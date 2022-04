Gegen Baum gefahren, zu Fuß geflüchtet

Von: Timo Aichele

Betrunken wie er war, wollte ein 27-jähriger Dorfener nicht am Unfallort angetroffen werden. Doch die Polizei fand ihn schließlich zuhause.

Dorfen - Nach einem Knall eilte eine Dorfenerin am Samstag gegen 3.25 Uhr zu einer Unfallstelle an der Buchbacher Straße. Ein Auto auf Höhe der Ludwig-Thoma-Straße gegen einen Baum gekracht. Doch der Fahrer war war laut Polizei bereits zu Fuß geflüchtet. Die Beamten trafen anschließend den Fahrzeughalter zuhause an.

Der Atemalkoholtest verlief bei dem 27-jährigen Dorfener positiv, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus Dorfen folgte. Nun muss ermittelt werden, ob die Alkoholisierung des Mannes der Grund dafür war, dass er die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Am Auto entstand Totalschaden, der Fremdschaden beträgt 1000 Euro.

Etwa um die gleiche Zeit verlor ein 22-jähriger Autofahrer auf Höhe Unterstollnkirchen die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach rechts von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei stand der junge Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss, als er von Schwindkirchen aus in Richtung Armstorf fuhr.

Bei dem Unfall touchierte der Wagen zwei Verkehrsschilder und fuhr über eine Wiese zurück auf die Straße. Der 22-Jährige verließ anschließend den Unfallort, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. (0 80 81) 93 05-0 um sachdienliche Angaben zum Unfallhergang.