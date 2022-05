Viel Dorfen in Angela Aschers Fraueng’schichten

Von: Wolfgang Krzizok

In unterschiedlichen Rollen zuhause: Angela Ascher aus Dorfen. Heute ist sie wieder im BR zu sehen. © Bayerischer Rundfunk

Angelika Ascher - eine Dorfenerin in vielen Rollen.

Dorfen – Kaum eine andere Schauspielerin versteht es, in so viele unterschiedliche Rollen zu schlüpfen wie Angela Ascher. Ob als Double von Christine Haderthauer und Ilse Aigner am Nockherberg, bei „Fraueng’schichten“, dem „Gipfeltreffen“, in „3 Frauen 1 Auto“ oder der „Grünwald Freitagscomedy“ – die 44-jährige Dorfenerin zeigt sich immer anders. Heute startet die dritte Staffel ihrer Fraueng’schichten. Wir führten ein Gespräch mit ihr.

Frau Ascher, in den vergangenen zwei Jahren war die Schauspiel- und Theaterszene von der Corona-Pandemie ziemlich ausgebremst worden. Wie haben Sie diese Phase überstanden?

Gut, bis auf die letzten Wochen, denn da hat mich das Virus erwischt. Und das, obwohl ich mich immer extrem schütze und sehr vorsichtig bin.

Wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben?

Ziemlich sicher in Paris am Eiffelturm. Da war ich kurz vor Ostern, und wenn du da mit dem Lift rauffährst, ist es wie in einer Ski-Gondel, ganz eng und kaum einer – außer mir – hatte eine Maske auf.

Ein ganz neues Format war ja „3 Frauen 1 Auto“ mit Luise Kinseher und Susi Wiesner.

Ja, das war crossmedial, wie es so schön heißt. Das lief im Radio – auf Bayern 1 – und im Fernsehen. Ich denke, diese Synergieeffekte sollte man viel häufiger nutzen.

Gab es da keinen Zickenkrieg? Drei Frauen die ganze Zeit in einem Auto?

(Lacht) Nein, überhaupt nicht, wir kennen und mögen uns ja sehr. Aber ich gebe zu, dass ich schon ein wenig Angst hatte. Vier Minuten Hinfahrt, vier Minuten Rückfahrt – und da musst du eine Geschichte erzählen. Aber es hat alles geklappt und es kam sehr gut an.

Zwischen den ganzen Drehterminen waren Sie mit Werner Schmidbauer in seiner Serie „Gipfeltreffen“ schnell mal auf dem Eckbauer.

Das ist ein tolles Format und der Werner ist ein sehr feinfühliger Mensch. Bei ihm öffnet man sich gerne und bespricht auch mal Privates, was man ja sonst eher nicht tut. Also ich zumindest nicht.

Die positiven Seiten sind ja Ihre „Fraueng’schichten, wo heute Abend im BR-Fernsehen die nächste Staffel anläuft.

Wir sind stolz darauf, dass es inzwischen schon eine dritte Staffel gibt. Die kommt noch moderner und frischer daher. Und es gibt zwei neue Rubriken, den Hundeladen und das bayerische Bettgeflüster mit Simon Pearce.

Und zwischen den Sketchen gibt es Stand-up mit Angela Ascher!

Ja, und ich muss sagen, da steckt mein ganzes Herzblut drin. Und ich bin auch ganz stolz, dass ich mich über die drei Staffeln kontinuierlich sicherer und wohler auf der Bühne fühle. Mir macht es jetzt großen Spaß vor einem Publikum zu spielen, auch, wenn es eine echte Herausforderung ist. Aber genau das ist der Reiz.

Welche Themen greifen Sie da gerne auf?

Ich nehme da den Zeitgeist auf, zum Beispiel Datenschutz oder Gendern, die Rolle der Frauen. Oder ich schlage eine Brücke, wie es früher war – das bayerische Stadt- und Landleben, oder auch Führerschein früher und heute.

Und wie viel Angela Ascher steckt in den Stand-ups?

Sehr viel. Ich verwurschtle alle möglichen Geschichten aus meinem früheren Leben. Vor allem mein Papa kommt sehr oft vor, aber er nimmt es mit viel Humor.

Also steckt auch viel Dorfen drin.

Absolut. Ich schätze mal so 30 Prozent.

Sie haben lange in Wien gelebt und sind jetzt nach München gezogen. Wie gefällt es Ihnen da?

Sehr gut, München ist eine tolle Stadt und man hat ein tolles Lebensgefühl dort. Aber meiner Liebe zu Dorfen tut es keinen Abbruch, ich bin regelmäßig da und besuche meine Eltern und alten Freunde.

Wann sind Sie wieder mal in der Region?

Spätestens bei den Schwedenspielen in Erding. Die lasse ich mir nicht entgehen, da schaue ich sicher zu und freue mich schon richtig darauf.

Das Gespräch führte Wolfgang Krzizok.

Fraueng’schichten

Sketche und Comedy mit Angela Ascher, heute Abend um 22.05 Uhr im Bayerischen Fernsehen.