Umleitung: „Viel Rückstau, aber keine Unfälle“

Von: Michaele Heske

Teilen

Stau rund um das Wesner Tor: Die gesperrte B 15-Isenbrücke ist die Ursache für die prekäre Verkehrslage in der Dorfener Innenstadt – vor allem während der Stoßzeiten. Einheimische fahren durch Innenstadt Schmederer: Wie am Münchner Ring © Michaele Heske

Dorfen- Das Wesner Tor wird zum Nadelöhr, denn die Umleitung wegen der B15-Isenbrücke führt durch die Innenstadt. Michael Rott (Grüne) meint hingenen: „Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.“

Wo viel Verkehr läuft, läuft bekanntlich viel verkehrt. Nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten staut sich seit einer Woche der Verkehr im Zentrum – etliche Dorfener sprechen sogar von Chaos. Der Grund für den Unmut vieler Autofahrer: die Bauarbeiten an der Isenbrücke und die Sperrung der B 15, wegen denen der Verkehr jetzt durch die Innenstadt umgeleitet wird.

Josef Jung beispielsweise, der auf sein Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen, moniert: „Ich habe morgens vom Bäcker Stelzer bis zum Johannisplatz über zehn Minuten gebraucht. Zudem ist das Wesner Tor zum Nadelöhr geworden.“ Hier stehen die Autofahrer in der Tat stadtein- sowie stadtauswärts.

Der Dorfener Julius Bader ist jedenfalls ziemlich sauer: „Das Zeitmanagement passt nicht, warum muss ausgerechnet jetzt die Brücke gebaut werden?“ Sein Vorschlag: Während des Lockdowns hätte gebaut werden können, da wäre es nicht zu Verkehrsbehinderungen gekommen – oder eben später, irgendwann. „Doch jetzt, wo auch an anderen Stellen in der Stadt wegen Bauarbeiten Verkehrschaos herrscht, finde ich die Sperrung der B 15 schlichtweg eine Unverschämtheit – und keiner weiß, wie lange das geht.“ Zudem sei die Haager Straße zur Hauptverkehrsstraße mutiert: „Kein Durchkommen mehr.“

Vor allem Einheimische fahren durch die Innenstadt

Seppo Schmid, Vorsitzender des Johanniscafés, das direkt an einem der neuen Verkehrsschwerpunkte in der Innenstadt liegt, sieht die Situation gelassen: „Ich glaube, dass überwiegend Dorfener Autofahrer momentan durch die Innenstadt fahren, also die lokalen Verkehrsteilnehmer.“ Lastwagen würden sich an die vorgegebenen Umleitungen halten, so seine Beobachtung. Schmid hatte mit wesentlich mehr Chaos gerechnet. Er hält es für möglich, dass es sogar besser wird, wenn die Autos wieder über Kloster Moosen fahren können. Auch Michael Rott meint: „Ich habe es mir schlimmer vorgestellt – klar zur Rushhour stauen sich die Autos schon“, so der Dorfener Grünen-Politiker.

„Im Großen und Ganzen haben sich die Verkehrsteilnehmer gut auf die Sperrung der B 15-Isenbrücke eingestellt“, sagt Bürgermeister Heinz Grundner auf Nachfrage. Die Stadt beobachte die Situation mit dem Staatlichen Bauamt und der Polizei und behalte sich vor, „Änderungen vorzunehmen“.

Auch Harald Kratzer, Dienststellenleiter der Dorfener Polizeiinspektion, zieht Bilanz: „Zur Hauptverkehrszeit kommt es natürlich zum Rückstau. Es gab aber keine Unfälle.“ Die Verkehrssituation habe sich genau so entwickelt wie geplant: „Die Schulwege sind sicher“, kann er die Eltern beruhigen.

Für Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreis Dorfen, ist es wichtig, dass der Einzelhandel nicht abgeschnitten wird. Er empfiehlt Einkaufstouren zwischen 10 und 16 Uhr. Zwar sieht Tremmel am Wesner Tor Optimierungsbedarf, etwa eine Ampel. Der Förderkreis bietet Kunden einen Anreiz: „Wir verlosen ab Mai einmal im Monat 1500 Euro.“ Jeder, der in einem Förderkreis-Geschäft einkauft, kann seinen Kassenbon einreichen, das Los entscheidet dann, wer Geld zurückbekommt.

Wie am Münchner Ring.

Die Stadt, die Geschäfte und die Gastronomie freuten sich jedenfalls über die vielen Besucher der Innenstadt, erklärt Rathaus-Chef Grundner. Sein Appell: „Ich bitte alle Verkehrsteilnehmer, die nicht die Stadt Dorfen als Ziel haben, die offiziellen Umleitungen um die Stadt herum zu nutzen.“

Also alles doch nicht so tragisch? Georg Schmederer, Kino-Chef in Dorfen, nimmt es mit Humor: „Wie am Münchner Ring“, sagt er. Er selbst sei allerdings nicht auf das Auto angewiesen, sondern überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs.