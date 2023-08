Volksfest Dorfen bleibt im Jubiläumsjahr regional

Von Michaele Heske schließen

Von Bier bis Schmankerl: Die Dorfener Wiesnwirte legen viel Wert auf ein ganz traditionelles Fest. Sepp Vogl kocht bayerische Spezialitäten.

Dorfen – Der Countdown läuft, in gut zwei Wochen heißt es in Dorfen wieder: „O’zapft is“. Auf geht’s zum Endspurt in der ESC-Eishalle. Hier wird an den kommenden Tagen allerdings noch fleißig gewerkelt. Bei der Wiesn im Jahr des Stadtjubiläums soll nämlich alles perfekt sein: „So ein Volksfest erlebt man nur einmal im Leben“, sagt Tobias Maier. Er und seine drei Wirtekollegen versprichen besondere Schmankerl zur 1250-Jahr-Feier.

Der Himmel in der Festhalle ist längst weiß-blau. 2,2 Kilometer Stoffbahnen hat der Bauhof hier schon im Juni eingezogen, zudem wurden die großen Herzerl aufgehängt. Der Holzboden kann allerdings erst zu Ende verlegt werden, wenn alle schweren Gegenstände wie das Bier-Karussell in der Halle stehen. Neben dieser Arbeit steht auch noch der Aufbau des Biergartens an. „Jeder packt dort mit an, wo er gebraucht wird“, erklärt Franz Egerndorfer.

Das Festwirt-Quartett, Maier, Ernst Hennel, Michael Gronegger und Egerndorfer, firmiert als „Gmaade Wiesn“ und richtet heuer zum zweiten Mal die Wiesn in Dorfen aus. Das Volksfest im vergangenen Jahr war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Geschätzt zwischen 60 000 und 70 000 Besucher feierten friedlich gemeinsam, es gab weder Ausschreitungen noch irgendwelche Zwischenfälle, die ein polizeiliches Eingreifen notwendig gemacht hätten.

Man setzt auf Tradition im Jubeljahr. Festwirt Hennel freut sich: „Wir haben die Zusage von Sepp Vogl bekommen. Er wird für die bayerischen Spezialitäten zuständig sein.“ Mit Spitzenkoch Vogl, dem ehemaligen Betreiber vom Wirtshaus Lebzelter, geht das Jubiläumskonzept der vier Beschicker auf: „Alles traditionell – aus Dorfen, für die Dorfener.“ Seien es nun die Schweinshax’n, der Surbraten oder die Gickerl.

Und natürlich das Bier. Bräu z’Loh wird im Festzelt ausgeschenkt. Das Helle und das Weißbier im Biergarten kommt aus dem Keller von Andreas Schweiger. „Es gibt nicht mehr viele Volksfeste, die so was abbilden können. Das macht uns Dorfener stolz“, erklärt Maier.

Neu: Single-Couch und Kletterbaum

In der Festhalle wird heuer erstmals eine Single-Couch stehen. „Vielleicht finden die einen oder die anderen Alleinstehenden hier die große Liebe“, meint Maier. Auch die Bar bekommt ein Upgrade.

Ein riesiger Kletterbaum ist schon mitten in der Festhalle platziert. „Wer hier hoch kraxelt und die Glocke läutet, bekommt was zum Essen und zum Trinken.“ Die Wirte testen erstmals den Kletterbaum selbst: „Dass jeder von uns mal aufi kommt, das wäre eine Premiere.“ Hennel startet mit der Kletterpartie: „Eine Mordsgaudi“, lautet sein Fazit.

Am Freitag, 11. August, wird angezapft, anschließend verkünden die Böllerschüssen den Volksfestauftakt. Tags darauf folgt dann der Wiesn-Einzug mit der Stadtkapelle Dorfen und dem Isentaler-Schalmeien-Express. Am Sonntag, 13. August, ist der „Tag der Tracht, der Landwirte und des Ehrenamts“. Die zwei hiesigen Trachtenvereine D’Stoarösler aus Dorfen und Almrausch aus Wasentegernbach zeigen Volkstanz, Schuplattln und Goaßlschnoiza. Ein besonders Schmankerl soll ein Volkstanz zum Mitmachen werden. „Im Jubiläumsjahr treffen sich Tradition und Moderne“, werben die Betreiber für das Programm.

Bis zu einem eigenen Volksfestjubiläum muss Dorfen noch bis zum Jahr 2026 warten. 1876 ist das erste Volksfest mit landwirtschaftlicher Ausstellung durchgeführt worden: „In zwei Jahren ist also dann das 150-Jährige. Das wäre schon cool, wenn wir auch dieses Volksfest dann wieder ausrichten können“, sagt Maier. Volksfest bedeutet für ihn: „heimkommen“. Auf der Wiesn treffe man Leute, die man oft unterm Jahr aus den Augen verloren habe: „Das ist das Fest des Jahres in Dorfen.“