Nach turbulentem Start läuft es jetzt im Montessori-Kinderhaus

Von: Michaele Heske

Teilen

Die Fähigkeiten der Kinder im Mittelpunkt: die Erzieherinnen Yvonne Fischer, Steffie Duge und Carola Heckert (hinten, v. l.) mit (vorne, v. l.) Jonah, Henri, Leon, Manuel, Theodor, Lea und Helena. Gerüchte unter Eltern Neuer Anlauf zur Schulgründung © Michaele heske

Zehn Mädchen und Buben werden derzeit im Montessori-Kinderhaus in Dorfen betreut. Kündigungen zu Beginn und Probleme mit dem Brandschutz haben anfangs Schwierigkeiten gemacht.

Dorfen – Nach einigen Anfangsschwierigkeiten geht das Montessori-Kinderhaus auf dem ehemaligen Ziegeleigelände in Dorfen mit neuem Betreuungsteam ins Kita-Jahr. Die neue Leiterin Yvonne Fischer will die Einrichtung nun in ruhiges Fahrwasser steuern. Turbulenzen gab es schon vor der Eröffnung der Kita: Der Vorlauf hatte sich in die Länge gezogen, hinzu kamen baurechtliche Schwierigkeiten. Auch Corona brachte den Zeitplan durcheinander. Mit deutlicher Verspätung startete deshalb die Montessori-Kindergartengruppe des Haager Vereins „Mit Freude lernen“ erst Anfang 2022.

Wenige Monate nach der Eröffnung kündigte die Leiterin. Den Grund will Stephan Weindler von der Geschäftsführung Montessori Dorfen nicht nennen. „Das gehört zum Dienstgeheimnis“, sagt er auf Nachfrage. Zwei weitere Betreuerinnen lösten in der Folge ihre Arbeitsverträge: „Das war ein Teufelskreis. Die Erzieherinnen befürchteten, dass es bei uns nicht weitergeht, und suchten sich andere Jobs“, so Weindler.

Die Angst, dass sich der Montessori-Kindergarten in Dorfen nicht etablieren könnte, schwang auch bei den Eltern mit, immer wieder gab es Gerüchte, dass die Einrichtung möglicherweise vor dem Aus stehe. „Von den Startschwierigkeiten waren wir zwar nicht superbegeistert, uns war aber auch klar, dass ein neu gegründeter Kindergarten einfach Zeit braucht, um zu wachsen“, sagt Andreas Begert aus Dorfen, dessen Tochter Helena in die Einrichtung geht. Die Kinder seien von den organisatorischen Schwierigkeiten nicht betroffen gewesen, wurden stets liebevoll betreut, so der Vater. „Deshalb haben wir beschlossen, Helena weiter dort zu lassen. Es hat sich gelohnt – Helena ist sehr glücklich in ihrer Kita.“

Seit gut vier Monaten ist Yvonne Fischer an Bord und hat nun die Leitung übernommen. Die erfahrene Erzieherin (30) macht derzeit eine berufsbegleitende Zusatzausbildung für das Montessori-Diplom.

„Ein tolles Konzept – das Kind steht bei uns immer im Mittelpunkt, wir fördern die Fähigkeit der Kleinen individuell, nach dem ureigensten Entwicklungsstand“, wirbt Fischer. Damit meint sie, dass die Kinder „ihrem eigenen inneren Bauplan“ folgen können, auf den gezielt eingegangen wird: „Dabei bleibt die Freude am Lernen“, nimmt sie Bezug auf den Namen des Vereins.

Das kann Vater Begert nur bestätigen: „Pädagogisch extrem hochwertig, weil die Gruppe wesentlich kleiner ist als in einer staatlichen Einrichtung“, sagt der Dorfener Musiker.

Aktuell gehen zehn Mädchen und Buben in die Kita in freier Trägerschaft, zwischen 15 und 20 ist die ursprüngliche Zielvorgabe.

Für jede Entwicklungsphase gebe es das passende Material, das zum Entdecken, Forschen und Lernen anrege und motiviere, so Pädagogin Isabella Haider-Bart, deren Sohn auch ins Kinderhaus geht. „An Grenzen stoßen, Hürden eigenständig überwinden und eigene Stärken erkennen, die Schwächen respektieren sowie aus Fehlern lernen – daran wachsen Kinder, das macht die Montessori-Umgebung aus“, fügt sie an.

Haider-Bart berät den Verein auch bei der Gründung einer Montessori-Schule, die ebenfalls auf dem Gelände für das neue Schuljahr geplant war. Die Regierung von Oberbayern hat die Pläne erst einmal abgelehnt (wir berichteten). „Wenn jetzt im Kinderhaus alles rund läuft, werden wir uns mit viel Power auf die Schulgründung und ein modifiziertes Konzept konzentrieren.“

Einweihung: Am Samstag, 1. Oktober, wird ab 9 Uhr die offizielle Einweihung des Montessori-Kinderhauses gefeiert. Es sind noch Plätze frei, willkommen sind alle Mädchen und Buben ab zweieinhalb Jahren. Die Öffnungszeiten gehen von Montag bis Donnerstag jeweils von 7.30 bis 15 Uhr und am Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Auf Wunsch können die Kinder auch Mittagessen beziehen. Informationen im Internet auf www.mitfreudelernen.org.