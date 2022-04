Tagwerk-Gründer Rudi Oberpriller: Banker mit beachtlicher Öko-Bilanz

Von: Alexandra Anderka

Ein gutes Team: Rudi Oberpriller und seine Frau Lisa. © Privat

Er hat Tagwerk mitgegründet, liebt das Radfahren, ist ein echter Zahlen-Fuchs und ein wahrer Griechenland-Liebhaber: Am Ostermontag feiert Rudi Oberpriller seinen 80. Geburtstag.

Urtlfing – Rudi Oberpriller passt in keine Schublade. Er bezeichnet sich selbst als „Freigeist“ und „Teilzeithippie“. Der 79-Jährige liebt das Licht, den Duft und den Geschmack Griechenlands, war jahrelang als Manager tätig und legte auf seinem Fahrrad tausende Kilometer zurück. Seit 30 Jahren lebt Oberpriller, der am Ostermontag, 18. April, 80. Geburtstag feiert, mit seiner Frau Lisa in einem renovierten Bauernhaus in Urtlfing.

Der „Zuagroaste mit großstädtischem Migrationshintergrund“ brachte es zu einem beachtlichen Bekanntheitsgrad im Landkreis, schließlich zählt er zu den Tagwerk-Gründern – „als einziger Realo unter all den Fundis“, wie er augenzwinkernd erzählt.

Rudi Oberpriller wird am 18. April 1942 in Landshut im Haus der Oma geboren. „Aber nur, weil meine Mama noch hochschwanger nach Landshut geradelt ist.“ Der 79-Jährige vermutet: „Die Leidenschaft zum Radeln wurde mir so quasi in die Wiege gelegt.“

Berufliche ZuMutter und Oma sehen Rudi Oberpriller als Pastor

Die Eltern leben damals in Mainburg, der Vater ist Hilfsarbeiter bei der Bahn, aber die Kleinstadt ist der Mutter zu miefig, der Bub soll in der Stadt zur Welt kommen. Aufgewachsen ist Rudi Oberpriller dann aber doch in Mainburg, wo er früh eine ungewollte Außenseiterrolle einnimmt, denn er ist einer von insgesamt fünf Evangelischen in der Kleinstadt und darf deshalb nicht in die Regel-Grundschule. Er wird in einer sogenannten Bekenntnisschule mit den Flüchtlingskindern unterrichtet.

Die Eltern haben unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft ihres Sohnes, mittlerweile ist auch die fünf Jahre jüngere Schwester auf der Welt. Der Vater meint, Bahnbeamter oder Maurer wären gute Berufe. Mutter und Oma sehen ihn als Pastor. Die Oma hat eine Kriegsversehrtenrente und ermöglicht ihm damit den Besuch eines Gymnasiums, das mit einem Internat in Icking verbunden ist.

„Daran habe ich keine so guten Erinnerungen“, gesteht Oberpriller. Die Buben seien nachts oft ausgebüchst und hätten viel Unfug getrieben. Ein „gefährlicher Bubenstreich“ führt dazu, dass Rudi ein Jahr vor der Mittleren Reife die Schule verlassen muss. „Mein Schulkollege, der beim Streich dabei war, durfte bleiben, weil seine Eltern Geld hatten“, wurmt es ihn noch heute. Doch der Jugendliche wechselt auf eine Schule in München und legt dort seine Mittlere Reife ab. Die Oma ist inzwischen verstorben, das Ziel Pastor deshalb obsolet. So kann er erst einmal nach Kreta düsen – in die Hochburg der Hippies.

Auf Santorin fängt er sich das „Griechenland-Virus“ ein

Während sich der junge Rudi „unsterblich in Griechenland verliebt“, sucht die Mutter daheim nach einer Bank-Lehrstelle für ihn. „Ich habe ihr versprochen, dass ich wiederkomme und eine Ausbildung mache, daran habe ich mich auch gehalten“, sagt der 79-Jährige. Auch über die Banklehre gibt es keine Diskussion, „ich war froh, dass ich etwas hatte“, und rückblickend meint er: „Auch wenn ich den Schritt nicht bewusst selbst entschieden habe, bereue ich die Ausbildung keineswegs. Es ist wichtig, dass man mit Geld umgehen kann.“ Er wird auch später unter all seinen Freunden, „die mit der Tagwerk-Gründung die Welt retten wollen“, derjenige sein, der sich um die Finanzen kümmert.

Jedes Jahr im Sommer besucht er für vier Wochen Kreta und die Kykladen. Auf Santorin hat er eines Abends ein Schlüsselerlebnis. „Wir saßen in einer Taverne, aßen, tranken Wein. Zu später Stunde wurden dann die Tische auf die Seite geschoben, und die Griechen haben auf die Musik von Mikis Thedorakis getanzt. Da war auch der Dorfpolizist dabei.“ Griechenland war damals eine Militärdiktatur, der Sänger Theodorakis ein Widerstandskämpfer. „Da hab’ ich mir das Griechenland-Virus eingefangen“, sagt Oberpriller schmunzelnd.

Nach dem Abschluss der Banklehre droht die Einberufung zur Bundeswehr. Im Dampfzug mit zwei Koffern geht es nach Berlin. „Und schon zwei Wochen später war ich Berliner und wegen des Viermächte-Status’ der Stadt von der Wehrpflicht befreit.“ Nach zwei Jahren kehrt er zurück nach Bayern, um in München BWL zu studieren. Nach seinem Abschluss arbeitet er drei Jahre lang bei Bosch, um die Plankostenrechnung einzuführen, anschließend baut er zwölf Jahre lang als Projektleiter einer Unternehmensberatung in Firmen die EDV auf. Er lebt in London und Salzburg. In Österreich begegnet er erstmals anonymen Sparkonten. „Hinz und Kunz aus Deutschland brachten Geldbündel und versteckten dort ihr Vermögen.“

1979 lernt er die acht Jahre jüngere Lisa kennen. Sie wohnt im selben Haus in Obermenzing wie er. Sie verlieben sich, und immer deutlicher macht sich bei ihm die Frage nach dem Sinn des Lebens bemerkbar. Seine Frau und er möchten die Familie vergrößern, Sohn Florian hat Lisa mit in die Ehe gebracht.

Gerne auf Reisen: Rudi Oberpriller am Anfang seiner Beziehung mit Lisa und Sohn Florian. © Privat

Sie suchen zusammen mit einem befreundeten Ehepaar nach einem Haus auf dem Land mit Zuganbindung. „100 Briefe haben wir an Makler verschickt, die Raiffeisenbank Dorfen hat geantwortet, und so sind wir in Urtlfing gelandet.“ Mit dem Hauskauf verschulden sich die Oberprillers, außerdem ist Sohn Quirin unterwegs. Deshalb nimmt der Banker 1980 ein lukratives Angebot der Hypobank an. „Der größte Fehler meines Lebens“, stellt er rückblickend fest, denn er merkt schnell, dass er „in der Welt der Intrigen“ fehl am Platz ist.

Zuhause in Urtlfing werden die Neuen aus der Stadt misstrauisch beäugt. Manche Nachbarn befürchten sogar, da habe sich eine Kommune eingenistet. Doch Rudi und Lisa Oberpriller engagieren sich im Schützenverein sowie beim Fußball und fassen in der neuen Heimat Fuß.

Frischkornbrei zum Frühstück und Vollkornbrot in der Schule

„Aber noch wussten unsere Nachbarn nicht, wessen Geistes Kind wir waren“, erzählt der Urtlfinger schelmisch. Das ändert sich mit einem Fußball-Freundschaftsspiel gegen Oberprillers früheren Verein Salzburg. Das kommt so gut an, dass der Vorsitzende des Grüntegernbacher Fußballvereins eine Sau spendiert, „und zwar Oane, de i selba iss“, habe er gesagt. „Wieso, hast du auch noch andere?“, habe Oberpriller gefragt. „Ja. De, de i verkaf“, habe der Vorsitzende geantwortet.

Zum Sau-Essen können die Oberprillers nicht kommen, weil sie an diesem Tag zur Menschenkette nach Mutlangen fahren wollen. Aber das Freundschaftsspiel hinterlässt auf beiden Seiten einen bleibenden Eindruck. „Ja, so Oana bist du!“ lautete der Kommentar der Fußballer, und für die Oberprillers wird das Aha-Erlebnis mit den verschiedenen Schweinen der Start in die Öko-Welt.

Von nun an bekommen die Kinder Frischkornbrei zum Frühstück und Vollkornbrot mit in die Schule. „Ich möchte nicht wissen, wo das oft gelandet ist“, meint Oberpriller lachend und berichtet von einem Schulfest, zu dem seine Frau einen Vollkornkuchen mitgebracht und unangetastet wieder mit nach Hause genommen habe. „Wir waren wie Aussätzige, die Kerndlfresser.“

Die Oberprillers suchen Gleichgesinnte und finden sie beim Naturschutz und in der Friedensbewegung. Nach Debatten über das Waldsterben und Nitrat im Wasser gründen 41 Idealisten am 30. August 1984 die Erzeuger- und Verbrauchergenossenschaft Tagwerk. Rudi Oberpriller wird in den Vorstand gewählt. 33 Jahre wird er in diesem Amt der Genossenschaft und später des gemeinnützigen Vereins bleiben, 20 Jahre davon als Geschäftsführer des Tagwerk-Zentrums, das im Jahr 2000 entsteht.

Familienglück: Rudi Oberpriller (M.) mit Frau Lisa und Sohn Quirin sowie dessen Familie im Haus in Griechenland. © Privat

„Jetzt konnten wir mit der Weltrettung beginnen“, blickt Oberpriller schmunzelnd auf 1984 zurück, „allerdings stand der noch die Buchhaltung entgegen, weil noch nicht alle Mitglieder den Sinn von Belegen verinnerlicht hatten“. Der Banker muss immer wieder sein Mantra aufsagen: „Es gibt keine alternative Buchhaltung, nur eine ordentliche.“

Tagwerk wird zum Erfolgsmodell. Es schließen sich neue Mitglieder, Verbraucher und umstellungswillige Bauern, Bäcker, Metzger und Gärtnereien an. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 löst einen Schub für Tagwerk aus, weil sich nun viele Menschen Gedanken über die Ernährung machen. Der erste Tagwerk-Laden wird im November 1986 in Dorfen eröffnet. Es entstehen ein Laden-Netzwerk und sogar eine eigene Bio-Metzgerei in Moosburg.

Ein kleines Wunder passiert, als Ende der 1990er Jahre der Vorsitzende des Bund Naturschutz München anruft und fragt: „Rudi, was brauchst du?“ „300 000 Mark für einen Tagwerk-Laden“, antwortet dieser selbstbewusst. Das Geld fließt, und der Mäzen kauft später sogar noch ein Grundstück am Bahnhof in Dorfen, errichtet dort für Tagwerk eine Zentrale mit Büro- und Seminarräumen sowie einem Hotel und verpachtet diese bis 2019 günstig an Tagwerk. Dann endet auch dieser Traum mit einem gewinnbringenden Verkauf der Immobilie.

Partnerschaft mit dem Bergdorf Lafkos - Idee des Öko-Tourismus ist geboren

Oberpriller ist von dem Öko-Modell Tagwerk überzeugt und möchte es in die Welt hinaustragen. Kurz nach der Wende stellt er es beim Evangelischen Kirchentag in Thüringen vor. Bei dieser Gelegenheit zeigt ihm ein Schäfer heimlich eine Mastanlage mit 180 000 Schweinen tief im Thüringer Wald. Das schockiert Oberpriller. Da er noch immer bei der Bank arbeitet, lässt er sich für acht Monate nach Thüringen versetzen und hilft, den Verein Thüringer Ökoherz aufzubauen, bei dem er noch heute Ehrenmitglied ist.

1998 zieht der damals 55-Jährige einen endgültigen Schlussstrich unter seine Bankkarriere. Eine Abfindung ermöglicht es ihm, sein Haus in Urtlfing abzubezahlen, und eine Erbschaft, ein Haus auf der griechischen Halbinsel Pilion zu kaufen. Und natürlich möchte er seine ökologischen Botschaften auch dort aussenden. Im Goethe-Institut in Athen hält Oberpriller einen Vortrag vor 500 Leuten über Tagwerk.

Mit dem Bergdorf Lafkos entsteht eine Partnerschaft, man besucht sich gegenseitig, und die Idee des Öko-Tourismus im Landkreis ist geboren. Radtouren führen in alle Himmelsrichtungen und oft nach Griechenland – ins Dorf Lafkos „mit wunderschönem Platz und Café“. Früher, als er noch gestresst war, sei Oberpriller dort angekommen, habe weiße Bohnen gegessen, Wein getrunken und plötzlich gar nicht mehr gewusst, „was mich bedrückt hat“.

Doch auch dieser Traum nimmt nun ein Ende. Rudi Oberpriller wird sein Haus verkaufen. Die Söhne sind beide erfolgreich – der ältere als Musikproduzent, unter anderem für Liedermacher Konstantin Wecker, der jüngere als promovierter Chemiker. „Sie mögen zwar das Haus, haben aber auch andere Urlaubsinteressen.“

Und seine Frau habe das „Enkel-Virus“ gepackt. Auch er ist stolz auf seine drei Enkel im Alter von vier bis neun Jahren, die in der Schweiz leben. „Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Griechenland“, gibt sich der 79-Jährige realistisch. Kurz nach seinem 80. Geburtstag bricht er nochmals mit einer Fahrrad-Gruppe dorthin auf, um den Duft, den Geschmack, das Licht und das Meer Griechenlands in sich aufzusaugen und hoffentlich zufrieden auf sein beachtliches Lebenswerk zurückzublicken.

