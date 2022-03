Vogelschutz: Alle können beitragen

Die in gelber Farbe dargestellten Wege sollen nicht betreten werden, da dann die Wiesenbrüter eine größere Chance haben, ihren Nachwuchs groß zu bekommen. © Wildlandstiftung

Landkreis - Die Kiebitze kehren zurück und die Brutzeit beginnt. Alle Bürger können die Vögel schützen, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten.

Mit der Rückkehr der Kiebitze ins Isental rückt auch die Brutsaison näher. Damit die Brut der selten gewordenen Vögel Erfolg hat, brauchen sie in der sensiblen Brutzeit viel Ruhe. Auch das Dorfener Moos wird dann gerne besucht. Hier ist der Kiebitz auf die Mithilfe von allen angewiesen, teilt Monika Graßl von der Wildland-Stiftung Bayern, Regionalstelle im Isental, mit.

Seit Mitte Februar sind die ersten Kiebitze im Isental zu sehen. Sie sind von ihrer langen Reise aus Frankreich und Spanien zurück. Viele sind nur auf dem Durchzug, einige aber werden auch im Isental bleiben, um hier zu brüten. Die Brutpaare bevorzugen dabei Flächen mit kurzer Vegetation und Feuchtstellen ohne Gehölzstrukturen oder Sichtbarrieren. Ursprünglich waren Kiebitze vor allem an Feuchtwiesen und Mooren, wie auch dem Dorfener Moos, zu finden. Heute weichen sie mit mäßigem Erfolg dem Landschaftswandel aus und brüten auch auf offenen Bodenstellen in Äckern.

Brutgebiet meiden und Hunde anleinen

Laut Roter Liste Bayern ist der Kiebitz inzwischen stark gefährdet. Zum Erhalt und zur Verbesserung des Lebensraums vom Kiebitz wurden in den letzten Jahren Maßnahmen im Dorfener Moos angestoßen. Diese wurden von Landwirten, Jägern, Flächeneigentümern und Interessierten angegangen. So wurden beispielsweise feuchte Seigen angelegt, Gebüsch zurückgedrängt, artenreiche Wiesen gepflegt und wiederhergestellt. Doch damit die Bemühungen auch Erfolg haben, braucht es während der Brutzeit Ruhe im Gebiet. Denn Wildtiere und besonders Bodenbrüter reagieren innerhalb der Brutzeit sehr empfindlich auf Störungen. Neben den natürlichen Feinden, wie Fuchs, Marder und Krähen, gefährden auch Menschen das Nest mit den Eiern oder die gerade geschlüpften Jungvögel der Kiebitzfamilie. Denn Bodenbrüter betrachten Menschen und Hunde, sobald sie in die Nähe des Geleges kommen, als Gefahr und verlassen deshalb das Nest. Werden die Vögel lange oder häufig bei ihrem Brutgeschäft gestört, drohen die zurückgelassenen Eier auszukühlen. Im schlimmsten Fall wird das Gelege sogar aufgegeben.

Um eine Lösung für Mensch und Natur zu finden, wurde im Dorfener Moos deshalb ein Wegekonzept für die Brutzeit mit besonderen Betretungsregeln erarbeitet und öffentlich beschlossen. Das Meiden des Brutgebietes ist für Familie Kiebitz dabei die sicherste Variante. Wenn das Wiesenbrütergebiet betreten wird, hilft es dem Kiebitz auf den ausgewiesenen Wegen (siehe Karte) zu bleiben, die Grünflächen nicht zu betreten und die Hunde anzuleinen. Im Dorfener Moos sind diese Betretungsregeln sogar verpflichtend. Das bezieht sich auch auf die Mühl- und Kreuzänger – im Westen bis zur Kläranlage bzw. zum Birkenhof.

Die Stadt, die Ortsgruppen des Landesbunds für Vogelschutz sowie des Bund Naturschutzes, die Jägerschaft und die Wildland-Stiftung Bayern rufen gemeinsam die Bürger auf, in der sensiblen Phase der Brutzeit vom 15. März bis 15. Juli die besonderen Betretungsregeln im Dorfener Moos zu beachten.

Flyer im Rathaus

Im Rahmen des Projektes Natur.Vielfalt.Isental ist von den Projektbetreuern ein Flyer erstellt worden, der erklärt, warum und wie die Natur im Isental geschützt werden kann. Er liegt im Foyer des Rathauses zur Abholung aus. Bei weiteren Fragen und Anregungen stehen das Umweltamt Dorfen oder die Betreuung des Projekts Natur.Vielfalt.Isental zur Verfügung unter Tel. (0160) 88 444 25 oder via Mail anmonika.grassl@wildland-bayern.de.