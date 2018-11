„Unmut bei den Kunden wird sich schnell legen“

Verdi-Gewerkschafter Otto Pflaum findet die Schließung der Dorfener Postbank-Filiale falsch. Dennoch sagt er, sie wäre nicht zu verhindern gewesen.

Von Hermann Weingartner

Dorfen – „Die Post sperrt zu! Warum denn das?“. Mit dieser Frage beschäftigte sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bei einer Veranstaltung im Gasthaus am Markt. Unter den rund 20 Zuhörern waren auch einige ehemalige Dorfener Postler, aber auch aktuell Betroffene. Einig war man sich: Die Schließung war nicht zu verhindern und ist eine Folge der Post-Privatisierung.

Für die Dorfener Bürger war der Schalter im Marienhof einfach die „Post“. Tatsächlich war die Post aber seit Jahren eine Postbank-Filiale, die auch Postdienstleistungen anbot. Hintergründe für die zum 3. Dezember angekündigte Schließung der Postbankfiliale (wir berichteten) erläuterte der Vorsitzende der Postbankenfilialen Betriebsgruppe München in der Gewerkschaft Verdi, Otto Pflaume. Mit der Postreform 1995 und Überleitung der Deutschen Bundespost in die Deutsche Post AG habe die Zerschlagung des Konzerns begonnen. Seither folgten die Aufgabe „vieler guter Jobs“ und Filialschließungen im großen Umfang. Immerhin habe die Gewerkschaft betriebsbedingte Entlassungen und Lohnabstufungen verhindern können.

Dass sich die Postbank in Dorfen verabschiede, sei „schade“ und der „falsche Weg“, den die Post AG einschlage in einer Stadt mit knapp 15 000 Einwohnern, die in den nächsten Jahren enormen Zuzug erwartet. Doch mit der Schaffung mehrerer Post-Shops in der Stadt und der neuen Post-Agentur im Rewe-Markt ab 3. Dezember werde „sich der Unmut bei den Kunden schnell legen“, zumal es längere Öffnungszeiten gebe, sagte Pflaume voraus.

Zur mehrfachen Frage nach dem Verbleib eines Postbank-Geldautomaten und Servicemoduls sagte der Gewerkschafter, er habe keine klare Zusage von offizieller Seite bekommen können. Sollte der Geldautomat nicht bleiben, würden wohl viele Kunden Alternativen suchen.

Von der Gewerkschaftsbewegung in Form der früheren vier DGB-Ortskartelle im Landkreis gebe keine mehr, sagte Veranstalter Hans Elas von der GEW. Er beklagte allgemein mangelndes Interesse an den Gewerkschaften. Für Elas „eine fatale Entwicklung“. „Wir müssen wieder in die Gänge kommen und auch junge Leute gewinnen.“ Es sollten zumindest Teilziele für vernünftige Arbeitsbedingungen und Entlohnung im Gewerkschaftskampf gesetzt werden. Elas ist sich jedenfalls sicher: „Wir können was erreichen, wenn wir zusammenstehen.“