Theorie für Ultraleicht-Piloten

Ein Theoriekurs für Ultraleichtfliegen findet ab November statt.

Dorfen –Sigi Jäger, UL-Pilot und Fluglehrer vom Fliegerclub Wasentegernbach, lädt am Samstag, 14. Oktober, zu einem kostenlosen Informationstreffen ein. Das Treffen findet ab 11 Uhr am Flugplatz in Wasentegernbach statt.

Der Kurs startet Ende November und dauert drei Wochenenden. Gelehrt werden dabei die Themenbereiche Navigation, Luftrecht, Technik, Funk und Wetter. Außerdem werden die Besonderheiten des UL-Fliegens erörtert.

Dieser Theoriekurs ist auch für Nutzer von Drohnen und Multikoptern wichtig. Seit 1. Oktober gelten die Regeln hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht sowie die Pflicht zum Kenntnisnachweis in verschiedenen fachspezifischen Bereichen. Die wichtigsten Regeln zum Fliegen einer Drohne und die entsprechenden Rahmenbedingungen der neuen Verordnung werden in diesem Kurs ebenfalls erläutert. Informationen gibt es unter Tel. (0171) 7724395 oder E-Mail si.jaeger@t-online.de.

Angela Renner