrhundertprojekts ABS 38 würden ja weiterlaufen – und zwar nach den Vorstellungen der Bahn. Dabei sei es nun wichtig, dass auch die Wünsche der Dorfener berücksichtigt werden, argumentierte Festl. Der Bahnausbau würde nämlich auch für die St 2086 Fakten schaffen..

Die Besucher der Versammlung folgten Festl damals einstimmig. Und so wurde erstmals in der Geschichte der Stadt das Empfehlungsrecht einer Bürgerversammlung ausgeübt. Diese kann als Ganzes durch Abstimmung dem Stadtrat Empfehlungen geben. Diese müssen dann innerhalb von drei Monaten behandelt werden.

Und so hatte der Stadtrat vergangene Wochen über diese Empfehlung der Bürgerversammlung zu beraten. Grundner sprach sich gleich zu Beginn der Sitzung für die Vertagung aus. Die Kostenfrage sei nicht geklärt, auch würden weitere Fakten noch nicht auf dem Tisch liegen – somit wäre die Diskussion ergebnisoffen und nicht entscheidungsreif. Das schmeckte Hartl (GAL) – bisher ein vehementer Gegner der Straßenverlegung – gar nicht, er forderte eine Abstimmung darüber, ob der Bürgermeister den Tagesordnungspunkt streichen könne. „Ich habe mich schließlich darauf vorbereitet.“

Mit 12:11 Stimmen wurde das Streitthema Umgehungsstraße gleich auf Anfang kommenden Jahres verschoben – noch im vorgegebenen Zeitrahmen, um die Empfehlung der Bürgerversammlung zu behandeln.

Nicht nur die Mehrheit der CSU im Stadtrat plädiert für eine Umgehungsstraße, auch der Handel sieht darin eine Chance, die Dorfens Innenstadt liebens- und lebenswerter zu gestalten: „Dann staut sich hier nicht mehr der Durchgangsverkehr – den Dorfenern gehört dann die City wieder“, plädiert auch Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreises, dafür. Etwa bei Straßenfesten oder beim Hemadlenznumzug. Denn die Stadt kann die Staatsstraße nicht für den Umzug am Unsinnigen Donnerstag sperren, die Zuständigkeit liege beim Landratsamt, erklärte Tremmel in der Bürgerversammlung im November.