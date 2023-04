TV-Casting in Dorfen: 100 Kinder wollen mit Fidi spielen

Von Birgit Lang schließen

Wer wird Nachwuchs-Fernsehstar? Großes Interesse zeigen Familien am TV-Casting für die KiKA-Serie „Meine Freundin Fidi“ der Dorfener Filmemacherinnen Gruber und Schweiger. Finale Runde ist am 14. April.

Dorfen – Über 100 Bewerbungen folgten auf den Casting-Aufruf für eine neue Kinderserie „Meine Freundin Fidi“ für KiKA, den Kinderkanal von ARD und ZDF. Über so großes Interesse freuen sich die Dorfener Filmemacherinnen Monika E. Schweiger und Franziska Gruber. Die beiden sind die Produzentinnen für die neue fiktionale TV-Serie und hatten nach Nachwuchsschauspieler gesucht (wir berichteten).

Schweiger und Gruber suchten in München und in der Umgebung Dorfens Familien mit Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren, die nicht zu schüchtern beim Erzählen sind, Gesichtsausdrücke nachmachen und sich Texte gut merken können. Sie sollten in der Serie rund um die Fledermaus Fidi mitspielen.

Anfangs sei es im Dorfener Raum recht schleppend gegangen, aber nach dem großen Zeitungsartikel im Dorfener Anzeiger hätten sich noch viele gemeldet, auch aus Taufkirchen, Erding oder Schwindkirchen, erzählen die beiden Filmemacherinnen. Oft würden solche Castingaufrufe ausschließlich über soziale Medien gestreut und es herrsche, gerade wenn es um Kinder geht, verständlicherweise große Skepsis, erklärt Gruber. Aber wenn „die Lokalpresse als Vertrauensmedium dahintersteht und persönlich Kontakt mit uns aufnimmt, dann wissen die Leute, dass es kein Humbug sein kann. Das hat uns sehr geholfen.“

30 Kinder mit ihren Eltern aus Dorfen und Umgebung sowie München wurden zum ersten Casting geladen. „Wir waren total zufrieden. Es waren super Kinder dabei und ganz nette Familien, die sich bei uns wohlgefühlt haben und denen es Spaß gemacht hat“, hatte die 36-jährige Gruber den Eindruck. Es sei kein Massen-Casting gewesen, sondern man habe sich mit jeder Familie einzeln unterhalten und sich Zeit dafür genommen.

22 Kinder von ihr und ihrer Geschäftspartnerin Schweiger, selbst Mutter von zwei Kindern, ausgewählt für die nächste, finale Casting-Runde. Diese findet am 14. April in Dorfen und am 15. April in München statt.

„Uns ist auch wichtig, dass wir am Ende zehn möglichst verschiedene Hauptfiguren und Familien haben, um die Diversität unserer Gesellschaft widerzuspiegeln“, ergänzt die 40-jährige Schweiger, Produzentin und Regisseurin der Serie. In der finalen Runde werde auch Puppenspielerin Iris Schleuss aus Köln dabei sein, die Fledermaus Fidi spielt, verrät Schweiger. Erst vor kurzem sei Schleuss viel in der Presse gewesen, denn sie mimt auch Elin, die neue Figur mit Behinderung in der Sesamstraße in der ARD.

Gruber und Schweiger sind schon gespannt auf diese letzte Castingrunde. „Wir wollen sehen, wie die Kinder auf Fidi und Iris reagieren“, sagen die beiden Filmemacherinnen. Auch wollen sie anschauen, wie gut es bei den einzelnen Kindern klappt, in dieser aufregenden Situation einen längeren auswendig gelernten Dialog mit der Handpuppe zu führen. „Das Kind und die Fledermaus sollen ja in jeder Folge spielerisch zu einer Lösung für knifflige emotionale Konflikte kommen“, erklären sie. Der Pilot, also die erste Folge, werde schon bald darauf in Dorfen gedreht.