Stets den Mitmenschen zugewandt

Von: Michaele Heske

Bernhard Binder (†) war Prior in Algasing. © privat

Das Kloster Algasing trauert um Frater Bernhard Binder (82). Er war dort Prior. Zudem war er Träger des Verdienstordens und der Ehrenzeichen in Gold des Cartitasverbands.

Algasing – Anderen Gutes tun und sich selbst guttun – das war das Leitbild von Frater Bernhard Binder. Der Ordensbruder war bis zum Frühjahr diesen Jahres Prior in Algasing und ist am 10. November verstorben. Obwohl Frater Bernhard schwer krank war, kam sein Tod überraschend: „Er war auf dem Weg der Besserung, wir hätten ihm noch ein paar gute Jahre gewünscht“, sagt Frater Magnus Morhardt, Sekretär der Bayerischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder.

Eine große Trauergemeinde mit den Fahnenabordnungen der Vereine von Eibach nahm nun Abschied von Frater Bernhard Binder (82) und geleitete ihn zu seiner letzten irdischen Ruhestätte, dem Algasinger Brüderfriedhof.

Geboren ist Frater Bernhard als Hubert Binder in München, er wuchs in Günzenhausen im Landkreis Freising auf. Die Eltern hatten eine Landwirtschaft und eine Ziegelei. Der Vater ist im Krieg gefallen, auch seine Mutter, die ihren Kindern ein großes Vorbild für Glaube und Menschlichkeit vorgelebt hat, starb früh. Da lag es dann an ihm, dem Ältesten, sich um die drei jüngeren Geschwister und den Hof zu kümmern. Seinen zwei Brüdern und seiner Schwester blieb er zeitlebens sehr verbunden.

Wie sich die Barmherzigen Brüder um die Patienten im Krankenhaus kümmerten, beeindruckte Binder. Er absolvierte deshalb eine Ausbildung als staatlich anerkannter Krankenpfleger in Regensburg. Dort trat er 1965 in den Orden ein. Ein Jahr später feierte er die einfache Profess. Die Barmherzigen Brüder sehen ihre besondere Aufgabe darin, sich um die Schwachen und Benachteiligten der Gesellschaft zu kümmern, um Behinderte, um Kranke, um Obdachlose. Deshalb legte Frater Bernhard neben den Gelübden des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut noch ein viertes Gelübde ab: das der Hospitalität, das der Orden mit „Zuwendung zum Menschen“ übersetzt.

1974 wurde Frater Bernhard Provinzsekretär und Provinzökonom und war für die Berufungspastoral und die Missionen zuständig. Bis 1992 war er zudem Schriftleiter der Ordenszeitschrift „misericordia“. Sein Weg führte ihn von 1983 bis 1992 als Provinzial der Bayerischen Ordensprovinz von Regensburg nach München, wo er sich für ein Hospizprojekt einsetzte. Zwölf Jahre war er anschließend in Graz Novizenmeister der Barmherzigen Brüder und führte die neuen Brüder ins Klosterleben ein.

Im Jahr 2004 kehrte er in seine bayerische Heimat zurück, seit August 2010 war er Prior in Algasing und Mitglied im Direktorium der angeschlossenen Behinderteneinrichtung und mit zuständig für 300 Mitarbeiter in Algasing und 55 Beschäftigte in einer Einrichtung bei Kraiburg, die seit wenigen Jahren dazugehört. Die Seelsorge war ihm immer wichtig.

Auch außerhalb der Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder bekam Frater Bernhard viel Anerkennung: 1986 wurde ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und 1987 das Ehrenzeichen in Gold vom Deutschen Caritasverband überreicht.

Frater Bernhard war sehr sportlich. Täglich ging er eine halbe Stunde im hauseigenen Bad zum Schwimmen, gleich morgens nach dem Aufstehen um 4.30 Uhr. Im Garten in Algasing steht eine Blockhütte. Prior Frater Bernhard, der auch ein begeisterter Hobbygärtner war, hatte sie dort aufstellen lassen. Den Klostergarten in Algasing legte er ebenfalls neu an. Nicht nur hier hat er seine Spuren hinterlassen. „Er schaffte viele Freundschaften und pflegte diese auch“, erinnert sich Frater Magnus Morhardt.