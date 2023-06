Theaterhochburg Dorfen

Von: Michaele Heske

Musical-Feeling in der Klassischen Walpurgisnacht, hier tanzen viele Hexen aus Dorfen. © Michaele Heske

In der Zielgeraden für die Faust-Premiere am 16. Juni: 160 hiesige Akteure proben fleißig und erzählen, was sie an der Inszenierung reizt.

Dorfen – Eine riesige Freiluftbühne steht seit wenigen Tagen vis à vis der Marktkirche, dabei mutiert die Altstadt zur pittoresken Kulisse. Jetzt geht es für das Ensemble auf die Zielgerade: Am Montag stehen die Akteure erstmals auf den Brettern, die diesen Sommer Welttheater bedeuten. Im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählen hiesige Statisten von den Proben für den „Faust in Dorfen“.

Unter Spielleitung von Andreas Wiedermann begibt sich das Ensemble auf den Weg „vom Himmel durch die Welt zur Hölle“, wie es in der Ankündigung heißt. Es wird Ernst, die Premiere rückt immer näher. „Lampenfieber habe ich noch nicht, das kommt bei mir immer direkt vor der Vorstellung“ sagt Julia Bauer (37). Die Gymnasiallehrerin gibt im Faust die Verführerin, die „Schöne“. Man wird sie aber auch als Tänzerin in der „Klassischen Walpurgisnacht“ sehen.

Ihr langes blondes Haar wallt bei jedem Schritt, sie schwingt ein türkisfarbenes Tuch aus durchsichtigem Tüll. Seit Monaten probt Bauer nahezu jedes Wochenende in der Aula in der Dorfener Mittelschule. „Es ist einfach schön, Teil eins so beeindruckenden Events zu sein“, sagt die Dorfener Lehrerin.

Die acht Aufführungen im Juni und Juli leben vom Mitmachtheater sowie von professioneller Schauspielkunst. Die Größe des Ensembles sei das Beachtliche, findet Ernst Bartmann, der gemeinsam mit Andreas Wiedermann für das Spektakel „Faust in Dorfen“ verantwortlich zeichnet. „So viele Leute kann man nur auf einer Freiluftbühne sehen“, sagt der Dorfener Komponist. In Auerbachs Keller tritt ein 80-köpfiger Chor auf, ausschließlich hiesige Sänger. Die eigens von ihm komponierte Musik machen diesen Faust streckenweise sogar zum Musical. Zudem wirken gut weitere 80 Akteure aus der Isenstadt bei der Inszenierung mit.

Auch Marion Stang (63) ist dabei. Anfangs dachte sie: „schwerer Stoff“. Sie musste nämlich den Faust in der Schule lesen. „Das waren so langen Dialoge.“ Das „Puh“ dahinter sagt die Erzieherin, die in einer Kinderkrippe in Lengdorf arbeitet, zwar nicht, aber es klingt irgendwie durch. Regisseur Wiedermann hat den Text allerdings auf drei Stunden komprimiert. Dass die Inszenierung nicht auf endlosen Textpassagen basiert, ist selbstredend. Er werde den Faust zwar „irgendwie ganz klassisch, aber dennoch modern“ inszenieren, sagt der Spielleiter.

Der Tragödie erster Teil sei heutzutage ein Anachronismus, so Wiedermann: „Ein alter weißer Mann, der eine junge Frau verführt.“ Der Akademiker in der Midlife-Crisis zahle aber einen hohen Preis für seine Hybris.

Der zweite Teil des „Faust“, in dem es um Inflation und Umweltzerstörung geht, sei das „spannendere und zeitgemäßere Stück“, findet Wiedermann. „Wie er Sümpfe trockenlegen will, um die Natur beherrschen zu können, und am Ende ist der Graben, den er ausheben lässt, sein eigenes Grab, das ist schon brisant.“

Generell würde Goethe im Faust zeitlose Themen aufgreifen, meint auch Statistin Claudia Makowski. „Es geht um den Sinn des Lebens, um Liebe und Selbstverwirklichung.“ Ein Mix aus Realität und Mythen sowie der Fantasiewelt, teilweise mit drastischem Humor und in einer wunderbaren Sprache. Für die ehemalige Lehrerin am Gymnasium Dorfen, sei es schön, mit so vielen Darstellern aus ihrer Heimatstadt in einem großen Team verbunden zu sein. „Ich empfinde es aber auch als äußerst reizvoll, so eng mit richtigen Profis zusammenzuarbeiten.“

Für die Hauptrollen wurden professionelle Schauspieler gecasted, etwa Martin Schülke in der Rolle des Heinrich Faust. Schon öfters hat er bei Aufführungen der Opera Incognita im Jakobmayer mitgespielt und bekennt mit einem Augenzwinkern: „Ich fühle mich fast schon als Dorfener.“ Ein waschechter Filmstar aus der Isenstadt ist indes Simone Ascher.

Mal sieht man die Dorfenerin im Fernsehen bei den „Rosenheim-Cops“ oder bei „Dahoam is Dahoam“. Vor Ostern war sie beim Dreh von „Hubert ohne Staller“, spielte hier eine Verdächtige. Doch auch das klassische Genre liegt ihr im Blut. Nach dem Abitur bekam Ascher einen heiß begehrten Studienplatz an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.

Goethes „Iphigenie auf Tauris“ sei einer der Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere gewesen, erinnert sich Ascher. Lange Zeit hatte sie ein Engagement am Mainfrankentheater in Würzburg. „Da habe ich mir die griechische Mythologie reingezogen, die mich während der Schulzeit nicht interessiert hat.“

Auch beim „Faust“ steht griechische Mythologie für sie auf dem Programm. Ascher spielt die schöne Helena, eine Figur die als Königin gleichermaßen „attraktiv und klug“ ist. Die Kunst sei es allerdings, die Figuren aus der Antike zu holen. Für Regisseur Wiedermann ein leichtes Spiel: „Er schafft es, aus Helena eine moderne Frau zu machen.“

Es wird sicher abgedreht in Dorfen, gerade „Faust II“ bietet genug Stoff für fantastische Szenen. Ganz großes Kino, pardon: Theater erwartet das Publikum. Allen Klassik-Fans sei aber versichert: Die geflügelten Zitate von „Habe nun, ach…“ bis „Hier steh ich nun“ sind selbstverständlich auch dabei.

Premiere

ist am 16. Juni, weitere Vorstellungen vom 17. bis 30. Juni sowie am 1. und 7. Juli, jeweils um 20.30 Uhr, Infos unter www.faustindorfen.de.