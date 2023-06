Kommentar: Der Faust-Frust und die Sprachlosigkeit der Dorfener Stadtspitze

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Timo Aichele

Mit Dialog auf Augenhöhe hätte die Stadt die Wut in der Innenstadt verhindern können. Kommentar.

Dorfen - Es ist was los in der Stadt – spätestens diese Woche ist das nicht zu übersehen und zu überhören. Hunderte Dorfener sind vom Faust-Fieber infiziert. Fast 200 wirken an dem großen Festspiel mit.

Auf dem Unteren Markt steht eine riesige Bühne. Soundeffekte, Lightshow. Live-Musik, professionelle Schauspieler, eine Truppe Tänzer und Komparsen machen das Ganze zum Spektakel.

Anwohner und Geschäftsleute in der Innenstadt klagen nun über Nachteile. Der nächtliche Lärm ist für Eltern mit kleinen Kindern sicher eine Belastung. Und unbestreitbar sind Absperrungen und Parkverbote für Geschäftsleute und Gastronomen eine Herausforderung.

Andere wollen sich aber nicht beschweren – im Gegenteil. Es gibt Innenstadtbewohner, die richtig über das schwärmen, was sie bisher schon hören durften.

Ganz ohne Beeinträchtigungen kann Dorfen keine solche Mega-Produktion stemmen. Dafür und für die noch folgenden Großkonzerte ist die Altstadt die perfekte Bühne – wie auch früher schon für den „Bierkrieg“. Wurde darüber eigentlich auch so geschimpft? Am Ende werden tausende Zuschauer erzählen können, welche Highlights sie im Sommer 2023 in Dorfen erlebt haben.

Es gibt aber auch unschöne Seiten. Für „Kosta“, Wirte-Urgestein am Unteren Markt, ist zusätzlich die Konkurrenz durch zwei Monate Biergarten auf dem Marienplatz ruinös. Nicht darüber klagt er in erster Linie, sondern über die mangelhafte Informationspolitik der Stadt. Kosta und seine Nachbarn haben immer nur scheibchenweise und sehr spät erfahren, was auf sie zukommt. Wenn der Gastronom früher von dem Jubiläumsbiergarten gewusst hätte, hätte er anders geplant (vor allem wichtig nach den harten Corona-Jahren).

Leider ist das symptomatisch für Dorfen. Es gibt viele große und kleine Initiativen. Doch durch karge Kommunikation aus dem Rathaus werden viele Engagierte und Betroffenene desillusioniert und vor den Kopf gestoßen.

Ein kleiner Infoabend für die Innenstadtbewohner hätte Wunder gewirkt. Viele Fragen wären geklärt, der große Frust wäre gar nicht erst aufgekommen. Hoffentlich müssen die Dorfener nicht weitere 1250 Jahre warten, bis ihr Wunsch nach Dialog auf Augenhöhe erhört wird.