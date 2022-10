Strippenzieherin hinter den Kulissen

Von: Michaele Heske

Opernfan Susanne Holzner agiert als Regieassistenz bei Opera Incognita in Dorfen. „Der Faust passt nach Dorfen"

Susanne Holzner managt nicht nur die kommenden Silvester-Aufführungen der Opera Incognita im Jakobmayer, sie kümmert sich backstage zudem um den „Faust in Dorfen“, das Theater-Spektakel, das beim Stadtjubiläum im kommenden Jahr gemeinsam mit vielen Akteuren aus der Stadt am Unteren Markt aufgeführt wird – sie ist die Strippenzieherin hinter den Kulissen.

Dorfen – Auch in diesem Jahr zündet die Opera Incognita an Silvester ein Feuerwerk an musikalischen Bizarrerien. Jacques Offenbachs „Die Großherzogin von Gerolstein“ ist schräg, sarkastisch und zeitgemäß. „Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer“, erklärt Holzner den Plot. „Wenn die Existenz der Aristokraten eintönig ist und alle Gelüste befriedigt sind, müssen eben andere Amüsements her – ein Krieg zum Beispiel.“ Das verspricht eine Bombenstimmung. „Ich bin schon gespannt, wie Andreas Wiedermann und Ernst Bartmann diese Operette umsetzten werden.“ Der Krieg sei freilich nur Nebenschauplatz bei der Inszenierungen: „Es ist ein ausgelassenes, dynamisches Stück“, verspricht sie.

Seit Silvester 2011 steht im Dorfener Jakobmayersaal zum Jahreswechsel stets eine Operette oder ein Musical auf dem Programm, im April oder Mai wird dann an selber Stelle eine große Oper gegeben. Bartmann als musikalischer Leiter und Wiedermann, der Regisseur, heimsen Jahr für Jahr viel Applaus und gute Kritiken ein, ebenso wie alle Sänger und Sängerinnen.

Die Akteure hinter der Bühne spielen dabei aber eine ebenso wichtige Rolle, auch wenn sie längst nicht so präsent sind wie die Protagonisten im Scheinwerferlicht.

Holzners Vorgängerin Evi Festl assistierte schon für die erste Produktion der Opera Incognita. „Die „Fledermaus“ von Johann Strauss war damals ein voller Erfolg, die Kostüme stammten aus dem Gewandhaus Gruber. Bis heute kümmern sich die beiden Opernliebhaberinnen, Festl und Barbara Gruber, um das Outfit der Schauspieler.

Die Regieassistenz gab Festl 2020 ab. Sie reichte vor der Produktion „Eine Nacht in Venedig“, die zum Jahreswechsel 2020/2021 aufgeführt wurde, den Stab an Susanne Holzner weiter. „Das sind riesengroße Schuhe in die ich noch hineinwachsen muss“, sagt die Krankenschwester und ehemalige Pflegedienstleiterin im Dorfener Krankenhaus. Die 66-jährige Dorfenerin ist ein großer Fan klassischer Musik. Gemeinsam mit ihrem Mann besucht sie oft Vorstellungen in der Staatsoper München. „Ich liebe Richard Wagner, vor allem den Tannhäuser“, erzählt sie. Außerdem singt sie seit vielen Jahren unter der Leitung von Bartmann im Kirchenchor.

Derzeit erstellt Holzner den Probenplan für „Die Herzogin von Gerolstein“, liest sich ins Libretto ein. Doch parallel dazu arbeitet sie schon seit vielen Wochen am „Faust in Dorfen.“ Es müssen noch Schauspieler gecastet und Rollen an die Statisten vergeben werden, die sich beim Casting im September in der Mittelschule Dorfen der Produktionsleiterin sowie Wiedermann und Bartmann vorgestellt hatten. Ton- und Lichttechnik für das Open-Air-Spektakel werden eine Herausforderung – aktuell ist der Plakatentwurf fertig, vieles davon geht Hand in Hand und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt.

Holzner vertieft sich zudem in Goethes „Faust“. „In der Schule haben wir „Faust“ zwar gelesen, aber so richtig hängen geblieben ist da bei mir nichts“, erzählt sie. Ihre Schwester hingegen sei schon immer von diesem Theaterstück begeistert gewesen. „Das hängt auch von den Lehrern ab, wie dieser Stoff vermittelt wird.“

Holzner ist mittlerweile ein Fan des Meisterwerks: „Der Faust passt so richtig in unsere Zeit – und nach Dorfen“, sagt sie und prophezeit: „Das wird ein Welttheater, ein absolut stimmiges Spektakel für das Stadtjubiläum, das auch Zuschauer aus München und dem ganzen Landkreis anlocken wird.“