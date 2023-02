Deutsch im Kopf, Heimat im Herzen

Von: Michaele Heske

Sprachkurs bestanden: Lehrerin Yvonne Daller (l.) freut sich mit den Ukrainerinnen und einem ihrer syrischen Schüler (2. v. l.). © Michaele Heske

Seit einem Jahr ist Krieg in der Ukraine.

Dorfen – Der Angriff Russlands wirkt sich auch bis nach Dorfen aus – hier leben seither mehr als 150 ukrainische Flüchtlinge. Sie haben Zuflucht und Obdach gefunden, sind dankbar und wollen sich eine Zukunft aufbauen. Dennoch bleibt die Sehnsucht nach der Heimat, nach Frieden und der Rückkehr in ihr Land.

Rund 50 Ukrainerinnen besuchen einen Integrationskurs am Dorfener Zentrum für Familie und Integration (DZIF). Die erste Klasse hat nun erfolgreich die Prüfungen bestanden, zeitgleich mit dem Jahrestag der russischen Invasion.

Die Erinnerung an den Morgen des 24. Februar ist wohl ins Gedächtnis eines jeden Ukrainers eingebrannt. Kurz nachdem die ersten Bomben gefallen waren, hatten sich viele Frauen entschieden, zu fliehen. Ohne großes Gepäck – und mit ihren Kindern an der Hand.

Mariia erzählt von der Flucht kurz nach Kriegsbeginn. Damals dachte sie, sie würde nur drei, vier Monate in Deutschland bleiben. Ihr Mann und ihr Sohn sind noch in Kiew, sie telefonieren, schreiben sich regelmäßig SMS. Der Sohn, noch keine 20 Jahre alt, kämpft an der Front. Die 42-jährige Mutter beginnt zu weinen. „Niemand hat gedacht, dass der Krieg so lange dauern wird – aber ich habe eine kleine Tochter, ich wollte sie in Sicherheit bringen.“ Und sie ergänzt: „Ich bin so traurig, manchmal verzweifelt.“

Auch die anderen Kursteilnehmerinnen sind untröstlich. Eigentlich wären sie gerne in der Heimat, jetzt müssen sie sich damit arrangieren, sich eine neue Zukunft in Dorfen aufzubauen und sich um eine Arbeitsstelle zu bewerben. Dafür brauchen sie Sprachkenntnisse. „Eine tolle Klasse ist das, alle haben bestanden“, lobt Yvonne Daller den Kurs, sie unterrichtet die Frauen seit dem 25. April vergangenen Jahres. „Wir hatten viele schöne, aber auch viele traurige Momente zusammen, beispielsweise wenn es schlechte Nachrichten aus der Ukraine gab“, sagt die Lehrerin.

Die Schülerinnen erzählen gerne von der Heimat, von ihrem früheren Leben. Kharema (18) hat oft Heimweh, ihr fehlen die Freunde und Bekannten – neue Kontakte hat sie bislang kaum gefunden. Das junge Mädchen hat die Prüfungen mit Auszeichnung bestanden, später einmal möchte sie studieren, sagt sie: „Am liebsten natürlich in Kiew, wenn der Krieg vorbei ist.“

Die Ukrainerinnen sehen sich schon seit vielen Jahren als „Europäerinnen“, haben sich einen Beitritt in die EU gewünscht. Mit der russischen Tradition hätte sie ohnehin kaum etwas verbunden, sagen sie. „Die Ukraine ist ein modernes, eigenständiges Land, mit starken, emanzipierten Frauen.“ Auch bei der Digitalisierung etwa lägen sie weit vorne.

Dass es sich um ihre Autonomie zu kämpfen lohnt, sei für die Ukrainer eine Selbstverständlichkeit. Man müsse Putin schließlich stoppen, damit er nicht schon bald in Polen einmarschiert oder Berlin erobert, befürchten sie. Und sie glauben auch, dass mehr Waffen schneller den Frieden bringen.

Dass es in Deutschland viele Friedensaktivisten gibt, sei unverständlich für die Ukrainer, die derzeit hier leben, weiß Josef Kronseder von der Flüchtlingshilfe Dorfen. Zunächst dachten die Ukrainer, dass sie schnell wieder in die Heimat zurück könnten, erzählt er. „Mittlerweile mussten die Frauen aber begreifen, dass eine Rückkehr nicht absehbar ist.“ Vor allem für die Kinder sei die Situation schwierig, weiß Kronseder: „Morgens in die Brückenklasse, nachmittags ukrainischer Online-Unterricht – das ist schon eine krasse Nummer.“