Neuer Club: Im Heizwerk heizt jetzt der DJ ein

Die Sorgen blieben draußen: Am Eröffnungswochenende wurde im Heizwerk ausgelassen Party gemacht. © Tonwerk Dorfen

Endlich hat das Tonwerk Dorfen den Club Heizwerk eröffnet. Nicht nur die Corona-Pandemie hat den Umbau des alten Industriegebäudes zu einem schwierigen Projekt gemacht.

Dorfen – „Es ist kein Club wie jeder andere, sondern der Industrieclub!“ Mit dieser selbstbewussten Ansage kommentiert Andi Wagner die Eröffnung des „Heizwerk“ in Dorfen. Die Premiere für das Herzstück im Tonwerk Dorfen wurde nicht zuletzt von der Pandemie ausgebremst. Geschäftsführer Wagner und sein Team ließen es bei den ersten Partys nach aufwändigem Umbau krachen.

Ebenso die Gäste – auch Alex Fenzl (24), Student aus Dorfen, war begeistert. „Man merkt, dass die Veranstalter sehr viel Aufwand betreiben und sich Mühe geben.“ Vor allem die Mitarbeiter in der Club-Szene hatten in der Pandemie eine lange Durststrecke zu überwinden. Umso besser war die Stimmung hinter der Bar

„Ich war schon vor Corona als Barkeeperin tätig. Als die Pandemie dann kam, war das sehr schwierig. Es hat total gefehlt, da es ja auch Spaß macht, im Club zu arbeiten“, erzählt Kathi Herzog (26), Eventmanagerin aus Dorfen. „Die erste Party war unbeschreiblich. Die Stimmung war der Wahnsinn. Ich hatte das Gefühl, die Leute schalten an der Tür alle anderen Themen der Welt ab und genießen einfach den Abend.“

Die Barkeeperin Kathi Herzog ist froh, dass sie nach der Corona-Durststrecke wieder arbeiten kann. © Lea Warmedinger

„Zuerst haben wir geschaut, welches Gebäude der Größe nach für einen Club passen würde. Beim Heizwerk sind die Mauern auch sehr dick, was wegen der Lautstärke der Musik sehr wichtig ist, um keine Anwohner zu belästigen“, erzählt Wagner von den Anfängen. Als die Ziegelei Meindl vor mehr als drei Jahren an die Firmengruppe Robert Decker verkauft war und das Tonwerk Bar um Bar anwuchs, stand da immer die Idee vom eigenen Club als großer Wunsch, erzählt Wagner, der mit Michael Lanzinger das Geschäftsführer-Duo bildet.

„Das kostete viel Kraft, da man immer in zwei komplett verschiedenen Welten unterwegs war“, beschreibt Wagner die Zeit, in der gleichzeitig die Marke Tonwerk etabliert und die Nutzung der Freiflächen für Events und Gastro vorangetrieben wurde. Damals war noch Mitgründer Tobi Maier an Bord.

Das Prozedere mit den vielen Abstimmungen und Genehmigungen sei aufwändiger gewesen als erhofft. „Es gibt natürlich viele Schwierigkeiten dabei, eine alte Industriehalle zu einer Veranstaltungsstätte umzuwandeln.“ Bei der Statik habe sich schnell herausgestellt, dass diese einwandfrei ist. Nach dem Schallschutzgutachten sei die Decke als Schwachstelle gut isoliert worden, der Brandschutz sei auch ein wichtiges Thema gewesen.

Der Partygast Alex Fenzl ist begeistert von der neuen Location. © Lea Warmedinger

„Zu Beginn war es insgesamt schon ein großer Aufwand, da viele Themen aufkamen, die nicht standardisiert sind“, erklärt der 28-Jährige. Im Gegensatz zu einem Neubau seien sehr viele Abklärungen notwendig. Dann kam die Pandemie. Also musste das Tonwerk auf Corona-konforme Veranstaltungen umschwenken.

„Es war uns immer klar, dass im Heizwerk so viel wie möglich von dem alten Flair erhalten bleiben soll“, meint der Tonwerk-Chef. „Natürlich musste auf der anderen Seite aber auch eine Fläche für genügend Leute und die Fluchtwege möglich sein.“

Erst nach dem Abbau riesiger Gasturbinen sei es möglich gewesen, ein räumliches Gefühl für die Location zu entwickeln. Das Innere einer Dampflok sowie große Rohre, die einst Wärme zur Vortrocknung der Dachziegel transportierten, konnten in der Halle bleiben und erhalten das Industrie-Flair. Den Stil der Einrichtung beschreibt Wagner als „rough und kantig“.

Die Eröffnung des neuen Nachtclubs war dann ein großer Erfolg. „Das Feedback der ersten Veranstaltung war durch die Bank positiv“, freut sich Wagner. Vor allem die Lichtanlage und das Gebäude seien die Punkte, mit denen man auch überregional die Leute anziehen könne. „Etwas dieser Art gibt es bei uns hier auf dem Land eigentlich gar nicht.“

Nun werden im Hintergrund noch Kleinigkeiten verbessert, wie die Abläufe im Logistikbereich oder Feinabstimmungen an Licht und Ton. „Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Abend, der Laden war voll, hod ois basst“, fasst er zusammen.

Die aus den Quadratmetern der Besucherfläche errechneten 483 Eintrittskarten gibt es im Online-Vorverkauf und ebenfalls an der Abendkasse. „Mit dem Online-Verkauf wollen wir den Leuten die Sicherheit geben, ins Heizwerk kommen zu können. Gleichzeitig soll aber auch Spontanität möglich sein, weswegen immer Tickets an der Abendkasse vor Ort erhältlich sind“, erläutert Wagner. Jeden Freitag und Samstag ist der Club von nun an geöffnet – noch gilt die 2G-plus-Regel.

LEA WARMEDINGER