Stadtarchiv und Museum: Dorfener wollen sich besser erinnern

Von: Michaele Heske

Das Stadtmuseum in Dorfen hat nur selten geöffnet und wirkt wenig einladend. © Grüne Dorfen

Bei der Veranstaltungsreihe „Grüne im Gespräch“ waren dieses Mal Historiker zu Gast. Sie fordern ein übersichtliches Archiv und ansprechendes Museum.

Dorfen – 1250 Jahre Dorfen: Das Interesse der Bevölkerung an der Stadtgeschichte stand selten so hoch im Kurs wie im Jubiläumsjahr. Ob mit Stadtführungen, Wirtshaus-Geschichten oder Ausstellungen – die Angebote der Lokalhistoriker locken mehr Besucher denn je zu Vorträgen und Veranstaltungen.

Dieser Hype soll nun in die Zukunft getragen werden. Doch Erinnerungskultur braucht auch einen Ort des Bewahrens. Im Rahmen der Reihe „Grüne im Gespräch“ diskutierten hiesige Geschichtsforscher im Bluespunkt in Oberdorfen darüber, wie das Heimatmuseum und vor allem das Stadtarchiv professionalisiert werden könnten.

Schon im Jahr 2016 hatte Doris Minet (FW), damals noch Dritte Bürgermeisterin, auf die Missstände im Stadtarchiv aufmerksam gemacht. Die gesammelten Schriften und Urkunden werden weitgehend ungeordnet in Räumen im städtischen Bauhof aufbewahrt. Nicht einmal ein Verzeichnis existiert. Es gibt keinen Karteikasten, kein Findbuch, die Dokumente sind in Aktenordnern aufbewahrt. Ein Sammelsurium aus dem vergangenen Jahrtausend, weit entfernt von moderner Digitalisierung.

Um den Erhalt der Stadtgeschichte ringen (v. l.) Doris Minet, Albrecht Gribl, Winfried Eckardt und Wolfgang Lanzinger. © Michaele Heske

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat brachte im Oktober vergangenen Jahres erneut einen Antrag im Gremium ein. Die Geschichtswerkstatt Dorfen, bei der sich Minet engagiert, pochte auf Professionalisierung des Archivs, schließlich sei dieses eine kommunale Pflichtaufgabe, während ein Stadtmuseum eine freiwillige Leistung sei.

Auch die Mitglieder des Historischen Kreises sehen hier seit Jahren Handlungsbedarf. „Altbürgermeister Hermann Simmerl, dessen ehrenamtlichem Engagement es zu verdanken ist, dass die Exponate zumindest sachgerecht gelagert sind und somit keinen Schaden genommen haben, hat immer wieder Briefe an die Stadt geschrieben – vergebens“, sagte Wolfgang Lanzinger, stellvertretender Vorsitzender des Historischen Kreises.

„Wir bekommen so viele alte Exponate, eine professionelle Sichtung, Registrierung und Unterbringung tut Not.“ Etwa durch eine Fachkraft, die gleichermaßen Archiv und Heimatmuseum betreut, forderte Grünen-Sprecher Winfried Eckardt. „Einen Archivar kann man sich durchaus mit mehreren Nachbargemeinden teilen.“

Der Sammlung im Heimatmuseum könne man einen gewissen maroden Charme zwar nicht absprechen, es habe aber nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet. „Ein modernisiertes Stadtmuseum würde den inhaltlich und thematischen Blick auf die Ortsgeschichte deutlich erweitern“, so Eckardt.

Dass Dorfen überhaupt ein Museum hat, verdanke die Stadt dem Engagement des ehemaligen Vize-Bürgermeisters Gisbert Becker, klärte Lanzinger auf. Mit Blick auf das „tolle Museum in Erding“, das es allerdings schon seit 1856 gebe, fügte der Geschichtslehrer an: „Da haben die Erdinger einfach 150 Jahre Vorsprung.“

Man müsse die Verantwortlichen in der Politik davon überzeugen, in eine umfassende Chronik zu investieren: „Jede Stadt, jede Gemeinde, die was auf sich hält, pflegt und archiviert ihre Geschichte.“ Der Neubau eines Museums würde Millionen kosten, ein Zukunftsprojekt.

Museumspädagoge und Kulturhistoriker Dr. Albrecht Gribl weiß aber, dass man man mit bescheidenen Mitteln und auf ehrenamtlicher Basis, etwa durch Digitalisierung oder mit QR-Codes, viele Exponate auch der breiten Bevölkerung zugänglich machen könne.

„Aus Geschichte kann man viel lernen, die Vergangenheit hat Auswirkungen auf die Zukunft“, so die Erkenntnis des Diskussionsabends, gerade im Hinblick auf den 70. Jahrtag der Stadterhebung Dorfens im kommenden Jahr. Dorfen wurde nämlich erst am 10. November 1954 zur Stadt, im Jahr 2024 wird es einen weiteren Festakt in der Isenstadt geben. „Wir werden gemeinsam an einem Konzept für eine bessere Erinnerungskultur arbeiten“, versprach Eckardt.

Michael Rott von den Grünen freute sich nicht nur über das konstruktive Gespräch, sondern auch über die Gäste: „Alle haben ein Buch geschrieben“, zählte er auf. Doris Minet „Wie kam der Davidstern nach Dorfen“, Wolfgang Lanzinger das erste „Dorfener Heimatbuch“ und Albrecht Gribl „Unsere Liebe Frau zu Dorfen. Kultformen und Wallfahrtsleben des 18. Jahrhunderts.“