Pater Josef Peruschitz: Ein Titanic-Opfer aus Dorfen

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Pater Josef Peruschitz © Archiv

Dorfen - Pater Josef Peruschitz aus Dorfen war auf der Titanic, als das Unglück passierte. Er stand Sterbenden bis zum Schluss bei.

Vor 110 Jahren ereignete sich der Untergang der Titanic. Unter den Opfern war auch ein Dorfener: Pater Josef (Benedikt) Peruschitz. Berichten Überlebender zufolge zeigte er vorbildliches Verhalten und lehnte sogar einen Platz im Rettungsboot ab, um den Sterbenden weiterhin beizustehen.

Die Vorfahren von Benedikt Peruschitz stammten aus Ungarn. Sein Vater wurde 1837 dort geboren und ließ sich 1870 in Straßlach bei München nieder. Er arbeitete beim Eisenbahnbau an der Strecke München–Mühldorf. Dabei lernte er seine Frau Elisabeth kennen und heiratete sie 1871. In Straßlach wurde Sohn Benedikt am 21. März 1871 geboren. 1872 zog die Familie nach Dorfen und gründete eine Baumaterialien-Handlung.

Nach dem Besuch der Volksschule in Dorfen kam Benedikt 1882 aufs Gymnasium im Kloster Scheyern und ab 1886 auf das Domgymnasium in Freising. Nach dem Abitur begann er 1890 ein Studium der Philosophie und Theologie in Freising. Er trat damals auch als Novize in das Kloster Scheyern ein.

Nach seiner Ausbildung wurde er am 28. April 1895 zum Priester geweiht und feierte sein erstes Messopfer in Dorfen. Anschließend war er in Scheyern als Lehrer und Erzieher tätig. 1912 erging der Ruf an ihn, in den USA die dortigen Benediktiner zu unterstützen. Am 10. April 1912 bestieg er in Southampton die Titanic. Seine Familie verständigte er darüber nicht, er wollte sie mit Post aus den USA überraschen. Auf dem Schiff feierte er täglich Gottesdienst mit den Passagieren. Als am 15. April 1912 die Titanic nach der Kollision mit einem Eisberg sank, tröstete er die todgeweihten Passagiere und betete mit ihnen bis zum Ende.

Große Verwirrung herrschte danach in Dorfen, weil seine Familie nichts von seiner Reise wusste und die Todesnachricht zunächst nicht glauben konnte.

Heute erinnern eine Inschrift am Familiengrabstein in Dorfen und eine Gedenktafel im Kloster Scheyern an ihn. Auch der Historische Kreis Dorfen hat zusammen mit der Pfarrei und unter der Leitung von Hans Wimmer vor 20 Jahren mit einer Ausstellung an diesen berühmten Dorfener erinnert.

Film auf Facebook

Als elften Teil ihrer Heimatserie „Verborgener Landkreis Erding“ zeigt Sandra Angermaier auf Facebook den Film „Titanic. Die Lebensreise des Pater Josef Benedikt Peruschitz O.S.B.“.