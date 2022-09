Tierschutzjugend Erding auf Nachwuchssuche: Der Verein will Jugendliche zum Mithelfen motivieren

Bei einer Kastrationsaktion kümmern sich Nathan Rönnebeck und Tanja Glasl um verwilderte Katzen. Gemeinsam Tieren in Not helfen Verantwortung im Umgang lernen

Viele Aktionen geplant

Von Birgit Lang schließen

Wie die meisten Vereine hat auch die Erdinger Tierschutzjugend ein Nachwuchsproblem. Das soll sich aber bald ändern, wenn es nach der Vorsitzenden Tanja Glasl geht.

Dorfen – Viele Vereine haben seit Corona Nachwuchsprobleme. Die Tierschutzjugend Erding spürt das ebenfalls: Derzeit zähle sie nur noch 15 Aktive zwischen 18 bis weit über 60 Jahren. Die Kinder- und Jugendgruppe würden aktuell nur noch sechs Kinder regelmäßig besuchen. Doch das soll sich bald ändern, wenn es nach der Vorsitzenden Tanja Glasl geht.

Ihr liegt der Nachwuchs besonders am Herzen, denn die Liebe zu Tieren und zur Natur müsse in jungen Jahren geweckt werden: „Jugendliche sind noch voll motiviert, idealistisch und empathisch“, sagt sie. Wenn sie über Missstände erfahren, sind sie schockiert, wollen helfen und versuchen dafür auch ihr Umfeld zu gewinnen. Deshalb sollen nach den Ferien wieder verstärkt Workshops für Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren stattfinden. Der nächste ist für Samstag, 10. September, um 13 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Dorfen geplant. Dann geht es über die drei großen in Bayern: „Bär, Wolf und Luchs – Alles Wissenswerte über unsere großen tierischen Nachbarn“. Kommen kann jeder, auch Kinder, die selber keine Tiere halten. „Wir könnten bis zu 20 Kinder aufnehmen, je mehr desto schöner ist es ja“, findet Glasl. Wer diese Tiere und ihre Lebensweise besser kennenlernen möchte, soll sich einfach bei ihr anmelden unter Tel. (01 51) 55 56 52 34. Der Workshop ist kostenlos.

Aktionen geplant: Jeden Monat ein Ausflug zum Thema

Daneben wolle man künftig wieder jeden Monat was Praktisches oder einen Ausflug zum jeweiligen Thema machen. Auch in die Tierheime Erding und München wolle man wieder fahren oder Wochenendfahrten bayernweit anbieten, wo man sich auch mit anderen Jugendgruppen treffe. Das Bedürfnis helfen zu wollen, kann Glasl immer wieder bei Kindern und Jugendlichen beobachten. Sogar im Urlaub rufen sie die Kinder an, beispielsweise die elfjährige Lia, die aktives Mitglied ist und heuer in Griechenland fünf „verschmuste, Streunerkatzen, die steckerldünn san“, beobachtete. „Die wohnen auf einer Müllhalde“ hinter dem Hotel, teilte sie Glasl auf dem AB mit und fragte, ob sie nicht eine griechische Hilfsorganisation kenne. Die 46-Jährige versprach ihr sofort zu helfen.

Und geholfen hätte man gemeinsam schon einigen Tieren. So rettete die Tierschutzjugend ausrangierte Legehennen vor dem Tod, Patenpferd Jack vor dem Schlachter und verschaffte ihm einen Platz auf einem Gnadenhof. Schafbock Emil, der streunend in St. Wolfgang eingefangen wurde, erhielt ein neues Zuhause im Bayerischen Wald. Damit ist es aber nicht getan, so die Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte. Diese Tiere würde sie gerne mit den Kindern immer wieder besuchen, oft zusammen mit den Eltern dorthin Ausflüge unternehmen.

Helferkreis: Erwachsenengruppe hat das Tätigkeitsspektrum des Vereins erweitert

Aus der Kinder- und Jugendgruppe hätte sich über die Jahre ein engagierter Helferkreis herausgebildet, der nun in der Erwachsenengruppe das Tätigkeitsspektrum des Vereins um ein Vielfaches erweitert habe. Eine von ihnen ist die Lengdorfenerin Katharina Moser. Im Herbst 2014 wurde sie durch ein Kennenlern-Wochenende auf die Erdinger Jugendgruppe aufmerksam. „Die Gemeinschaft, die ich dort erleben durfte, sowie die Gesellschaft von Jugendlichen, die ähnliche Interessen verfolgen, hat mir gut gefallen, sodass ich dauerhaft Mitglied der Tierschutzjugend werden wollte“, sagt die heute 19-Jährige. Sie sei mit Tieren aller Art aufgewachsen und ihrer Meinung nach sollte jeder lernen, verantwortungsvoll mit anderen Lebewesen – egal ob Mensch oder Maus – umzugehen. Dazu möchte die Tierschutzjugend anhand der Gruppenstunden beitragen.

„In unseren Workshops wird nicht nur spielerisch Wissen vermittelt – sie sind auch eine super Gelegenheit, Gleichaltrige mit ähnlichen Interessen kennenzulernen und tolle Freundschaften zu knüpften“, so die Schülerin der FOS. Deshalb bringt sie sich auch gerne als Betreuerin ein. Neben der Jugendarbeit durch Workshops vermittelt der Verein Tiere, hilft Tieren in Not, steht mit Rat und Tat beim Umgang oder der Haltung von Tieren zur Seite und betreibt Aufklärung durch Infostände.

Tierschutzjugend: Gezielt junge Menschen ansprechen

Auch bei Glasl dauerte es, bis sie sich „offiziell“ für Tiere so sehr engagierte: Zum Tierschutz kam sie erst relativ spät, vor 25 Jahren, als sie zufällig ganz viele Katzen, teilweise in schlechtem Zustand auf einen Anwesenden gefunden und sich um neue Besitzer gekümmert habe. Geholfen habe ihr dabei Marlene Maier vom Tierschutzverein Erding.

„Das war mein Einstieg.“ Sie trat dem Verein bei. „Damals war ich 21 und dennoch mit Abstand die Jüngste. Die meisten kommen ja wesentlich später zum Tierschutz.“ Um Kindern und anderen Jugendlichen den Einstieg zu erleichtern, gründete sie ein paar Jahre später die Tierschutzjugend, um gezielt junge Menschen anzusprechen, die mit ihr mitmachen wollen. Inzwischen ist die Tierschutzschule e. V., die seit 1995 besteht und ein überregionaler Zusammenschluss von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ihre zweite Heimat.

