Vitamin-Spender aus der Natur: Kräuterführung mit Claudia Bauer

Von: Michaele Heske

Auf einen lehrreichen Spaziergang nahm Claudia Bauer (mit Hut) Interessierte mit. © heske

Bei ihrer Kräuterführung gibt Claudia Bauer 20 Teilnehmerinnen Tipps für die Hausapotheke und die Küche.

Dorfen – Frühlingserwachen – endlich scheint die Sonne, die Temperaturen steigen wieder. Jetzt sprießen allerorts Pflanzen. Die Dorfener Kräuterpädagogin Claudia Bauer lud am Samstag zu einer Führung entlang der Isen in Richtung Oberdorfen ein. 20 Teilnehmerinnen suchten nach den ersten Vitamin-Boostern aus der Natur.

Nach langen, kargen Wintern waren die Menschen in Zeiten, als es noch nicht alles im Supermarkt zu kaufen gab, auf Vitamin-Spender aus der Natur angewiesen. Heute sind die alten Rezepte wieder gefragt. „Was alles vor unserer Haustür wächst – herrlich“, sagt etwa Anja Schreiber (52) aus Bockhorn. Ihr sei das einfache Leben wichtig, die Natur: „Da kann man richtig viele Zutaten sammeln und gleichzeitig das Immunsystem stärken.“ Etwa mit Scharbockskraut: „Das ist eine Vitamin-C-Bombe“, ergänzt Bauer.

Die Dorfener Kräuterexpertin hält mehrere Stängel Löwenzahn hoch, die sie soeben am Wegesrand gepflückt hat. „Der Körper setzt im Winter Schlacken an, deshalb brauchen wir im Frühjahr Kräuter, die uns bei der Reinigung helfen. Löwenzahn ist ein Bitterkraut, das die Galle anregt und den Körper regelrecht putzt“, sagt sie. Wenige Meter weiter stehen Brennnesseln: „Diese Pflanze ist ideal für Frauen, sie füllt das Eisendepot.“ Und dann gibt es noch erste Gänseblümchen mit Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium satt.

Bärlauch sollte man tunlichst nicht mit Maiglöckchen verwechseln. Bauers Rat: „Wer eine Pflanze nicht sicher kennt, muss die Finger davon lassen.“ Ein Fehlgriff sei im schlimmsten Fall tödlich. Waltraud Hauser (58) aus Oberding nahm zum ersten Mal an einer Führung teil. Ihr sind Heilkräuter wichtig. „Ich möchte mir eine Hausapotheke zusammenstellen“, erklärt sie.

Dafür gab es Tipps von Bauer. Zudem erklärte die Fachfrau auch, wie man die Kräuter am besten aufarbeitet. Wichtig sei es auch, auf den Standort zu achten: An Straßen oder etwa am Vilstalradweg will Bauer nämlich keine Gewächse sammeln – „zu viele Abgase oder auch Hunde, die hier Gassi gehen“.

Die Dorfenerin hat etliche Lehrgänge an der Heilpflanzenschule in Freiburg und eine Ausbildung an der Gundermannschule in Bad Abbach absolviert. Und sie weiß nicht nur um die Heilkraft der Pflanzen, denn Kräuter peppen jedes Essen auf oder geben einen guten Brotaufstrich ab. Zum guten Schluss gibt Bauer noch einen Selbstgebrannten aus: „Prost, der ist mit Brennnesseln angesetzt.“