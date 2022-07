Bio-Trend in der Pandemie, jetzt sparen die Tagwerk-Kunden

Von: Michaele Heske

Für ökologische Lebensmittel (v. l.): Christian Empl (Tagwerk-Bioladen Dorfen), Aufsichtsratsvorsitzende Hanna Ermann, Vorstand Klaus Hutner, Manfred Schüchter (Geschäftsführer Großhandel), Vorständin Beatrice Rieger und Reinhard Gromotka (Tagwerk-Biomarkt Landshut und Geschäftsführer Biometzgerei). © Michaele Heske

Die Tagwerk-Genossenschaft hat in der Pandemie gute Umsätze gemacht. Nun sind wegen Ukraine-Krieg und Inflation Rückgänge zu verzeichnen. Und in Dorfen belastet die B15-Baustelle die Geschäfte.

Dorfen – Corona, Krieg, Teuerungen – auch auf die Tagwerk-Genossenschaft wirkt sich die politische Lage aus. „Wir hatte einen wahnsinnigen Ansturm auf die Läden während der Pandemie“, blickte Hanna Ermann am Donnerstag bei der Generalversammlung im Jakobmayer aufs vergangene Jahr zurück. Mit ökologisch produzierten, fair gehandelten und im Umkreis von 100 Kilometern erzeugten Lebensmitteln lag man während der Corona-Krise im Trend. „Der Ukraine-Krieg hat nun alles durcheinandergewirbelt. Die Leute sind verunsichert, sie sparen – das führt natürlich auch bei uns zu einem Umsatzrückgang.“

In Dorfen bremst zudem der Brückenbau die Käufer aus. „Wir spüren die Baustelle schon“, meinte Christian Empl, Geschäftsführer des Dorfener Tagwerk-Ladens. „Die Leute kommen nicht mehr so oft, sie machen einmal in der Woche ihren Großeinkauf.“ Und auch Tagwerk-Vorstand Klaus Hutner sprach von starken Rückgängen im Naturkostmarkt. Beziffern könne er diesen allerdings nicht. Der Krieg und die Inflation seien Gründe. „Andererseits zieht es viele Verbraucher derzeit nach draußen, sie haben Nachholbedarf, investieren in Gastronomie und Urlaub.“ Ob die Leute im Herbst zurückkommen, das werde man sehen.

Mit dem Geschäftsjahr 2021 seien die Genossen unterm Strich jedenfalls nicht unzufrieden gewesen, meinte Hutner. Die Transportlogistik hatte einen Zuwachs von acht Prozent bei den Rollbehältern, in denen die Waren ausgeliefert werden.

Die Erzeuger- und Verbrauchergenossenschaft Tagwerk wurde 1984 in Erding gegründet und zählt mittlerweile 160 Mitglieder. Der Kauf von Tagwerk-Bioprodukten sei wichtiger denn je, argumentierte der Vorstand. „Wir haben kurze Transportwege. Zudem verzichten unsere Landwirte auf den Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger, für deren Herstellung Erdgas eingesetzt wird.“

„Bio und regional, das passt gerade in Krisenzeiten zusammen“, argumentierte Heiner Müller-Ermann bei seinem Vortrag in der Versammlung. Es sei falsch, jetzt auf die Bio-Produktion einzuschlagen: „Das sei Luxus-Weizen, wird argumentiert, weil beim Bio-Anbau Qualität und nicht Quantität zählt“, ärgerte sich der Dorfener. Die Klimawissenschaftler warnen vor Dürren, Stürmen und Überschwemmungen, so der Genosse. „Da brauchen wir örtlich angepasste Höfe mit Bäuerinnen und Bauern, die sorgsam mit den Böden und der Umwelt umgehen.“

Auf lange Sicht sei der biologische Anbau ohnehin die einzige Option: „Was nützt ein Superertrag im Jahr 2022? Wir müssen auch an die nachfolgenden Generationen denken.“ Nur 20 Prozent der gesamten Ernte lande auf Tellern und in Bierkrügen. 60 Prozent der deutschen Getreideproduktion werde hingegen in die Futtertröge von Masttieren geschüttet. „Der Fleischkonsum hat sich seit den 1970ern um 50 Prozent erhöht – auch die Ärzte würden sich freuen, wenn weniger Schweineschnitzel und Rindersteaks gegessen würden“, sagte Müller-Ermann.

„Weil es uns nicht wurscht ist – sondern ein Lebewesen“, wirbt die Bio-Metzgerei der Tagwerk-Genossenschaft in Niederhummel (Gemeinde Langenbach, Kreis Freising). Die tiergerecht auf Biohöfen in der Landschaft zwischen Isar, Isen und Inn aufgewachsenen Schweine, Rinder und Schafe werden auf kurzen Wegen zum Schlachthof gebracht und dort möglichst schonend und weitgehend stressfrei geschlachtet.

„Im Wartebereich kommen die Tiere erstmal zur Ruhe“, erläuterte Vorständin Beatrice Rieger die Leitgedanken des Projektes, das 2015 von Lieferanten aus dem Umkreis ins Leben gerufen wurde. Hier werden pro Woche 20 Schweine geschlachtet, es gibt keine Schlachtstraße. Dabei gehe es um Ganztiervermarktung, erklärte Rieger. „Suppenfleisch und Innereien muss man dem Verbraucher wieder schmackhaft machen.“