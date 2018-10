Verdis Requiem soll emotional fesseln

Außergewöhnliches Konzert: Der Cäcilienverein Dorfen bringt Verdies Requiem zur Aufführung. 180 Sängerinnen und Sänger und 50 Musiker wirken mit. Eine Herausforderung für die musikalischen Leiter Ernst Bartmann und Lydia Ulrich-Riedl.

Dorfen – Um nichts weniger als die letzten Dinge geht es in der „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi. Die monumentale Totenmesse erklang erstmals 1874 anlässlich des ersten Todestages des italienischen Dichters Alessandro Manzoni in Mailand. Die beiden Dorfener Ernst Bartmann und Lydia Ulrich-Riedl bringen das fulminante Werk im November in die Dreifach-Turnhalle der Zentralschule. Es verspricht ein Konzerterlebnis zu werden, dass es in dieser Form in Dorfen noch nicht gegeben hat.

180 Sängerinnen und Sänger und 50 Musiker wirken bei der Aufführung mit. Beteiligt sind der Kirchenchor Dorfen, Lyrico Vocale, der Männerchor Dorfen, Jugendchor Dorfen sowie der Schülerchor Dorfen-Oberdorfen. Das große sinfonische Orchester besteht aus Profimusikern aus der Umgebung sowie aus München und Salzburg. Seit Juni laufen die Proben für das Konzert. Wie Bartmann und Ulrich-Riedl in einem Pressegespräch informierten, wird nach einem Plan geprobt, was in den einzelnen Chören gelernt wird. Sitzen die Parts, gibt es eine Gesamtprobe. Vor den Sommerferien gab es schon zwei gemeinsame Proben. „Die sind recht beeindruckend, auch für die Chorsänger“, sagt Bartmann.

„Das ist eines jener Werke, das muss man

einmal im Leben gemacht haben.“

Ernst Bartmann, Kirchenmusiker und Dirigent

Verdi (1813-1901) hat sein Requiem nicht für den liturgischen Gebrauch geschrieben, sondern allein für konzertante Aufführungen. Daher werde es oft ironisch als Verdis beste Oper bezeichnet, wie Bartmann sagt. Verdi, der zuvor nie als Komponist von Kirchenmusik in Erscheinung trat, stellt im Requiem die emotionalen Extreme mit allen Mitteln der Kunst dar. Vom Schrecken des Jüngsten Gerichts im „Dies irae“ bis zum hoffnungsvollen Bitten im „Libera me“ fesselt Verdi mit gestenhafter Musiksprache. Ulrich-Riedl hat dafür nur einen Begriff: „Bombastisch.“ Und für den Kirchenmusiker und Dirigenten Bartmann steht fest: „Das ist eines jener Werke, das muss man einmal im Leben gemacht haben.“

Zwei Konzerte wird es in Dorfen geben, um die enormen Kosten reinspielen zu können. Das erste findet am Samstag, 24. November, um 19 Uhr statt, das zweite am Sonntag, 25. November, um 16 Uhr. Jedes Konzert wird für 652 Besucher bestuhlt. Eintrittskarten gibt es in zwei Kategorien zu 29 und 24 Euro plus Vorverkaufsgebühr.

Als Solisten sind Dorothee Koch und Petra Bartmann (Sopran), Dorothea Spilger (Mezzosopran), Juan Pablo Marín und Rubén Mora (Tenor) sowie Martin Ulrich (Bariton) zu hören. Verdis Requiem erklingt im zweiten Teil des Konzerts, im ersten Teil wird Psalm 95 von Felix Mendelssohn Bartholdy und der Hymnus „Hör mein Bitten“ aufgeführt.

So viele Sänger für ein Konzert zu motivieren, ist laut Ulrich-Riedl nicht schwer. „Die empfinden das als totales Erlebnis. Sonst könnte man ja ein derartiges Konzert gar nicht machen.“ Dass es in Dorfen so viele Sängerinnen und Sänger gibt, liegt auch an der seit vielen Jahren kontinuierlichen Jugendarbeit, die Ulrich-Riedl in ihrem Kinder- und Jugendchor betreibt. Dadurch werden genügend Sänger für die anderen Chöre generiert.

Für die Organisation des Konzerts ist Arnold Holler, Vorsitzender des veranstaltenden Cäcilienvereins, zuständig. Die Dreifach-Turnhalle wird mit Teppichen ausgelegt, die von der Liedertafel Taufkirchen ausgeliehen werden können. Aufgrund genormter Größen von Dreifach-Turnhallen passen die Teppiche auch in Dorfen. Es gibt zwei Aufgabenbereiche: Werbung und Technik. Für die Vermarktung des Konzerts sind vor allem Stefanie Numberger und Katharina Bauer verantwortlich. Sie erstellen Flyer, Plakate und die Programmhefte. Den Technikpart übernehmen Mitglieder der Chöre. Sie sind für Bühnenaufbau, Tontechnik und auch für die Bestuhlung der Turnhalle zuständig.

Kartenvorverkauf

Der Vorverkauf für die beiden Konzerte startet am heutigen Montag im Ticket-Treff Dorfen (Reisebüro Kuliga) am Unteren Markt 9, Tel. (0 80 81) 13 93.