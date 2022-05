Über 100 Kinder warten in Dorfen auf Schwimmkurse

Von: Michaele Heske

Bereit für die Wachsaison im Freibad (v. l.): Andreas Baumann, Simon Tischler, Alois Tischler, Albert Daffner, Leoni Tischler, Renate Tischler, Petra Tafelmeier, Felix Huber und Bernhard Kölbl von der Wasserwacht Dorfen. © Michaele Heske

Die Wasserwacht Dorfen gibt wieder Schwimmkurse. Nach der Corona-Pandemie gibt es in Dorfen einen großen Rückstau. Die Retter suchen noch Ehrenamtliche.

Dorfen – Sommer, Sonne, sicher schwimmen – die Badesaison beginnt, und damit ist auch die Wasserwacht Dorfen am Start. Das Team wacht im Dorfener Freibad am Beckenrand und gibt Schwimmkurse. Über 100 Kinder stehen auf der Warteliste. „Die Pandemie“, erklärt Armin Maier diese hohe Nachfrage. Denn während der vergangenen Jahre konnten die Ehrenamtlichen keine Schwimmkurse anbieten. Da habe sich jetzt ein enormer Rückstau gebildet, so der Schriftführer der Ortsgruppe Dorfen.

„Mit sechs Jahren, ab der Einschulung, da sollten die Kinder auch schwimmen lernen“, sagt Maier. Schließlich könne ein Kind schnell ins Wasser fallen oder im Eis einbrechen: „Dann ist es in Lebensgefahr.“

Eigentlich sollten alle Menschen schwimmen können, meint auch Felix Huber. Bereits vor der Pandemie hat die Zahl der Nichtschwimmer laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kontinuierlich zugenommen, Corona habe die Situation noch verschärft. Einer der Gründe: Zu wenige Schwimmlehrer und zu wenige Bäder. Auch seien Eltern oft nicht dahinter, dass die Kinder schwimmen lernen, sie schätzten das Gefahrenpotenzial nicht richtig ein.

Da geht es den Dorfenern richtig gut. Das Team der Wasserwacht ist hochmotiviert und qualifiziert. „Wir haben die Zeit der Pandemie für viele Fortbildungen genutzt“, erklärt Huber, im Verein verantwortlich für die technische Leitung. Denn: „Wir können ja nicht überall präsent sein.“ Wenn Not am Mann ist, unterstützen die Dorfener dennoch die anderen Ortsgruppen im Landkreis, etwa am Finsinger, Kronthaler oder Wörther Weiher.

Hauptziel sei es, präventiv zu arbeiten. Dafür gibt die Wasserwacht auch Schwimmunterricht an den Dorfener Grundschulen. Üblicherweise, so Huber, würden die Kleinen dabei das Seepferdchen-Abzeichen erlangen. „Das reicht, damit sie sich über Wasser halten können.“

Um Sicherheit zu erlangen, genügt der Schwimmkurs nicht. „Da sind die Eltern gefragt. Die müssen mit den Kindern üben und nicht nur ins Spaßbad gehen.“ Schließlich sei Schwimmen ein Sport für jedes Alter: „Von sechs bis 80 Jahre – gut für Herz und Kreislauf, für die Rückenmuskulatur, dabei schont es die Gelenke“, erklärt Hüseyin Aslan, der seit einem Jahr Vorsitzender der Dorfener Wasserwacht ist.

Die meisten Kinder lieben das Wasser, manche müssen sich erst gewöhnen. Aslan berichtet von einem Buben, der vor wenigen Tagen nicht ins kalte Nass wollte. „Ich habe mit der Mutter gesprochen, dann mit dem Bub – und plötzlich hatte er genug Mut und kam ins Becken.“

Bislang sei noch niemand im Dorfener Freibad ertrunken, weiß er zu berichten. Doch Blessuren gab es schon zuhauf: aufgeschlagene Knie, Hitzekollaps, Bienenstiche –und den einen oder anderen Schwimmer mussten die Retter auch schon aus dem Wasser ziehen, kurz bevor er abtauchte.

Zwölf Helfer passen derzeit ehrenamtlich im Freibad auf, sie haben Erste-Hilfe-Kurse absolviert. „Es wäre schön, wenn es mehr wären“, wirbt die Crew um Unterstützung. Besonders Rentner oder junge Leute über 18, die tagsüber Zeit haben, werden gesucht.

„Ich bedanke mich herzlich für die jahrzehntelange Partnerschaft und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärte Bürgermeister Heinz Grundner in der Jahreshauptversammlung. Die Wasserwacht Dorfen leiste wichtige Unterstützung bei der Gewährleistung der Sicherheit. „Und es freut mich sehr, dass wieder Schwimmkurse im Freibad angeboten werden.“

Einen Scheck über 1000 Euro von der VR-Bank Taufkirchen–Dorfen gab’s oben drauf: „Für unser Engagement – sei es bei der Aufsicht im Freibad oder bei den Schwimmkursen. Wir freuen uns jedenfalls auf die neue Badesaison“, sagt Maier. Besonders schön sei es, wenn Kinder nach den Kursen sagen: „Schau mal, wie gut ich schon schwimmen kann.“