Über Ostern fahren nur Busse statt Züge

Bahnpendler aufgepasst: Die Südostbayernbahn und in Teilen auch die S-Bahn stellt über Ostern ihren Betrieb ein. Es verkehren Busse.

Die Deutsche Bahn erneuert auf der Strecke München–Mühldorf drei Brücken und investiert dafür rund 17 Millionen Euro. Die Südostbayernbahn muss daher in einer eher verkehrsarmen Zeit von heute, Gründonnerstag, 18. April, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 23. April, 4.30 Uhr, eine Zwangspause einlegen. Stattdessen verkehren Busse.

Direktlinien mit einer Fahrzeit von 95 Minuten halten zwischen Mühldorf und Ostbahnhof nur in Ampfing. In Schwindegg starten und enden Busse mit einer Fahrzeit von 85 Minuten, die nur in Dorfen halten. Schließlich gibt es noch Busse, die zwischen Mühldorf und Ostbahnhof jeden Bahnhof anfahren und rund 130 Minuten Fahrzeit benötigen. Die Ersatzverkehrhaltestellen in Bahnhofsnähe sind ausgeschildert.

Bei der S2 findet Schienenersatzverkehr nur zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben statt.