Unfall auf der Flucht? Ukrainisches Mädchen (7) verletzt

Von: Timo Aichele

Zwei Stunden lang war die A 94 in Fahrtrichtung München gesperrt. © FIB/Ess

Ein Mitsubishi aus der Ukraine und ein Ford aus Rumänien waren Freitagmittag in einen Unfall auf der A94 bei Dorfen verwickelt. Ein siebenjähriges Mädchen wurde verletzt.

Dorfen - Fast zwei Stunden war die A 94 bei Dorfen in am Freitag ab 13.30 Uhr in Fahrtrichtung München gesperrt. Nach einem Auffahrunfall war sogar kurz eine Sperre in die Gegenrichtung verhängt, dann aber schnell wieder aufgehoben worden, berichtet die Autobahnpolizei Mühldorf. Ein siebenjähriges Mädchen wurde leicht verletzt, der angeforderte Rettungshubschrauber musste also niemanden mitnehmen.

Ein rumänischer Ford Cougar war auf einen Mitsubishi Lancer aufgefahren. Der Ford geriet ins Schleudern, krachte erst gegen die rechte Leitplanke und blieb dann an der linken stehen. Von den drei Personen im rumänischen Ford wurde niemand verletzt. Unter den fünf Mitfahrern im Mitsubishi musste nur das Mädchen ärztlich versorgt werden.

Die Alarmierung war gegen 13.10 Uhr erfolgt, als die Feuerwehr Lengdorf zu einem Unfall auf der Gegenfahrbahn ausrückte. Auf der Anfahrt sichteten die Aktiven aber nur den Unfall direkt an der Ausfahrt Dorfen, allerdings in Fahrtrichtung München. Daher wurden die Feuerwehren Obertaufkirchen, Heldenstein und Weidenbach nachalarmiert.

