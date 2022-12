Auf 36 000 Kilometern CO2 gespart: Starke Bilanz beim Stadt- und Schulradeln

Weit geradelt: die 3b der Grundschule Nord mit (hinten, v. l.) Heinz Grundner, Lehrerin Elisabeth Morlock und Schulleiter Gerhard Maintok. © Stadt Dorfen

Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner hat die Sieger beim Stadt- und Schulradeln ausgezeichnet. Insgesamt haben in diesem Jahr 624 Menschen in der Stadt Dorfen am Stadtradeln sowie Schulradeln teilgenommen und dabei etwas weniger als 36 000 klimafreundliche Kilometer zurückgelegt und im Vergleich zu einer entsprechenden Autofahrt gut 5500 Kilogramm CO2 vermieden.

Dorfen – „Auch 2022 waren Dorfenerinnen und Dorfener mit Freude beim Stadtradln dabei“, lobt Grundner die fleißigen Radler in einer Pressemitteilung. Der fahrradaktivste Radelnde war Tobias Hindemitt. Mit 1703 zurückgelegten Kilometern belegte er beim Stadtradeln den ersten Platz vor Karin Kölbl (1147 km) und Florian Berghammer (910,2 km). Die fahrradaktivste Klasse an Grundschulen war die 2b der Grundschule Dorfen Nord (Schuljahr 2021/22, jetzt 3b). An weiterführenden Schulen kann sich die Klasse 8e des Schuljahrs 2021/22 (jetzt 9d) des Gymnasiums Dorfen mit diesem Titel schmücken.

Zusammen mit dem in diesem Jahr eingeführten Schulradln seien die Dorfener gut 14 000 Kilometer mehr gefahren als im vorangegangen Jahr – „eine tolle Leistung“, so Grundner über die Dorfener Bilanz dieser internationalen Kampagne des Klima-Bündnisses.

Viele Kilometer gesammelt haben die Schüler der 9d am Gymnasium Dorfen. Direktor Markus Höß und Lehrer Daniel Gebauer (v. r.) gratulierten. © Stadt Dorfen

Bereits die Kinder für das Fahrradfahren als Fortbewegung und Freizeitaktivität zu begeistern, sei eine wichtige Aufgabe, erklärt der Bürgermeister. „Die Aktion Schulradln hat gezeigt, dass die Kinder ihrerseits einen großen Beitrag an der nachhaltigen Fortbewegung leisten.“

Insbesondere an dieser Stelle dankte er den Familien sowie den jeweiligen Schulen und Lehrkräften, die diese Aktion unterstützt und die Kinder motiviert haben – auch indem sie mit ihnen unterwegs waren. „Herzlichen Dank auch an alle Einzelkämpfer und Teams, die dazu beigetragen haben, knapp 36 000 Radlkilometer zu sammeln und umweltfreundlich unterwegs waren“, so Grundner.