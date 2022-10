Starthilfe für den neuen Stadtteil im Meindl-Areal

Von: Timo Aichele

Früher Ziegelei, heute Campus, später einmal Wohnquartier: Im Vordergrund sind hier die Gebäude des „Timber Campus“ zu sehen, links das Studentenwohnheim, daneben die Beamtenakademie mit Büroräumen und Montessori-Kindergarten. Die Häuser sind in Holzmodulbauweise errichtet und können versetzt werden, sobald die endgültige Nutzung des Areals klar ist. Hier könnte schon das Wohngebiet beginnen, das sich dann weit nach Süden (hinten, l.) auf dem Bild erstreckt. Rechts stehen die Industriehallen, die heute das Tonwerk beherbergen. © Timber homes

Mit dem Modellprojekt Landstadt kommt Schwung in die Entwicklung des Meindl-Areals. Der Freistaat fördert den Städtebaulichen Wettbewerb.

Dorfen – Dorfen ist eine von zehn „Landstädten“ in Bayern. Unter dieser Überschrift fördert der Freistaat die Entwicklung des ländlichen Raums. Seit Mai ist bekannt: Eines der Modellprojekte ist die Umnutzung der Ziegelei Meindl in ein Wohnviertel. Seitdem herrschte aber Ruhe. Lange war wegen des Streits um den Bahnausbau nicht klar, ob die angrenzenden Gleise nicht doch anders verlaufen und damit die Planung auf der Fläche verändern werden. Jetzt ist dieses Thema abgeräumt (wir berichteten). Und es kann weitergehen. Schon Mitte 2023 soll ein wichtiger Planungsschritt erfolgt sein, kündigte Bürgermeister Heinz Grundner am Mittwoch im Bauausschuss an.

Konkret geht es um den Städtebaulichen Wettbewerb, den die Stadt ohnehin für die Entwicklung der 14 Hektar großen Projektfläche ausloben wollte. Die planerische Konzeption müsse bis dahin abgeschlossen sein, sagte der Bürgermeister. Als Landstadt bekommt Dorfen die Kosten des Wettbewerbs zu 80 Prozent gefördert. Ein wichtiger Zwischenschritt folgt laut Grundner im Dezember oder Januar. Dann werde die Stadt voraussichtlich die Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg bringen.

„Wir sind total glücklich, dass wir in diese Modellplanung fallen“, erklärte Investor Robert Decker auf Nachfrage. Damit wird staatlich gefördert, was ohnehin geplant war: Die Entwicklung eines kompletten Stadtteils mit Wohngebiet und weiteren Einrichtungen.

Im Stadtrat häufig angemahnt wurde der Städtebauliche Grundlagenvertrag zwischen Decker und der Stadt. Diese Vereinbarung sei mittlerweile unterschrieben, sagte der Bürgermeister in der Sitzung. Darin sei unter anderem geregelt, dass ein Drittel der Fläche der Sozialen Bodennutzung (SoBon) zur Verfügung steht, so Decker auf Nachfrage. Dabei gehe es nicht nur um Sozialwohnungen, sondern auch um ein Einheimischenmodell. „Die Verhandlungen mit der Stadt haben hier auch länger gedauert, als ich mir das gewünscht hätte“, so Decker.

„15 Städteplaner und Landschaftsarchitekten werden eingeladen, ihre Vorstellungen einzubringen“, sagte der Eigner der Fläche über den kommenden Wettbewerb. Wichtig sei ihm dabei eine umfassende Bürgerbeteiligung. „Noch vor dem Wettbewerb planen wir eine Infoveranstaltung“, erklärte der Bauträger, der mit seiner Firma Timber Homes Holzmodul-Häuser errichtet.

Das Rathaus sei intensiv mit dem Thema beschäftigt, so Grundner. „Die Bauverwaltung ächzt ganz schön, weil das jetzt alles im Schweinsgalopp durchgetrieben wird.“ Unter anderem habe es auf dem Meindl-Areal einen Dreh im Auftrag des Bauministeriums gegeben, erzählte der Bürgermeister. In einem Film für die Kampagne äußere er sich selbst über die Erwartungen der Kommune, Investor Decker komme zu Wort und auch Lokalhistoriker Franz Streibl, der über die Historie der Industriefläche spricht.

Aber noch viel wichtiger: Am Mittwochmittag seien er selbst, Decker sowie Vertreter der Regierung von Oberbayern und des Ministeriums zu einer „sehr intensiven“ und auch ungeplant langen Besprechung im Bauministerium zusammengekommen, berichtete der Bürgermeister. „Dabei wurden die Eckparameter abgestimmt“, sagte er – auch Themen wie Mobilität und Nachhaltigkeit. „Uns muss man da nicht überzeugen“, kommentierte das der Produzent von Holzhäusern. „Wir wollen ein Null-Emissions-Quartier schaffen.“

Die Rahmenbedingungen haben sich für den Unternehmer aber geändert. „Als wir das Gebiet vor vier Jahren gekauft haben, sind wir noch von reiner Wohnbebauung ausgegangen“, berichtete Decker über den Erwerb der insgesamt 21 Hektar, von denen nun zwei Drittel entwickelt werden sollen. „Mittlerweile haben wir aber an die 700 Menschen, die hier arbeiten oder studieren“, sagte der Unternehmer im Hinblick auf Beschäftigte seiner eigenen und weiterer Firmen sowie die Verwaltungsakademie.

„Wir haben auch nicht mehr vor, das Tonwerk abzubrechen“, so Decker. Aus einer reinen Zwischennutzung der ehemaligen Ziegelei soll also ein dauerhafter Disco- und Gastro-Betrieb werden.

Und Deckers Pläne gehen noch weiter. „Wir haben das Sumpfhaus trockengelegt und wollen es renovieren“, berichtet er über das 130 Meter lange Gebäude, in dem früher Lehm „gesumpft“, also feucht gehalten wurde. Wohnnutzung für Studenten oder als Boardinghouse sei hier möglich. Auch an ein Pflegeheim denkt Decker. Es gebe auch eine große Nachfrage, insbesondere für Menschen, die – zum Beispiel wegen Demenz – eine beschützende, also geschlossene Unterbringung benötigen. „Das bewegt mich persönlich sehr“, sagt der Unternehmer.