Stade Zeit ist für Arme purer Stress

Von: Michaele Heske

Brigitte Fischer Sozialarbeiterin bei der Caritas. © Timo Aichele

Caritas-Mitarbeiterin Brigitte Fischer berichtet von 600 Anfragen im Landkreis im vergangenen Jahr und betont, dass Spenden dringend nötig seien.

Dorfen – Wegen steigender Energiekosten und Lebensmittelpreise können viele Familien den Lebensunterhalt nicht mehr stemmen. „Die Inflation macht arme Menschen noch ärmer“, sagt Brigitte Fischer, Sozialarbeiterin bei der Caritas. „Die Spendengelder von Licht in die Herzen sind für unsere Arbeit essenziell, gerade in diesen schweren Zeiten“, meint sie.

„Morgen Kinder wird’s nichts geben“, so wandelte einst Erich Kästner das bekannte Weihnachtslied um. Auch in diesem Jahr, werden hier in Dorfen viele Mädchen und Buben vergeblich auf eine schöne Bescherung warten. „Denn wo kein Budget, da bringt auch das Christkind keine tollen Gaben“, sagt Fischer. „Die stade Zeit ist besonders für Menschen mit schmalem Geldbeutel purer Stress“, weiß die Mitarbeiterin der Caritas Erding, die mehrmals wöchentlich in Dorfen Hilfe anbietet.

Freilich sind die Weihnachtsgeschenke nicht das primäre Problem. Und doch wünscht sich Frau M. ein frohes Fest für ihren sechsjährigen Sohn. Seit zwei Jahren ist die Mutter alleinerziehend, die Trennung war nicht einvernehmlich. Deshalb sei der Vater nicht gewillt, Unterhalt zu zahlen. Sie musste Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt beantragen.

Frau M. hat einen Teilzeitjob am Flughafen. Sie braucht das Auto, um zur Arbeit zu fahren, sonst könnte sie ihren Sohn nicht rechtzeitig vom Hort abholen. Die geteilte Familie, so der Fachjargon, wohnt ein gutes Stück außerhalb Dorfens. Trotzdem ist die Miete zu hoch für das schmales Budget. Das Geld reicht nicht zum Leben, sie musste aufstockende Sozialhilfe beantragen. Die Inflation macht zusätzlich zu schaffen. „An Kleidung ist nicht zu denken, Winterschuhe kann sie sich nicht leisten, im Discounter kauft sie die billigten Sonderangebote“, weiß Fischer. Der TÜV ist fällig, das bedeutet bei ihrem Gebrauchtwagen zwangsläufig Reparaturen, dabei wisse sie nicht einmal, wie sie den Tank füllen soll. „Weihnachten ist für sie eine große Belastung“, so Fischer.

Ebenso wie für die Rentnerin S. Die Seniorin war nie verheiratet, hat keine Kinder. Sie ist einsam. Und krank. Ihr Leben lang hat Frau S. gearbeitet, die Dorfenerin bekommt eine Rente von 1100 Euro, davon werden Steuern und die Krankenkassenbeiträge abgezogen. Ihre Wohnung kostet 650 Euro, kalt.

„Monatelang hat sie versucht, alleine klar zu kommen, sie hat sich geschämt“, sagt Fischer. Als nichts mehr ging, kam Frau S. dann zur Beratung in die Caritas-Dependance am Johannisplatz. „Wir haben aufstockende Grundsicherung beantragt, nun hat sie die Möglichkeit, zur Tafel zu gehen“, erklärt Fischer. Zur finanziellen Last komme die Vereinsamung: „Beides ist belastend, führt oft zu Depressionen und Angsterkrankungen.“

Über 600 Anfragen hatte die Caritas im vergangenen Jahr im Landkreis – Tendenz steigend. Allein die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit des Caritas Zentrums wurde 180 Mal kontaktiert. „Viele Leute sind akut von Obdachlosigkeit bedroht, und es werden stetig mehr“, berichtet Fischer.

Familie W. gehört dazu. Der Vater geht arbeiten, die Mutter ist zu Hause bei den Kindern, fünf und zehn Jahre alt. Mit dem Einkommen und dem Geld vom Jobcenter kommen sie gerade so über die Runden. Da kündigt ihnen der Vermieter wegen Eigenbedarfs. Es beginnt die frustrierende Suche nach einer neuen Wohnung. Währenddessen macht der Vermieter weiter Druck, es kommt zur Gerichtsverhandlung und schließlich zum Räumungsbeschluss.

Das alles belastet die Familie unendlich. Herr M. erkrankt an Depression. Noch während der Krankheitsphase kündigt ihm sein Arbeitgeber. Die Familie lebt nun vom Krankengeld und aufstockendem Arbeitslosengeld. Die Kinder leiden unter der Situation. Der zehnjährige Sohn verschlechtert sich in der Schule, die fünfjährige Tochter reagiert verängstigt. Die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit findet nach langer Suche mit der Familie eine Wohnung in Dorfen, die Familie kann ausziehen. Allerdings ist die neue Wohnung etwas zu teuer, sodass das Jobcenter weder Umzug noch Kaution übernimmt, moniert Fischer. Jetzt springt die Caritas ein: „Dies kann nur mit Hilfe von Stiftungen und Spenden ermöglicht werden.“

In den vergangenen Jahren konnte die Caritas vielen Familien mit Spenden von „Licht in die Herzen“ unter die Arme greifen. Es klingt nahezu unvorstellbar: Aber auch in einem wohlhabenden Landkreis im Speckgürtel von München haben immer mehr Menschen am Ende des Monats nicht einmal mehr genügend Geld für Lebensmittel. „Dann wird oft mit der Miete spekuliert, ein Teufelskreis“, sagt die Sozialarbeiterin. Die Crux: Die Betroffenen holen sich zu spät Hilfe. „Sicherheit und Geborgenheit gehen dabei völlig verloren.“ Da kommt freilich nur wenig Weihnachtsstimmung auf, behauptet Fischer. Dennoch wünschen sich alle Menschen ein frohes Fest. Für Kinder sei es besonders schwer zu verstehen, meint die Dorfenerin, wenn bei den einen ein teures Handy unter dem Tannenbaum liege, derweil andere nicht mal das Geld für ein Bilderbuch haben. „Da kommt schon bei den Kleinen, die ohnehin nicht verwöhnt sind, die Frage auf: Gibt es auch beim Christkind eine Zweiklassengesellschaft?“

Das Leserhilfswerk des Erdinger/ Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger und Hilfsinstitutionen wie das Sophienhospiz. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

